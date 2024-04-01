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Евгения Евсеева

Telegram официально запустил программу монетизации каналов Статьи редакции

Выплачивать вознаграждение будут в криптовалюте Toncoin.

  • Мессенджер объявил, что с 31 марта 2024 года владельцы каналов, у которых больше 1000 подписчиков, будут получать 50% выручки от рекламы, которая в них отображается. Эту программу анонсировал Павел Дуров в феврале 2024-го.
  • Вознаграждение будет выплачиваться в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON. Его можно вывести без комиссии или оплатить им рекламные объявления, коллекционные адреса или розыгрыши подписок Telegram Premium.
  • Для работы программы монетизации мессенджер запустил рекламные объявления, которые можно оплатить с помощью Toncoin. Они не будут показываться пользователям части стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль — как предполагают СМИ, программа монетизации также не будет работать в этих странах.
  • Также Telegram официально объявил о внедрении функций для бизнеса: их мессенджер представил ещё в начале марта 2024 года.
  • Telegram запустил рекламу в октябре 2021 года. Её можно разместить через платформу Telegram Ads. Объявления показываются пользователям без Premium-подписки в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков после всех публикаций.

#новости #telegram

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Порадуемся за других 👍🏻

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Igor Kiselev

🤑🤑🤑

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Буквоед

В России не работает. Читаем пост внимательно.

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Слегка Придурковатый

Похуй.

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Максим Исаев

Удар под дых Инстаграму. Новые инфлюенсеры сейчас подтянутся

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Буквоед

Читаем пост внимательно.

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Тоже хочу

ща все спамом завалят

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Maxim Fox

Год увеличения постов на виси с рекламой телеги объявлен.

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5 комментариев
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