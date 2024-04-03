«Авито» запустил раздел «Авито Молл» с новыми товарами от проверенных продавцов Статьи редакции
Отправлять товары из раздела будут через «Авито Доставку», есть возврат после покупки в течение 14-15 дней.
- «Авито» запустил раздел внутри приложения, он доступен всем пользователям. В «Авито Молле» продаются товары в новом и отличном состоянии (без следов эксплуатации) только от проверенных продавцов с высоким рейтингом.
- В разделе представлена одежда, обувь и аксессуары, товары для детей и игрушки, электроника, запчасти, мебель и товары для дома. Зайти в «Авито Молл» можно с главной страницы приложения, через Stories или одноимённый фильтр в поиске по товарам.
- Все товары в разделе будут отправляться через «Авито Доставку», для них доступна опция возврата после покупки: в течение 14 дней — от частных продавцов, и в течение 15 дней — от компаний.
- Товары в разделе могут размещать продавцы, которые прошли проверку документов, имеют рейтинг не ниже 4,5 звезд и больше семи положительных отзывов. Если продаётся брендовая вещь, у неё должна быть пометка «Оригинал».
- «Авито» тестировал «Авито Молл» на 5% пользователей с марта 2023 года. После теста добавили опцию возвратов, изменили ассортимент и систему репутации продавцов.
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Очень надеюсь, что авито вскоре полностью ударится в нишу маркетплейсов, потерпит там заслуженный крах и разорится. А на его место придет что-то более адекватное и user-friendly для простых частников, просто продающих свои личные вещи.
Выжмут последние деньги из сервиса и продадут за копейки
Пошла делать свой крейглист! 🤓👩💻
Лучше бы перестали блокировать аккаунты честных пользователей вроде меня (50+ хороших отзывов и активные вложения денег в продвижение), за использование новой на тот момент фишки в виде мультиаккаунтов.
Для чего честному пользователю мультиаккаунт?
На моём основном продажа личного автомобиля стоила 4 тысячи рублей, на втором аккаунте была возможность выложить бесплатно. Денег на оплату 4 тысяч рублей на тот момент не было.
Вообще я не сторонник мультиакков, пожалел сто раз.
Айфоны 15 за 20тыс?
Ага ив новом и отличном состоянии (без следов эксплуатации)
А всё остальное переименуют в Fraud-mall?
Как обычно, вопрос: что будет делать Авито при конфликтной ситуации/контрафакте? Посылать в полицию? Ну и нафиг такой молл?
Можно не покупать на Авито, а брать у проверенных продацов на другой площадке.
Просто взяли несколько фильтров поиска и сделали магазин в магазине
Не увидел Молл в приложении, а в Авито-Премиум все так же лежит паль с пойзона, в открытую)
«Авито» запустил раздел «Авито Молл» с новыми товарами от проверенных продавцов»
«товары в новом и отличном состоянии (без следов эксплуатации)»
Некие противоречия здесь вижу я. Если товары новые, то зачем приписка, что они без следов эксплуатации? Или это б/у?
Там буковка "и" посередине и по правилам русского языка "без следов эксплуатации" относится к отличному состоянию.
Однако в заголовке только про новые товары.
Я слышала один чувак брал с Авито карликовых свинок и декоративных кроликов в добрые руки. За бесплатно.
И ел их! 😳😱