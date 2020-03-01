Стартапы недели: аналитика медицинских анализов, визуализация нейросетей и другие

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в «Стартапе дня» были четыре стартапа, ролик на YouTube и объявление.

Blocksite — инструмент для защиты самого себя от развлекательных сайтов. Человек вносит в запретный список Facebook и YouTube, и жизнь его сразу становится куда насыщеннее.

LunaDNA собирает с пользователей их медицинские анализы и продает большой фарме статистику, что с чем связано и что на что влияет. Интересно, как построены взаимоотношения стартапа и «доноров» данных, им не платят живыми деньгами, их делают акционерами компании.



Viome — ещё один медицинский стартап. Компания берет у клиентов анализ кала, изучает по нему характеристики микробиоты кишечника и дает рекомендации, что можно есть, а что не стоит: Джону капуста лучше, чем яблоки, а Джеку — наоборот.



Fiddler визуализирует решения нейросетей. Его задача — объяснить бизнесу, как на самом деле работает искусственный интеллект и какие факторы реально влияют на принятие решение.

Новый ролик на YouTube-канале — публичный разбор инвестиционной презентации. Я даю взгляд со стороны на то, как читаются слайды сторонним наблюдателем, который раньше ничего не знал о проекте. Сегодня в разборе — uline.pro.

В понедельник начинается наша (United Investors) школа венчурных инвестиций для бизнес-ангелов. 3 недели, час в день, лекции и домашние задания — на выходе студент должен знать, зачем, как и почему он может инвестировать в стартапы.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Doctolib — европейский маркетплейс врачей, начинал во Франции, но давно уже вышел за её пределы. Пациенты через сайт выбирают подходящих докторов и немедленно записываются на прием, врачи платят месячную подписку за новых клиентов и удобный интерфейс работы со старыми.

В марте стартап привлек раунд в $170 млн по post-money оценке больше миллиарда. Американский ZocDoc ещё слегка впереди, но Doctolib гораздо моложе и, наверное, уже должен считаться более успешным. Редкое соотношение для аналогичных проектов из США и Европы.

Американский Opendoor массово выкупает дома, чтобы потом найти на них покупателя, эдакий ларек «Скупаем б/у телефоны» на горбушке, но не для смартфонов красной ценой $200, а для товара в тысячу раз дороже.

В разных ситуациях конечные клиенты теряют на двоих от 3 до 10 процентов стоимости дома, но зато у обеих сторон сделки проходят быстро, красиво и надежно.

В марте стартап привлек $300 млн в по оценке $3,8 млрд. Он уже привлекал похожие суммы, это не выход на новый уровень, но всё равно большие деньги и успех.

Неприятная для компании новость — основные американские игроки на рынке недвижимости сказали: «а что так можно было?» – и запустили аналогичные сервисы по мгновенному выкупу, конкуренция очень жесткая, просто так расти больше не получится. Летом Opendoor даже массово увольнял сотрудников.

И, для США безразлично, но нам важно — модель успела прийти в Россию, у нас её делает «Пик-Брокер». О больших успехах клон пока не рапортовал.

Raisin — европейский маркетплейс банковских депозитов. От banki.ru его отличают две особенности: во-первых, сделка проходит в онлайне, выбрав вклад, клиент только кликает и ни в какие отделения не ходит, а во-вторых, Raisin дает возможность работать с банком любой страны ЕС, а не только на родине пользователя.

Договор при этом заключается напрямую с банком, стартап на надежность вклада никак не влияет, деньги проходят мимо него.

За год Raisin привлек раунд на $28 млн – для него немного, в прошлый раз было $114 млн. При этом сам стартап ведёт себя уже как большая компания: покупает и инвестирует в другие финтех-проекты. Текущие операционные числа – 20 млрд евро депозитов в 90 банках от 235 тысяч клиентов, за год всё выросло раза в полтора-два.

Любопытно, что продолжает расти средний чек, а он и раньше был большим, теперь это почти $100 тысяч вложений на человека.

The Bouqs — американский интернет-магазин цветов с прямой доставкой от фермеров и логистикой без склада: срезаются только те цветы, за которые уже заплатил конечный покупатель.

После нескольких лет перерыва стартап привлек новые инвестиции — $30 млн на выход на японский рынок.

Российская Platforma — маркетплейс судебного финансирования. На площадке заемщики получают от кредиторов деньги на адвокатов, чтобы выплатить долги с процентами за счет выигранного иска.

От первого лица: «В 2019 году мы получили первые результаты: ряд громких кейсов (коммерческих споров и социально значимых дел), первыми запустили коллективные иски, разработали законопроект о судебном финансировании, получили премию “Цифровой юрист года” в рамках премии Рунета за вклад в развитие правоприменительной практики”.

За год на сайт поступило 564 заявки на размещение дел, на сайте зарегистрировались 2287 истца, 3261 юриста, 1148 инвесторов».

Американский Hollar в лоб перенёс в интернет модель магазина фиксированной цены. Пользователь видит обычный интернет-магазин с обычным интерфейсом и обычной доставкой, с ограниченным ассортиментом и экстремально низкими ценами — онлайн-версия нашего FixPrice, не больше и не меньше.

В первом обзоре два года назад я не понимал, почему у Hollar получается, а у остальных такая модель не сходилась — идея-то очевидная, Hollar не мог быть первым. Оказалось, тайны никакой нет, у Hollar тоже ничего не получилось, экономика так и не сошлась. В этом году компания закрылась.

Российский Want — сервис помощников для тех, кому лень или некогда самому возиться с ежедневной рутиной.

Каждому клиенту выделяется пара ассистентов. Им можно перепоручить гуглеж, разбор фотографий, планирование поездки, общение с сантехниками на profi.ru или с управляющей компанией по телефону, всю онлайн-рутину, которая не требует специфических знаний, но требует времени.

Год назад стартап говорил о выручке 2 млн рублей в месяц, сейчас о 20 млн рублей с момента старта в 2016 году. Если верить обоим числам, то получается, что обороты падают. Для стартапа — явная беда.

В понедельник 2 марта, в 16:00 я встречаюсь в GrowUp со всеми желающими. Живая очередь, разговор один на один. Если вам есть что спросить, о чем посоветоваться, что показать — приходите.

Красивейший коворкинг GrowUp на Баррикадной. Большая Грузинская улица, дом 12 строение 2. На ресепшен говорите пароль «на встречу с Александром Горным».