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Татьяна Боброва
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Основанная в России Playrix купила игровую студию Plexonic из Армении Материал редакции

Компания активно скупает других разработчиков — в 2018 году Playrix потратила более $100 млн на сделки.

  • Компания-разработчик игр Playrix, которую основали россияне Игорь и Дмитрий Бухманы, купила игровую студию Plexonic, рассказали vc.ru в компании.
  • Команда Plexonic в полном составе переходит в новую студию Playrix Armenia, которой будет управлять основатель и генеральный директор Plexonic Геворг Саргсян. Сумму сделки в Playrix не раскрывают.
  • Основанная в 2008 году Plexonic — один из первых разработчиков игр в Армении. Среди её проектов — игры Panda Jam, Pet Savers и другие. По усреднённым данным, аудитория проектов — около 4 млн активных пользователей в месяц. Финансовые показатели компания не раскрывает.
  • В декабре 2019 года Игорь и Дмитрий Бухманы рассказывали Bloomberg, что в 2018 году Playrix потратила более $100 млн на покупку конкурентов. Среди её активов — студии из Украины, Сербии, России и другие.

#новость #playrix

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1 комментарий
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Сергей Щукин

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Жаль, что не Пиксоник купил Плексоник - такая почти-рекурсия пропадает..

Но в целом- новость-то ниочём.. никакие данные никто не раскрывает.. планы и стратегия тоже за кадром.. какое-то новостное графоманство получается

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