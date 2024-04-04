Рекламная сеть VK начала сотрудничать с самозанятыми Статьи редакции
Необходимые документы автоматически формируются и направляются в налоговую.
- Рекламная сеть VK открыла доступ для владельцев сайтов и приложений в статусе самозанятых, рассказали в компании. Они смогут подключить показ рекламы на своих ресурсах и получать деньги за просмотры.
- Система автоматически формирует чеки и направляет информацию в ФНС. Заработанные деньги можно выводить на карты российских банков без комиссии. Налог составит 6%
- Изменить налоговый статус можно в настройках рекламного кабинета. Там же можно привязать карту, на которую будет перечисляться деньги.
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Полудохлая платформа которая мило пытается барахтаться. Смешно, давеча тут под конец 23 года они выпустили сторис с нововведениями в количестве 12 штук в вк месседжере, как думаете сколько из 12 спизжено у тг? 11) и единственное уникальное что они сделали это изменение формы видеосообщений на сердечко и облачко)) далеко пойдут инноваторы хуевы
Всё верно, если кто-то что-то сделал первым - тот и молодец.
Должен быть только 1 производитель стульев. Повторюши-производители стульев должны пойти нахуй
До людей видимо еще не скоро дойдет эта простая мысль(
А почему вы думаете что нововведения должны быть именно уникальными? Это же обычный мессенджер, почта. Коммуникация. Автобусные сети, ЖД сети, и прочие сети работают по одним стандартам. Смысл придумывать уникальное там где нужно внедрить то, к чему уже привыкли?
Главное не тот кто что то придумывает, а тот кто копирует так чтобы нравилось пользователям. ВК в целом справляется с этим, сегментация такова что есть огромный пласт аудитории ВК. Инновации понятия относительные, у того же Агента были и видео звонки, аудио звонки, стикеры, картинки за долго до самого TG.
надо же вк решили, что пора делать какую то монетизацию)Видимо аудитория сети уменьшается,все таки сейчас телеграмм пользуется намного большей популярностью
Понял, принял
источник VK. полумертвый аккаунт, который заходит раз в пол года - тоже пользователь
Именно так, это тоже пользователь. И лично у меня в телеге есть куча контактов, которые заходят раз в полгода.
Источник ВК – это источник явно лучший, чем субъективные мысли местных комментаторов
Из всех соц сетей, ВК самый живой в СНГ. Тот же инст совсем не соц сеть, а коллективный фото/видео журнал. Всякие директ так вообще убежище, уж лучше аськой пользоваться чем этим калом. Но вы этого не скажите, ведь по вашему мнению только в Рунете сервисы говно, а заморские отсталые и не поворотливые вот это да.
Я не говорил что аудитория телеграм не растёт
Теперь все в опасности, мало яшки, так ещё и вк на всех сайтах будет рекламу откручивать.
My target давно существовал.
Несколько месяцев назад на VK ads переехал
Не будет: они платят копейки, поэтому их рекламу никто не будет ставить…
ВК реально полудохлая платформа
Вк убил тупой менеджмент. И это по сути тогда, когда у них не осталось конкуренции внутри страны, а телега еще толком не выросла. Так просрать монополию надо суметь. Я бы проверил менеджмент вк на сотрудничество с западными спецслужбами)
Эмм... Ну, мне кажется, что эта статья про рекламную сеть ВКонтакте и самозанятых - это, наверное, хорошо. Типа, люди, которые сами себе работают, могут заработать деньги на своих сайтах и приложениях, ставить рекламу и получать за это деньги. И как-то там все документы автоматически готовятся для налоговой. Но, понимаешь, я не совсем понял, как это работает... Налог 6%, но можно его поменять. А еще деньги можно выводить без комиссии на карту, но какую карту - не очень понятно.
В общем, мне кажется, это должно быть удобно для самозанятых. Я бы вот тоже хотел зарабатывать, но как-то все сложно и запутанно. Но вообще, я рад, что такая возможность появилась.