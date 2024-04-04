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Артур Томилко

Microsoft начала тестировать регулятор потребления оперативной памяти в Edge Статьи редакции

Это ползунок с диапазоном от 1 Гб до 16 Гб.

  • В тестовых сборках Edge появилась функция, которая позволяет ограничивать объём потребляемой браузером оперативной памяти (ОЗУ), пишет The Verge. Её обнаружил пользователь X с ником Leopeva64.
  • Инструмент реализован в виде ползунка с диапазоном от 1 Гб до 16 Гб. В настройках можно выбрать, когда будет работать функция, — например, только во время игры или постоянно
  • При этом Microsoft предупреждает, что «установка нижнего предела может повлиять на производительность браузера».
  • Когда функция появится в стабильной версии Edge — неизвестно.

#новости #microsoft

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15 комментариев
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 Карина Опольная

лучше бы Хром ... 5 вкладок ... минус 4 Гб оперативки ... ужОс ... вот так бракоделы из Гугла вместе с майнерами и доведут планету до цигундера оверпотреблением энергии

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NoName

Может стоит обновить компьютер, а не мучать тот что от деда достался

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Олег Воронов

Что-то добавят в браузер для скачивания браузеров, отлично, ждем-с

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Дуайт Шрут

Это конечно хорошо, но для кого это делается? Кто будет пользоваться этим браузером?

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Александр Л.

Ну я например им пользуюсь. Стоит на телефоне, пк на винде и маке, вопросы?

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Кирилл Спинер-Вейпов

А почему выбираете именно его? Не увидел для себя лично плюсов на фоне остальных.

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неформат

нативный, движок тот же хромиум, дополнения есть, работает ничем не хуже хрома, чего плодить браузеры если и минусов нет и каких то специализированных требований чтоб вот только хром

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Риэлтор (не) нужен!

так сколько к он жрёт оперативке на Mac OS? Больше /меньше Safari при сравнимых сценариях?

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Дуайт Шрут

Никаких, здоровья и удачи Вам!

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Алексей Горячев

Да. Кашу в больнице нынче вкусную дают?

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Artemy

Я тоже пользуюсь, он хороший

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Ivan Mart

Прочитал сначала "регулярного потребления".
Подумал ещё больше хотят систему грузить в фоне

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Petr Razdorov

Не понял, почему Майкросфт скрывал выпуск или может это пока в тестовом варианте?!

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Запопу Кусь

Скучна 😒

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Dmitrii Alekseevich

Выходит "640 Кбайт не хватит всем"?

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