Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
857

Bloomberg: владелец TikTok запустит облачный сервис для корпоративных клиентов для конкуренции с Google G Suite Материал редакции

В его основе будет корпоративный мессенджер Lark.

3 комментария
В закладки

Китайская ByteDance в марте 2020 года запустит корпоративное приложение с набором инструментов для совместной работы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Представитель компании отказался от комментариев.

В апреле 2019 года компания выпустила Lark (в Китае — Feishu) — приложение для удалённой работы. Оно сочетает в себе элементы Slack, Dropbox, Google Docs и Skype, объясняет издание. Сейчас ByteDance занимается обновлением приложения с акцентом на облачное управление файлами и редактирование документов и электронных таблиц наподобие G Suite. Тестировать приложение будут в Китае, говорят источники.

По данным IDC, в 2018 году мировой рынок приложений для совместной работы составлял $14,8 млрд, в 2019 году — уже $16,5 млрд. В 2020 году спрос на такие приложения растёт на фоне вспышки коронавируса Covid-19 — многие компании переводят своих сотрудников на удалённую работу и поддерживают связь через видео и мессенджеры.

ByteDance быстро отреагировала на стремительно растущий спрос, пишет Bloomberg. В феврале компания бесплатно предложила пользователям премиальные функции Feishu — тогда количество загрузок приложения в App Store в Китае превысило 22 тысячи в день, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Sensor Tower.

В январе 2020 года The Information со ссылкой на источники сообщило, что Google разрабатывает собственное приложение для бизнеса для конкуренции с Microsoft Teams и Slack. Приложение первое время будет работать только на только на мобильный устройствах и объединит Gmail, приложение для видеоконференций и другие облачные сервисы, говорили собеседники издания.

#новость #bytedance

Сервисы
Подписан
Отписаться
Как Gojek развивает малый и средний бизнес в Индонезии
Каждую неделю команда Heads and Hands — лидеров в разработке экосистем, делает обзор популярных супер-аппов и экосистем. Сегодня разберем, как Gojek помогает индонезийским предпринимателям выходить в онлайн.
9
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","bytedance"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 111450, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 13:45:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Epic Growth Summit: кейсы роста от технологических компаний из Кремниевой долины и России
24 марта Онлайн 10 990 ₽
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111450, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111450\/get","add":"\/comments\/111450\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111450"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Vladimir Chyorniy

1

Это война)

Ответить

Oleg Borisov

1

Лол))

Ответить

Паронормальный

0

Похоже, что эра Google подходит к концу.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
В Петербурге пройдет неделя дизайна
С 16 по 20 марта в лектории «Ясная поляна» пройдет восьмая тематическая неделя. На этот раз за 5 дней здесь выступят то…
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как облажалась мировые бренды: 10 маркетинговых историй
Иногда складывается впечатление, что компании соревнуются между собой за звание самой глупой маркетинговой кампании или…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
Зачем застройщику тратить 40% рекламного бюджета на соцсети
Только 11% пользователей ищут квартиры в социальных сетях. 34% покупают через риэлторов, но при этом реклама в соцсетях…
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Konstantin_Andreevich
за день
Хрен с ними, с рынками. Я тут сегодня впервые сам сделал морковку по-корейски, и получилось вкусно!
Уронили вообще всё: вместе с ценами на нефть и курсом рубля упали рынки по всему миру
Тим Пазухин
за неделю
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Вяльцев Андрей

Как за 7 дней привлечь на сайт…

Ware Wow

Как работать в стартапах и не…

Sergio Mekeda

Чек-лист: нужен ли блог на…

Алексис Второй

Курс доллара на Мосбирже…

Алексис Второй

Курс доллара на Мосбирже…

Паронормальный

Курс доллара на Мосбирже…

Nick Sidorov

Тренды-2020, Sex(Porn)Tech: с…

Паронормальный

Курс доллара на Мосбирже…

Aleksey Anisin

Как мы в студии проводим…

alex twit

Курс доллара на Мосбирже…

Finindie

Рубль падает, кризис начался…

Valeryi Ozarnichuk

Онлайн-касса: купить или взять…

Евгений Лукьянов

Чек-лист сервисов для SMM в…

Andrew Simon

Как работать в стартапах и не…

Дмитрий Чернышов

Курс рубля на Forex упал до…

Дмитрий Иванов

Amazon начала продавать…

Да-Это-Же-Арнольд-Ш…

Сколько инвестиций надо…

Евгений Лукьянов

Чек-лист сервисов для SMM в…

Valeryi Ozarnichuk

Сколько людей на самом деле…

Глеб Котенко

Водитель Uber высадил меня во…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "5fce44d2" } { "page_type": "default" }