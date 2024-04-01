Microsoft уберёт Teams из корпоративной подписки на Office во всех странах присутствия Статьи редакции
В 2023 году она «разделила» эти продукты в Европе.
- Клиенты, которые уже получили Teams при оплате пакетов Microsoft 365 и Office 365, могут и дальше пользоваться старыми тарифами или перейти на Microsoft 365 и Office 365 без Teams, говорится в сообщении.
- Среди предложений для малого и среднего бизнеса Microsoft 365 Business останутся подписки в том числе с Teams, но они будут «сосуществовать» с новыми пакетами без сервиса.
- Частных пользователей, а также владельцев академических лицензий эти изменения не коснутся.
- Teams — это приложение для совместной работы, в котором можно создавать команды и каналы, общаться в чатах и вести календари.
- В 2020 году компания-разработчик корпоративного мессенджера Slack пожаловалась Еврокомиссии на неконкурентное поведение Microsoft из-за предустановки Teams с пакетом Office.
- В апреле 2023 года источники FT узнали, что Microsoft перестанет «принуждать пользователей к установке Teams», чтобы избежать дополнительного давления со стороны европейских регуляторов.
- В августе компания анонсировала линейки Microsoft 365 и Office без Teams для корпоративных пользователей в Европейской экономической зоне и Швейцарии.
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Некогда не понимал плакунов по типу слака. Если ваш продукт хуже чем днище от майкрософт, то это как бы ваша вина.
почему считаете Teams днищем?
😁 Здесь целую страну к рутубам и русторам принуждают.
ну по итогу никто от ютьюба то не отказался, плохо принуждают значит,мне кажется,что ютьюб будут смотреть с впн ,но будут и дальше смотреть
Бедные американцы, опять их принуждают пользоваться стором без альтернатив?!
да уж кто кто но американцы действительно бедные все их только принуждают и принуждают
@Инспектор будет ли у нас баниться политика, не связанная с новостью, или только баним тех, кого удобно?
Был же нормальный понятный бренд - OFFICE, но нет, надо придумать уйню под названием 365, чтобы еще больше путаницы было
Под корпоратов целились, потому и 365.
как то если честно несправедливо получается, с чего бы это вдргу их не коснется
Вангую, будет пытаться отдельно впаривать