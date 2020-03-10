В его основе будет корпоративный мессенджер Lark.

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Китайская ByteDance в марте 2020 года запустит корпоративное приложение с набором инструментов для совместной работы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Представитель компании отказался от комментариев.

В апреле 2019 года компания выпустила Lark (в Китае — Feishu) — приложение для удалённой работы. Оно сочетает в себе элементы Slack, Dropbox, Google Docs и Skype, объясняет издание. Сейчас ByteDance занимается обновлением приложения с акцентом на облачное управление файлами и редактирование документов и электронных таблиц наподобие G Suite. Тестировать приложение будут в Китае, говорят источники.

По данным IDC, в 2018 году мировой рынок приложений для совместной работы составлял $14,8 млрд, в 2019 году — уже $16,5 млрд. В 2020 году спрос на такие приложения растёт на фоне вспышки коронавируса Covid-19 — многие компании переводят своих сотрудников на удалённую работу и поддерживают связь через видео и мессенджеры.

ByteDance быстро отреагировала на стремительно растущий спрос, пишет Bloomberg. В феврале компания бесплатно предложила пользователям премиальные функции Feishu — тогда количество загрузок приложения в App Store в Китае превысило 22 тысячи в день, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Sensor Tower.