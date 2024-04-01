Сервисы
Полина Лааксо

Microsoft уберёт Teams из корпоративной подписки на Office во всех странах присутствия Статьи редакции

В 2023 году она «разделила» эти продукты в Европе.

  • Клиенты, которые уже получили Teams при оплате пакетов Microsoft 365 и Office 365, могут и дальше пользоваться старыми тарифами или перейти на Microsoft 365 и Office 365 без Teams, говорится в сообщении.
  • Среди предложений для малого и среднего бизнеса Microsoft 365 Business останутся подписки в том числе с Teams, но они будут «сосуществовать» с новыми пакетами без сервиса.
  • Частных пользователей, а также владельцев академических лицензий эти изменения не коснутся.
Источник: Microsoft
  • Teams — это приложение для совместной работы, в котором можно создавать команды и каналы, общаться в чатах и вести календари.
  • В 2020 году компания-разработчик корпоративного мессенджера Slack пожаловалась Еврокомиссии на неконкурентное поведение Microsoft из-за предустановки Teams с пакетом Office.
  • В апреле 2023 года источники FT узнали, что Microsoft перестанет «принуждать пользователей к установке Teams», чтобы избежать дополнительного давления со стороны европейских регуляторов.
  • В августе компания анонсировала линейки Microsoft 365 и Office без Teams для корпоративных пользователей в Европейской экономической зоне и Швейцарии.
Сервисы
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Ограничения также могут коснуться сервисов Amazon и Google.

#новости #microsoft

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 Станислав

Некогда не понимал плакунов по типу слака. Если ваш продукт хуже чем днище от майкрософт, то это как бы ваша вина.

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Андрей Землянский

почему считаете Teams днищем?

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Вадим Д.
перестанет «принуждать пользователей к установке Teams»

😁 Здесь целую страну к рутубам и русторам принуждают.

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Горделивый Сербский Патриот
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Виктор Кривенко

ну по итогу никто от ютьюба то не отказался, плохо принуждают значит,мне кажется,что ютьюб будут смотреть с впн ,но будут и дальше смотреть

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mk

Бедные американцы, опять их принуждают пользоваться стором без альтернатив?!

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Владимир Соболев

да уж кто кто но американцы действительно бедные все их только принуждают и принуждают

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John Smith

@Инспектор будет ли у нас баниться политика, не связанная с новостью, или только баним тех, кого удобно?

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ник

Был же нормальный понятный бренд - OFFICE, но нет, надо придумать уйню под названием 365, чтобы еще больше путаницы было

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John Smith

Под корпоратов целились, потому и 365.

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Janie
Частных пользователей, а также владельцев академических лицензий эти изменения не коснутся.

как то если честно несправедливо получается, с чего бы это вдргу их не коснется

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Тоже хочу

Вангую, будет пытаться отдельно впаривать

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9 комментариев
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