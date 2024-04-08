«Аэрофлот» и СДЭК запустили авиадоставку посылок до 5 кг Статьи редакции
Отправление привезут на следующий день или через день с учётом разницы в часовых поясах.
- К отправке принимают в том числе конверты. Оформить заявку на доставку можно на сайте. После этого отправителю позвонит менеджер и подготовит накладную — по ней нужно оплатить услугу безналичным способом.
- Курьер заберёт посылку по нужному адресу в указанное пользователем время и доставит получателю до двери. Заказать такую доставку могут физические и юридические лица, а также самозанятые и ИП.
- На начало апреля 2024 года доставка доступна между городами с прямым авиасообщением. Это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск. В будущем географию расширят.
- Стоимость зависит от города-отправителя. При доставке из Москвы она составит 3200 рублей; из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Сочи и Хабаровска — 4200 рублей; из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска — 5200 рублей. Упаковка входит в стоимость.
- В марте 2024 года СДЭК запустил доставку день в день в пределах Москвы.
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как то я очень сомневаюсь что в течении суток будет доставлено, вот интересно может они просто часовые пояса так сделают что сутки превратятся в 10
Подскажите, а как текут сутки?
У вас тоже очевидная ошибка.
Вы, вероятно, хотели спросить "а как текут суки?"
По часовой стрелке, как еще то.
Они систему разработали, кажется на магнитах, планету быстрее вращать будут. Подкинули посылку и повернули
Ксения, вы пропустили первый класс?
СДЭК растёт.
и все больше будут стоить
ну неплохо он то все таки растет мне кажется, особенно для СДЭКа это удивительно
Угадайте что будут посылать с Дальнего Востока в баночках по 5 кг, на "красная" начинается, на "икра" заканчивается.
у меня есть еще загадка такой весть вкусненький, нежный, сочный начинается на Камчатский заканчивается на краб 🤣🤣🤣Вот это была бы посылочка) Икорка да краб
Ее и так посылают когда надо ) уже много лет работает как часы
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Какой у всех разный опыт с доставкой почтой
В почте единственная проблема это их бесконечные сортировки, но там когда как, бывает за 4 дня через всю страну, а бывает застрявает суммарно на неделю, но даже 7-10 дней это гораздо лучше ублюдского сдека который мало того что полтора месяца везёт, так ещё и посылки разбивает
У меня почта доставляла(учитывая сортировки) с 8 февраля до 14 марта
В почте еще бывает эпично, когда посылка приезжает в Москву, а на сортировку её отправляют в Воронеж. И СДЭК кстати тоже страдает тем, что маринуют посылки на сортировке по 3-4 дня
Тут на авито можно продать с доставкой. Почта России - доставка 250р по Москве, Таже посылка СДЭК - 350р. В чем тут прикол?
Приколы кончились
Вы такие примеры прекрасные привели. По "Почта России" сколько идти будет?😂 Про СДЭК с Владивостока я вообще молчу, а тут варик неплохой сделали, переплачиваешь, но получаешь целую посылку и быстро!
Пользователю похер как доставляют посылку авиа или пеший. Важна только стоимость доставки
И сроки
Вроде и не так дорого за отправку самолетом
Если это за килограмм, то дорого
до 5 кило там будет
Больше самолет не вывезет или че...
ой
А сбрасывать на чьей территории будут?
У нас сдэк по Москве доставить с 28 марта не может. А тут авиа
Мне СДЭК кстати оч быстро всегда доставляет
теперь мои посылки будут с доставкой в час?