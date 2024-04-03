Браузер Opera One добавил поддержку языковых моделей от Meta*, Google и других без отправки данных на сторонний сервер Статьи редакции
Их можно скачать в версии браузера для разработчиков.
- При работе с локальными моделями все запросы будут обрабатываться на устройстве пользователя — без отправки данных на внешний сервер, пояснила Opera.
- Так, в рамках эксперимента пользователи Opera One Developer получили доступ к 150 локальным вариантам языковых моделей примерно из 50 семейств. Среди них — Llama от Meta*, Gemma от Google, Mixtral от Mistral AI, Vicuna и другие.
- Чтобы протестировать опции, нужно обновить браузер до последней версии и запустить из боковой панели чат-бота Aria. Затем перейти из выпадающего меню в настройки и выбрать там нужную модель для скачивания. После загрузки с ней можно будет запустить новый чат.
- Opera предупредила: каждая модель требует 2-10 ГБ свободного места на локальном диске, а скорость выдачи, скорее всего, будет «значительно медленнее», так как она напрямую зависит от характеристик пользовательского устройства.
- Чтобы переключиться обратно на нативный для Opera ИИ Aria, нужно заново выбрать его в выпадающем меню. Скачать Opera One Developer можно на сайте Opera (при нажатии на ссылку загрузка начнётся автоматически — vc.ru).
- Opera представила раннюю версию Opera One для разработчиков в апреле 2023 года. В июне вышел публичный релиз со встроенным ботом на базе ChatGPT.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Похоже, Опера решила подвинуть Chrome как самого жрущего память.
Тут скорее всего имеется ввиду память на диске SSD или HDD, а не оперативная.
Да, точно, место на диске.
@Полина Лааксо как так «local storage space» перевелось в «память»?
Зумеры, что с них взять?
И да и нет. Локальные большие языковые модели плюс-минус потом столько же и в оперативной памяти занимают.
Если какая нибудь жирная модель на 70млрд параметров так вам мало того что на диске надо больше 100гб так ещё и оперативный памяти должно быть столько же.а некоторым моделям надо больше 200 гб памяти в том числе и оперативной
И да и нет. Локальные большие языковые модели плюс-минус потом столько же и в оперативной памяти занимают.
Если какая нибудь жирная модель на 70млрд параметров так вам мало того что на диске надо больше 100гб так ещё и оперативный памяти должно быть столько же. А некоторые моделям надо за 200 ГБ памяти в том числе и оперативным. модели представленные в опере сильно урезаны
Opera существует.. Приятно знать
Скорее выживает на движке хрома
Хромиума
Оперка живая ещё 🤗❤️🥰
Яндекс Браузер лучше
Яндекс браузер это малваре! 😡
Я его установила, а он без разрешения спёр все вкладки с хрома. И даже кукисы спёр! Кукисы! 😡
Так не должно быть?
Вообще этот механизм, если подумать, тащит все без какого-то явного разрешения. В том числе и пароли от сайтов. А это в свою очередь заставляет задуматься о том, что еще могут из браузера вытащить приложения даже без админских привелегий. Даже без явного запроса учетных данных.
При этом, чтобы посмотреть пароли в браузере, нужно ввести пароль от учетки. Мне лично это ломает мозг.
гугл хром все складывает в определенные файлы на устройстве. и пароли тоже ... Яндекс просто их читает и использует.
Почему без разрешения? Лицензионное соглашение приняли же
не должно такое быть. яндекс ищет файл гугла на машине и банально оттуда все тащит себе.
Там внутри тот же хром, только обработанный напильником
Скоро и комп сопрет! Что творится 😁
И в тикток заберется)
Опера и яндекс браузер одна сатана. Оба такое делают.
Ой ёй ёй, вкладочки с кукисы, да как он посмел
Лучше также в сливе данных трщ майору?
Кто ей пользуется 😅
В свои года опера была класс. 80 мб всего жрала
В свои года опера на своем движке была быстрейшим браузером для слабых компов, которому в сопли проигрывали буквально все. И хром, когда он только вышел и сафари, до того как умер на винде, ну и тем более ослик. Ладно, другими я не пользовался, не сравнивал 😅
А все благодаря просто охрененнейшему механизму кеширования. Ну и куче всяких фишек типо встроенного торрент клиента, потом еще и опера турбо (в моем Норильске это была просто киллер-фича). Даже вертикальные вкладки и те были 15 лет назад. Которые официально поддерживают сейчас только edge, Vivaldi и некий arc вроде как.
Да, было как на картинке 🥲
И баннер был классный на четверть экрана в бесплатной версии
около 350 млн пользуются
Я
При работе с локальными моделями все запросы будут обрабатываться на устройстве пользователя — без отправки данных на внешний сервер
а как давно каждый компьютер стал ИИ способен тянуть?
Нейросеть не ИИ
Это отличное решение для тех, кто ценит конфиденциальность. Хотя и нужно будет пожертвовать частью свободного места на диске и, может быть, скоростью работы, но зато можно будет тестировать разные модели
И зачем? А главное, нахрена?!
Не, opera, ты уже давно не ого-го.
Для развития и конкуренции. Особенно во времена стагнации других браузеров.
покажите человека, которому не все равно
А можно уже наконец не 100500 разных моделей заточенных под разные запросы, а одну нормальную модель под любые запросы.
ДОКОЛЕ!!!
Заточенную под любые запросы…. Но не разные?
Да, одну.доступ к 150 локальным вариантам языковых моделей примерно из 50 семейств
Нахрен мне вот такой зоопарк вообще
Гребаная фрагментация.
Одна надежда на Apple, скорее бы уже выпустили её.
Это так не работает.
Браузер Opera это что-то из приятного прошлого
Жалко только, что они прогнулись про РКН и заблокировали свой VPN для RU сегмента
Действительно
Их встроенный чат бот запускается 3-4 минуты. Затем 2-3 минуты думает над каждым ответом. А затем отвечает "Произошла ошибка при обработке вашего запроса. Пожалуйста, перезагрузите страницу или попробуйте позже.".
Я просто не понимаю, как компании с продуктом такого качества не банкротятся к чертям собачьим на следующий же день после релиза этой фигни.
В бинге примерно тоже самое, очень часто 'Oops something went wrong'. Или 'наши сервисы заняты '. Майкрософту тоже банкротиться пора?
Большинство крупных AI открываются только через VPN, в опере есть встроенный, но они прогнулись под богомерзкий РКН и заблокировали его