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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: кредиты под залог опционов, «живые» аватары для техподдержки и другие Материал редакции

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапднябыли четыре стартапа и ролик на YouTube.

  • Soul Machines из Новой Зеландии делает «живые» аватары для службы поддержки. Клиент видит виртуального собеседника с полноценной мимикой и может даже принять его за живого человека.

  • Американский Placer.ai следит за людьми через SDK мобильного приложения и оценивает проходимость всех зданий США. Покупатели статистики — риелторы, конкуренты, аналитики всех мастей.
  • Американский SecFi кредитует сотрудников стартапов под залог их акций и опционов работодателя. Программисты «нового Facebook» не ждут IPO, чтобы жить на широкую ногу, и при этом не теряют потенциальную прибыль от будущего роста оценки стартапа.

  • Немецкий Temedica делает обычные приложения для фитнеса, но продает их страховым, а не конечным клиентам.

Новый ролик на YouTube-канале — публичный разбор инвестиционной презентации. Я даю взгляд со стороны на то, как читаются слайды сторонним наблюдателем, который раньше ничего не знал о проекте. Сегодня в разборе — Shema, игрушка для засыпания ребенка.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Cohero Health, Sound Hound, Verato и Albert без новостей, TerrAvion без новостей растет.

WealthSimple

Канадский WealthSimple даёт минималистичный интерфейс для инвестиций в набор индексных фондов. Клик-клик, и деньги лежат по подобранным с помощью науки корзинам. Не считая автоматической перебалансировки при изменении цен и выплате дивидендов, ни WS, ни пользователь не совершают никаких торговых операций, деньги лежат в стандартных инструментах. Обыграть рынок невозможно, но WS – удобный способ расти как рынок.

В мае стартап привлек очередной раунд – 100 миллионов канадских долларов, а в августе объявил, что управляет 5 миллиардами тех же долларов – примерно двукратный рост год к году. В январе вышла новость, что компания продает часть бизнеса, но пока сделка только готовится.

MapAnything

MapAnything начинался как плагин для Salesforce, позволяющий отмечать клиентов на карте и работать с ними, как с метками, а не как со строчками в таблице. Ниша казалась ему маленькой, он запустил несколько смежных и даже не очень смежных продуктов.

Последним был плагин трекинга автомобилей и курьеров – клиенту вешает датчик на железку или ставит приложение в смартфон человека, и все их перемещения начинают трекаться и попадать в Salesforce. А там уже настройка удобных отчетов, обобщений, «водитель месяца» за самое экономичное вождение, тройка самых раздолбанных грузовиков и прочая автоматизация, которая нужна транспортной или курьерской компании.

В апреле стартап продался Salesforce за $213 млн, теперь это Salesforce Maps. Суммарные инвестиции в проект за время существования — $84 млн, сопоставимо со стоимостью продажи, последние инвесторы заработали не так уж много.

Ambrosia Health

Американский Ambrosia Health борется со старением самым надежным способом, известным ещё с античных времен: переливает пожилым людям молодую кровь. Серьезно, дело происходит в цивилизованной стране в XXI веке, в публичном поле. $8 тысяч долларов и литр юной плазмы уже струился по старческим венам!

Год назад FDA сказал стартапу: «нельзя», и на момент обзора он не работал. Но за год основатель осознал, что живет в правовом государстве, чиновники – не боги, и нашел юридический способ работать, несмотря на запрет. В общем, лечение снова доступно, приезжайте в Штаты за переливанием молодой крови.

Clearbanc

Clearbanc даёт стартапам со сходящейся экономикой кредит на маркетинг без фиксированного срока. Возвращать его надо не по расписанию, как банку, а заранее оговоренным процентом от выручки – чем больше заработал, тем больше заплатил.

Компания берет доступ к онлайн-банку и списывает свою долю с входящих доходов автоматически. Платежи останавливаются, когда общая сумма выплат достигнет потолка – тело займа плюс десять процентов сверху, например.

Стартап растет по всем фронтам. В июле он привлек $50 млн венчурных инвестиций на маркетинг и операционные расходы и $250 млн оборотных денег под управление – чтобы было что давать уже его клиентам. Кроме того, Clearbanc сильно расширил предложение – раньше он работал только с e-commerce и SaaS, открыл двери для игр и мобильных приложений. Интернет-магазины кроме денег на маркетинг теперь получают и кредит под закупку товаров на склад.

В понедельник 16 марта, в 16:00 я встречаюсь в GrowUp со всеми желающими.

Живая очередь, разговор один на один. Если вам есть что спросить, о чем посоветоваться, что показать — приходите.

Красивейший коворкинг GrowUp на Баррикадной. Большая Грузинская улица, дом 12 строение 2. На ресепшен говорите пароль «на встречу с Александром Горным».

Следующий раз — через две недели, 30 марта.

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