«Яндекс» добавил в «Почту» фильтр на основе YandexGPT — он пересказывает важные письма за последние семь дней Статьи редакции
Бета-функция доступна подписчикам «Яндекс 360 Премиум» в настройках.
- Дайджест писем с кратким содержанием появится в верхней части «Почты». Там же можно ответить на нужное письмо и отметить его прочитанным. Подборка обновляется «практически в режиме реального времени», рассказали в «Яндексе».
- За сортировку писем отвечает технология «Спамооборона». Её обучают на обезличенных данных о том, какие письма пользователи открывают, что помечают важным, а что удаляют. Доступа к содержимому переписок она не получает. По словам компании, всего нейросеть учитывает более 1000 факторов.
- Пересказывает письма YandexGPT. Качество подборки и пересказа можно оценивать, чтобы нейрофильтр самообучался.
- «Яндекс» добавил нейросеть YandexGPT в «Алису» в мае 2023 года. Технология также используется в «Маркете», «Лавке», «Практикуме» и других сервисах компании.
- В сентябре «Яндекс» выпустил новую версию генеративной нейросети — YandexGPT 2. В марте 2024-го представил YandexGPT 3 Pro.
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Ужс. Он будет читать мою почту 😱
Он будет обучается на вашей почте
Не хочу расстраивать, но ... (-:
Ужос будет, когда Яндекс за Вас кушать будет
- " И конфеты за меня есть будете? "
- " Агаааа! "
Хороший мульт)
Тащ майор доволен? Большое дело — не надо руками перебирать (-:
Ну так себе функция, да ещё по подписке. Важные письма я и сам могу определить.
А вот шушеру всякую бы отсекал напрочь, чтобы железобетонно, раз и навсегда — другое дело.
То есть, они наконец-то официально признались, что читают переписку.
Яндекс не подвел, как всегда говно!
Ой, а как же тайна личной переписки. Хотя наверное, они и так читали, теперь как бы официально все)
ну короткий пересказ писем неплохая идея, так проще не пропустить что то важное при этом не рыться в бесконечном потоке спама, так намного прощу, когда вся инфа приходит в виде уведомлений
Союз писателей СССР:
Я Пастернака не читал, но его роман го8но.
Яндекс:
Мы вашу почту не читаем.
Но в письме спам, мы это по кое каким словам в письме вычислили.
В gmail тоже можно подключить gemini. За денежку, но и не в россии.
У кого яндекс почта расскажите как он работает
Хорошая шутка, тут некоторые поседели