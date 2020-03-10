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Татьяна Боброва
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BuzzFeed: аналитическая компания Sensor Tower тайно собирала личные данные пользователей с помощью своих приложений Материал редакции

Компании принадлежит 20 приложений, в том числе блокировщики рекламы, выяснило издание.

1 комментарий
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Аналитическая компания Sensor Tower, чьи исследования используют разработчики, инвесторы и издатели, тайно собирала личные данные пользователей, которые установили разработанные ей VPN-приложения и блокировщики рекламы для Android и iOS. Об этом пишет BuzzFeed News.

По данным издания, с 2015 года Sensor Tower принадлежит минимум 20 приложений, суммарное количество загрузок которых превышает 35 млн. Приложения не раскрывали связи с Sensor Tower, но BuzzFeed удалось её установить, обнаружив в приложениях код, созданный разработчиками компании.

После установки приложение Sensor Tower просило пользователя загрузить корневой сертификат — файл, который позволяет его владельцу получать доступ к трафику и данным со смартфона, указывает издание.

В компании заверили, что собирают только анонимные сведения, которые используются для исследований и аналитики. Приложения не получают личные данные или информацию, позволяющую установить личность, заявили в Sensor Tower, добавив, что многие из перечисленных BuzzFeed приложений уже не работают.

Издание обнаружило приложения Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data и Adblock Focus в Google Play, приложения Adblock Focus и Luna VPN — в App Store. После того, как BuzzFeed связалось с компаниями, Google удалила Mobile Data, а Apple — Adblock Focus. Обе компании продолжают проверки.

Представитель Apple сообщил изданию, что большинство приложений Sensor Tower были удалены из App Store из-за нарушений. В Google отказались от комментариев.

#новость #sensortower

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1 комментарий
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Сергей Щукин

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"Сенсация" вполне в духе Баззфид. 🤪
Интересно, кто-нибудь удивился?

Можно ещё улучшить заголовок и выпустить подборку: "6 компаний, кроме ФБ и Гугла, которые знают о вас всё" 😁😉

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