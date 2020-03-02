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Технология поможет фермерам оптимизировать работу и сократить потребление дикой рыбы, рассчитывают в компании.
Научно-исследовательская лаборатория X (ранее Google X), принадлежащая Alphabet, представила систему распознавания и отслеживания рыб с помощью подводных камер с поддержкой технологий искусственного интеллекта, сообщает Financial Times. Компания разрабатывала проект под названием Tidal в течение трёх лет, уточняет издание.
Технологии компьютерного зрения помогают собирать данные о рыбе, отслеживая её по характерным приметам и действиям. «Некоторые из этих признаков заметны на миллисекунды. Человек не может этого увидеть», — сказал руководитель проекта Нил Дэйв.
С помощью полученных данных на рыбных фермах могут оптимизировать питание, сократить отходы и следить за здоровьем рыб, объяснили в компании. Система также может облегчить ведение учёта не только рыбы, но и находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих и птиц, говорят в Alphabet.
Tidal уже сотрудничает с рыбными фермами в Европе и Азии. Alphabet рассчитывает, что с помощью её разработки увеличится эффективность использования рыбных ферм, сократится потребление дикой рыбы и мяса, а океаны не будут страдать от вредных методов рыбного промысла, пишет издание.
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