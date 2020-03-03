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Татьяна Боброва
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Huawei откажется от облачного бренда в России в пользу платформы «Сбербанка» Материал редакции

Китайская компания переходит на партнёрскую модель из-за санкционных рисков, говорит источник.

  • SberCloud (принадлежит «Сбербанку») в партнёрстве с Huawei запускает решение SberCloud.Advanced, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компании. Для этого SberCloud приобрела серверное оборудование и ПО Huawei. Его эксплуатацию, поддержку, обеспечение безопасности и мониторинг компания будет выполнять самостоятельно. Инвестиции и условия сделки SberCloud не раскрывает.
  • Huawei прекратит развитие собственного бренда Huawei Cloud в России, рассказал её представитель. Компания предложит всем текущим клиентам своей платформы перейти в SberCloud. Партнёром проекта стал столичный оператор дата-центров IXcellerate, с которым у Huawei был контракт на несколько лет.
  • Huawei вышла на российский рынок облачных услуг в 2019 году, арендовав 500 стоек в московских дата-центрах 3Data, IXcellerate и DataPro. Инвестиции в проект составили несколько «десятков миллионов долларов», указывает «Ъ».
  • Осведомлённый источник газеты говорит, что Huawei перешла на партнёрскую модель работы в облачном сегменте из-за санкционных рисков для потенциальных клиентов. Опрошенные изданием эксперты считают, что партнёрство позволит китайской компании выйти во все сегменты российского бизнеса.
  • SberCloud же сможет полноценно конкурировать с российскими провайдерами, считают эксперты. В России среди конкурентов платформы — Mail.ru Cloud и Yandex Cloud.
«Коммерсантъ»

#новость #сбербанк #sbercloud #huawei

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8 комментариев
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pit chernoff

4

Уж полночь близится, а Германа всё нет

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Ilya Brin

pit
2

Это потому что мы пишем комментарии здесь, а не на SberVC.

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Максим Иванов

2

Открываешь свои файлы, а там портрет Мао Дзедуна в гробу - зелёным светится 😨

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pit chernoff

1

Остановите кто-нибудь Германа. Он же так весь мир захватит

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Michael Ivonin

pit
1

Деньги имеют обыкновение заканчиваться, а на деньги Сбербанка много желающих и вне сферы ИТ.

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Ilya Brin

0

«SberCloud же сможет полноценно конкурировать с российскими провайдерами»

И сам не ам и другому не дам? 🧐

С одной стороны тренд на изоляцию от внешнего мира - РКН дропает нормальные сервисы вроде DO.

С другой - внутренняя конкуренция от богатых непрофильных игроков. 🤦🏻‍♂️

Сбер может себе позволить лить деньги куда-угодно, при этом не иметь дохода с таких вливаний. В то время как другие реальные игроки этого же сектора, деньги будут недополучать.

Спойлер: ни Мейл, ни Яндекс свой банк создать не могут. Зато госкомпании могут браться за что угодно и ничего не делать хорошо. Потому что деньги есть итак, их не приходится зарабатывать.

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Ivan Illyn

Ilya
0

Смотрите, предположим есть облака Мыла и Яндекса по 2 рубля. Где всё хорошо. Приходит Сбер, который "ничего не умеет делать хорошо", но по рублю. Плохо, но дёшево… Дальше понятно? Никто же не обязывает третьи компании некачественные услуги Сбера? Не обязывает. А если покупают и не убегают в ужасе… Значит их качество вполне устраивает покупателей. И в этом случае проблема в переоценённых владельцами услугах Яндекса и Мыла.

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Ilya Brin

Ivan
0

Всё верно. Пойдут туда, где дешевле. И скорее всего останутся довольны.

Только это дешевле будет за счёт свободных денег, которых у Сбера достаточно много.

Даже если Яндекс и Мейл при таком раскладе тоже снизят цену до 1 рубля, сбер на изи дропнет ещё ниже. Просто потому, что есть деньги и может себе позволить.

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