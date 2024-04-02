«Авито» обновил систему репутации продавцов и добавил её числовое значение Статьи редакции
Пока свою оценку видят 25% пользователей, до конца 2024 года — смогут и остальные.
- «Авито» обновил систему «Качество сервиса», рассказали в компании. Теперь пользователи будут видеть не только цветовую оценку своей работы с покупателями (зелёную или красную), но и числовое значение репутации по шкале от 0 до 100.
- Компания на основе обратной связи доработала параметры и формулу оценки. На неё влияют актуальность объявления, корректность цены и характеристик товара, его качество, наличие дублей, передача товара в доставку, факт ответа в чатах и на звонки. На оценку перестали влиять: скорость ответов в чате и скорость отправки товара.
- В расчёте показателя используются данные за последние 30 дней, когда в профиле были активные объявления. Каждый критерий оценивается по стобалльной шкале, а общая оценка сервиса выставляется по самому низкому показателю. «Зелёный» рейтинг начинается от 41 балла.
- Пользователи с «зелёным» рейтингом, положительными отзывами, верификацией и другими показателями «высокого» качества сервиса могут получить бейдж «Надёжный продавец» (в категории «Товары») или «Надёжный партнёр» (в «Авто»), их объявления будут чаще показываться в рекомендациях и выше в результатах поиска. По данным «Авито», пользователи с бейджем «Надёжный продавец» получают на 10% больше контактов на один просмотр объявления, чем остальные.
- Если пользователь выставляет объявление в категориях и «Товары», и «Авто», то получит общую оценку по наименьшему значению параметра. В этом случае, если пользователь находится в красной зоне в одной из категорий, ниже в поиске будут объявления только в ней, а поощрения будут не доступны в обеих.
- Пользователи увидят оценку по каждому параметру и рекомендации по улучшению сервиса в настройках. Она видна только владельцу профиля. Пока система «Качество сервиса» работает у 25% активных продавцов платформы. До конца года «Авито» планирует открыть её для всех.
- «Авито» запустил запустил репутационную систему в тестовом режиме для четверти продавцов в ноябре 2023 года. По данным компании, за это время количество пользователей с «зелёным» рейтингом увеличилось на 16%, а с «красным» — снизилось на 18%.
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Я уже представляю, как эти отзывы начинают покупаться, доверять маркетплейсам в оценках...
И ещё больше мотивации угонять аккаунты с хорошим рейтингом
И работает она плохо. Падает сервис, что пропускаю звонки типо, а они не отображаются даже. Поддержка как всегда плечами пожимает. Одним словом бардак. Нормально платформу не могут настроить, а доп фишки вводят. Вы сделаете чтобы глюков у платформы не было сначала, а потом уже допы делайте.
А я все негодую от негативных отзывов. А точнее от того что модерация по ним не работает.
И то что авито «чистит» хорошие отзывы, (считая их накруткой) и то что положительный отзыв покупателям все тяжелее оставить.
За то когда был один звонок, ни какой переписки, и аккаунт создан вчера, негативный отзыв прилетает и ни чего с этим не по делать.
И ввёл конь-комиссии за доставку(
уже второй год как)
Комментарий удален модератором
Именно поэтому мне блокнули сегодня аккаунт когда я выложил объявление, лол
Верните аккаунт пацану
ЯМыАккаунт
Обнаглело авито
Я буду частенько зашквары освещать. В моей деятельности ой как много их. Кому интересно подписывайтесь
"На неё влияют актуальность объявления, корректность цены"
За последнее, вообще, надо руки отрубать продавцам. Иногда устаёшь жаловаться на объявления с ценой от 100 рублей за услугу, хотя по факту минимум 1000 за неё просят. Толку от фильтра по цене? Тут не рейтингом надо исправлять ситуацию, а баном.
Когда за iPhone 11 магазины выставляют цену 16990 и все покупатели мечтают о халяве что вот сейчас приобретут классный смартфончик, а когда приходишь в магазин оказывается что халявный сыр только в мышеловке.
Считаю что в данном случае виноват не продавец а покупатель.
Понимаю что за такое мнение может налететь негатива но по факту
И негатив будет заслуженный.
Я так и не купил айфон с авито. 25 объявлений от 60 до 100к (при магазинной 135). Ни одно не было с актуальной ценой, у всех своя причина не продавать по указанной цене. А нахер мне такая платформа где все цены неверные? И я должен каждому написать, подождать 5-6 часов, чтобы узнать что он продаёт и за сколько?
Я хотел купить по указанной цене, потому что продавец её указал, а не потому что я жадный и хочу все бесплатно. После наеба с ценой, как-то желание что-то покупать сразу отбивает.
При этом наверняка были те, кто с рук продавал за 80, реально, но среди наебщиков привлекающих внимание, их найти нереально.
По какой причине ожидание, что товар будет соответствовать заявленным характеристикам по заявленной цене, является проблемой покупателя? По-моему целевое состояние — когда покупатель видит в карточке товара честные характеристики и правильную цену, нет?
У меня все отзывы 5-звезд, но мудак купил чехол на клавиатуру, а оказалось, что свой лаптоп он заказл в Китае, там китайская раскладка и добавлено пару новых кнопок. Он про это знал, но все равно купил, потом вернул товар и оставил негативный отзыв. И теперь у меня пожизненный рейтинг 4.9
Обжаловать отзыв никак нельзя. Высылаю в Авито поддержку скрин реальной клавы и этого мудака, а они говорят, что никаких правил не нарушено
@Авито мла, сделайте защиту от мудаков!
Я сегодня зашла на авито, давно ничего там не продала и не искала, а оказывается там у некоторых продавцов появилась кнопка "купить контакт", тоже новшество какое-то?
Новость о том, что карты МИР поперли из Киргизии будет?
Авито не выполняет принятые на себя обязательства по доставке. Какое еще нахрен качество? "Мы поднимем плату за продажу, но насколько - не скажем."