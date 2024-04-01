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Полина Лааксо

«Яндекс» добавил в «Почту» фильтр на основе YandexGPT — он пересказывает важные письма за последние семь дней Статьи редакции

Бета-функция доступна подписчикам «Яндекс 360 Премиум» в настройках.

  • Дайджест писем с кратким содержанием появится в верхней части «Почты». Там же можно ответить на нужное письмо и отметить его прочитанным. Подборка обновляется «практически в режиме реального времени», рассказали в «Яндексе».
  • За сортировку писем отвечает технология «Спамооборона». Её обучают на обезличенных данных о том, какие письма пользователи открывают, что помечают важным, а что удаляют. Доступа к содержимому переписок она не получает. По словам компании, всего нейросеть учитывает более 1000 факторов.
  • Пересказывает письма YandexGPT. Качество подборки и пересказа можно оценивать, чтобы нейрофильтр самообучался.
  • «Яндекс» добавил нейросеть YandexGPT в «Алису» в мае 2023 года. Технология также используется в «Маркете», «Лавке», «Практикуме» и других сервисах компании.
  • В сентябре «Яндекс» выпустил новую версию генеративной нейросети — YandexGPT 2. В марте 2024-го представил YandexGPT 3 Pro.

#новости #yandexgpt

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12 комментариев
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 Фанат Полины Лааксо

Ужс. Он будет читать мою почту 😱

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Denis Azarenko

Он будет обучается на вашей почте

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Вадим Д.

Не хочу расстраивать, но ... (-:

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Вася Пражкин

Ужос будет, когда Яндекс за Вас кушать будет

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Гриша Н.

- " И конфеты за меня есть будете? "
- " Агаааа! "
Хороший мульт)

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Вадим Д.

Тащ майор доволен? Большое дело — не надо руками перебирать (-:

Ну так себе функция, да ещё по подписке. Важные письма я и сам могу определить.
А вот шушеру всякую бы отсекал напрочь, чтобы железобетонно, раз и навсегда — другое дело.

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Невероятный Блондин

То есть, они наконец-то официально признались, что читают переписку.

Яндекс не подвел, как всегда говно!

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Нина К.

Ой, а как же тайна личной переписки. Хотя наверное, они и так читали, теперь как бы официально все)

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Ibragim Zafirov

ну короткий пересказ писем неплохая идея, так проще не пропустить что то важное при этом не рыться в бесконечном потоке спама, так намного прощу, когда вся инфа приходит в виде уведомлений

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Станислав

Союз писателей СССР:
Я Пастернака не читал, но его роман го8но.

Яндекс:
Мы вашу почту не читаем.
Но в письме спам, мы это по кое каким словам в письме вычислили.

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Пенёк

В gmail тоже можно подключить gemini. За денежку, но и не в россии.
У кого яндекс почта расскажите как он работает

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Гоги Твардовски

Хорошая шутка, тут некоторые поседели

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9 комментариев
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