Компания хочет помочь школам и бизнесу оставаться на связи.
- Google решила помочь бизнесу и образовательным учреждениям, которые вынуждены работать удалённо из-за вспышки коронавируса Covid-2019, и пообещала открыть доступ к платным функциям сервиса видеоконференций Hangouts Meet, говорится в блоге компании.
- Компания откроет доступ для пользователей G Suite и G Suite for Education по всему миру с начала марта и до 1 июля 2020 года. Они смогут в том числе бесплатно организовать видеозвонки на 250 участников, прямые трансляции с аудиторией до 100 тысяч зрителей, а также записывать звонки и сохранять их в Google Drive.
- В конце февраля сервис видеоконференций Zoom отменил лимит в 40 минут для звонков с более чем двумя участниками в бесплатной версии для пользователей в Китае, сообщала компания в своём блоге. В Zoom объяснили, что хотят таким образом поддержать пользователей на фоне вспышки коронавируса Covid-2019.
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