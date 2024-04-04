Microsoft начала тестировать регулятор потребления оперативной памяти в Edge Статьи редакции
Это ползунок с диапазоном от 1 Гб до 16 Гб.
- В тестовых сборках Edge появилась функция, которая позволяет ограничивать объём потребляемой браузером оперативной памяти (ОЗУ), пишет The Verge. Её обнаружил пользователь X с ником Leopeva64.
- Инструмент реализован в виде ползунка с диапазоном от 1 Гб до 16 Гб. В настройках можно выбрать, когда будет работать функция, — например, только во время игры или постоянно
- При этом Microsoft предупреждает, что «установка нижнего предела может повлиять на производительность браузера».
- Когда функция появится в стабильной версии Edge — неизвестно.
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лучше бы Хром ... 5 вкладок ... минус 4 Гб оперативки ... ужОс ... вот так бракоделы из Гугла вместе с майнерами и доведут планету до цигундера оверпотреблением энергии
Может стоит обновить компьютер, а не мучать тот что от деда достался
Что-то добавят в браузер для скачивания браузеров, отлично, ждем-с
Это конечно хорошо, но для кого это делается? Кто будет пользоваться этим браузером?
Ну я например им пользуюсь. Стоит на телефоне, пк на винде и маке, вопросы?
А почему выбираете именно его? Не увидел для себя лично плюсов на фоне остальных.
нативный, движок тот же хромиум, дополнения есть, работает ничем не хуже хрома, чего плодить браузеры если и минусов нет и каких то специализированных требований чтоб вот только хром
так сколько к он жрёт оперативке на Mac OS? Больше /меньше Safari при сравнимых сценариях?
Никаких, здоровья и удачи Вам!
Да. Кашу в больнице нынче вкусную дают?
Я тоже пользуюсь, он хороший
Прочитал сначала "регулярного потребления".
Подумал ещё больше хотят систему грузить в фоне
Не понял, почему Майкросфт скрывал выпуск или может это пока в тестовом варианте?!
Скучна 😒
Выходит "640 Кбайт не хватит всем"?