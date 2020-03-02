Бывший директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов вернулся в Aviasales на аналогичную должность
Материал редакции
Раньше он отвечал за мобильные продукты Aviasales, а на новой должности займётся укреплением позиций компании.
Сервис для поиска авиабилетов Aviasales создал должность директора по продукту: её занял бывший директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов, рассказали vc.ru в компании.
Козлов займётся качественным развитием сервиса и укреплением рыночных позиций компании в России и на новых рынках, уточнили в пресс-службе. В 2019 году к регионам активного присутствия Aviasales, России и Казахстану, добавились Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Украина и Танзания.
Иван Козлов ушёл из «ВКонтакте» в ноябре 2019 года после двух лет работы. До своего назначения Козлов с 2012 года руководил мобильными продуктами Aviasales. С 2016 года он состоит в совете директоров компании, уточнили в сервисе.
Сергей Михельсон
Просто разрабам вопрос "Когда?" надо задавать каждый день, а он задавал - через день.