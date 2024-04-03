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Полина Лааксо

Браузер Opera One добавил поддержку языковых моделей от Meta*, Google и других без отправки данных на сторонний сервер Статьи редакции

Их можно скачать в версии браузера для разработчиков.

  • При работе с локальными моделями все запросы будут обрабатываться на устройстве пользователя — без отправки данных на внешний сервер, пояснила Opera.
  • Так, в рамках эксперимента пользователи Opera One Developer получили доступ к 150 локальным вариантам языковых моделей примерно из 50 семейств. Среди них — Llama от Meta*, Gemma от Google, Mixtral от Mistral AI, Vicuna и другие.
  • Чтобы протестировать опции, нужно обновить браузер до последней версии и запустить из боковой панели чат-бота Aria. Затем перейти из выпадающего меню в настройки и выбрать там нужную модель для скачивания. После загрузки с ней можно будет запустить новый чат.
  • Opera предупредила: каждая модель требует 2-10 ГБ свободного места на локальном диске, а скорость выдачи, скорее всего, будет «значительно медленнее», так как она напрямую зависит от характеристик пользовательского устройства.
  • Чтобы переключиться обратно на нативный для Opera ИИ Aria, нужно заново выбрать его в выпадающем меню. Скачать Opera One Developer можно на сайте Opera (при нажатии на ссылку загрузка начнётся автоматически — vc.ru).
  • Opera представила раннюю версию Opera One для разработчиков в апреле 2023 года. В июне вышел публичный релиз со встроенным ботом на базе ChatGPT.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #opera

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 Вася Пражкин
Opera предупредила: каждая модель требует 2-10 ГБ свободной памяти

Похоже, Опера решила подвинуть Chrome как самого жрущего память.

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Роман Андреев

Тут скорее всего имеется ввиду память на диске SSD или HDD, а не оперативная.

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Вася Пражкин

Да, точно, место на диске.
@Полина Лааксо как так «local storage space» перевелось в «память»?

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Artemy

Зумеры, что с них взять?

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Aldanwolk

И да и нет. Локальные большие языковые модели плюс-минус потом столько же и в оперативной памяти занимают.
Если какая нибудь жирная модель на 70млрд параметров так вам мало того что на диске надо больше 100гб так ещё и оперативный памяти должно быть столько же.а некоторым моделям надо больше 200 гб памяти в том числе и оперативной

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Aldanwolk

И да и нет. Локальные большие языковые модели плюс-минус потом столько же и в оперативной памяти занимают.
Если какая нибудь жирная модель на 70млрд параметров так вам мало того что на диске надо больше 100гб так ещё и оперативный памяти должно быть столько же. А некоторые моделям надо за 200 ГБ памяти в том числе и оперативным. модели представленные в опере сильно урезаны

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Sёma Dråkx

Opera существует.. Приятно знать

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Dmitrii Alekseevich

Скорее выживает на движке хрома

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умный человек

Хромиума

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Запопу Кусь

Оперка живая ещё 🤗❤️🥰

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Альвар

Яндекс Браузер лучше

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Запопу Кусь

Яндекс браузер это малваре! 😡
Я его установила, а он без разрешения спёр все вкладки с хрома. И даже кукисы спёр! Кукисы! 😡

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Альвар

Так не должно быть?

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Илюша

Вообще этот механизм, если подумать, тащит все без какого-то явного разрешения. В том числе и пароли от сайтов. А это в свою очередь заставляет задуматься о том, что еще могут из браузера вытащить приложения даже без админских привелегий. Даже без явного запроса учетных данных.
При этом, чтобы посмотреть пароли в браузере, нужно ввести пароль от учетки. Мне лично это ломает мозг.

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Станислав

гугл хром все складывает в определенные файлы на устройстве. и пароли тоже ... Яндекс просто их читает и использует.

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Альвар

Почему без разрешения? Лицензионное соглашение приняли же

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Станислав

не должно такое быть. яндекс ищет файл гугла на машине и банально оттуда все тащит себе.

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Dmitrii Alekseevich

Там внутри тот же хром, только обработанный напильником

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Веселый стробоскоп

Скоро и комп сопрет! Что творится 😁

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Альвар

И в тикток заберется)

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Станислав

Опера и яндекс браузер одна сатана. Оба такое делают.

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Лохвицкая

Ой ёй ёй, вкладочки с кукисы, да как он посмел

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Случай

Лучше также в сливе данных трщ майору?

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Anya

Кто ей пользуется 😅

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Веселый стробоскоп

В свои года опера была класс. 80 мб всего жрала

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Илюша

В свои года опера на своем движке была быстрейшим браузером для слабых компов, которому в сопли проигрывали буквально все. И хром, когда он только вышел и сафари, до того как умер на винде, ну и тем более ослик. Ладно, другими я не пользовался, не сравнивал 😅
А все благодаря просто охрененнейшему механизму кеширования. Ну и куче всяких фишек типо встроенного торрент клиента, потом еще и опера турбо (в моем Норильске это была просто киллер-фича). Даже вертикальные вкладки и те были 15 лет назад. Которые официально поддерживают сейчас только edge, Vivaldi и некий arc вроде как.

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Веселый стробоскоп

Да, было как на картинке 🥲

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Dmitrii Alekseevich

И баннер был классный на четверть экрана в бесплатной версии

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Альвар

около 350 млн пользуются

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Павел Каспаров

Я

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Дмитрий Зима

При работе с локальными моделями все запросы будут обрабатываться на устройстве пользователя — без отправки данных на внешний сервер

а как давно каждый компьютер стал ИИ способен тянуть?

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nelpy

Нейросеть не ИИ

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Юлия Жилина

Это отличное решение для тех, кто ценит конфиденциальность. Хотя и нужно будет пожертвовать частью свободного места на диске и, может быть, скоростью работы, но зато можно будет тестировать разные модели

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Вадим Д.

И зачем? А главное, нахрена?!
Не, opera, ты уже давно не ого-го.

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Kiт Гав

Для развития и конкуренции. Особенно во времена стагнации других браузеров.

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Roll Null

покажите человека, которому не все равно

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Невероятный Блондин

А можно уже наконец не 100500 разных моделей заточенных под разные запросы, а одну нормальную модель под любые запросы.

ДОКОЛЕ!!!

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Юрий Б.

Заточенную под любые запросы…. Но не разные?

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Невероятный Блондин

Да, одну.
Нахрен мне вот такой зоопарк вообще

доступ к 150 локальным вариантам языковых моделей примерно из 50 семейств

Гребаная фрагментация.

Одна надежда на Apple, скорее бы уже выпустили её.

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Kiт Гав

Это так не работает.

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Снежный человек

Браузер Opera это что-то из приятного прошлого

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Случай

Жалко только, что они прогнулись про РКН и заблокировали свой VPN для RU сегмента

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Снежный человек

Действительно

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ttonikaku

Их встроенный чат бот запускается 3-4 минуты. Затем 2-3 минуты думает над каждым ответом. А затем отвечает "Произошла ошибка при обработке вашего запроса. Пожалуйста, перезагрузите страницу или попробуйте позже.".

Я просто не понимаю, как компании с продуктом такого качества не банкротятся к чертям собачьим на следующий же день после релиза этой фигни.

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Dmitrii Alekseevich

В бинге примерно тоже самое, очень часто 'Oops something went wrong'. Или 'наши сервисы заняты '. Майкрософту тоже банкротиться пора?

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Случай

Большинство крупных AI открываются только через VPN, в опере есть встроенный, но они прогнулись под богомерзкий РКН и заблокировали его

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