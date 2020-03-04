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Сервисы
Татьяна Боброва
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Сервис видеоконференций от Google на время сделал бесплатными дополнительные функции из-за коронавируса Covid-2019 Материал редакции

Компания хочет помочь школам и бизнесу оставаться на связи.

  • Google решила помочь бизнесу и образовательным учреждениям, которые вынуждены работать удалённо из-за вспышки коронавируса Covid-2019, и пообещала открыть доступ к платным функциям сервиса видеоконференций Hangouts Meet, говорится в блоге компании.
  • Компания откроет доступ для пользователей G Suite и G Suite for Education по всему миру с начала марта и до 1 июля 2020 года. Они смогут в том числе бесплатно организовать видеозвонки на 250 участников, прямые трансляции с аудиторией до 100 тысяч зрителей, а также записывать звонки и сохранять их в Google Drive.
  • В конце февраля сервис видеоконференций Zoom отменил лимит в 40 минут для звонков с более чем двумя участниками в бесплатной версии для пользователей в Китае, сообщала компания в своём блоге. В Zoom объяснили, что хотят таким образом поддержать пользователей на фоне вспышки коронавируса Covid-2019.

#новость #zoom #hangouts #коронавирус

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