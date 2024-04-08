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Полина Лааксо

«Аэрофлот» и СДЭК запустили авиадоставку посылок до 5 кг Статьи редакции

Отправление привезут на следующий день или через день с учётом разницы в часовых поясах.

  • К отправке принимают в том числе конверты. Оформить заявку на доставку можно на сайте. После этого отправителю позвонит менеджер и подготовит накладную — по ней нужно оплатить услугу безналичным способом.
  • Курьер заберёт посылку по нужному адресу в указанное пользователем время и доставит получателю до двери. Заказать такую доставку могут физические и юридические лица, а также самозанятые и ИП.
  • На начало апреля 2024 года доставка доступна между городами с прямым авиасообщением. Это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск. В будущем географию расширят.
  • Стоимость зависит от города-отправителя. При доставке из Москвы она составит 3200 рублей; из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Сочи и Хабаровска — 4200 рублей; из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска — 5200 рублей. Упаковка входит в стоимость.
Источник фото: РБК
  • В марте 2024 года СДЭК запустил доставку день в день в пределах Москвы.

#новости #сдэк

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32 комментария
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 Ксения Хохлова

как то я очень сомневаюсь что в течении суток будет доставлено, вот интересно может они просто часовые пояса так сделают что сутки превратятся в 10

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Евгений В.

Подскажите, а как текут сутки?

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Я сказал свое имя машине

У вас тоже очевидная ошибка.
Вы, вероятно, хотели спросить "а как текут суки?"

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Santiago

По часовой стрелке, как еще то.

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Арам Манучарян

Они систему разработали, кажется на магнитах, планету быстрее вращать будут. Подкинули посылку и повернули

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Юрий Б.

Ксения, вы пропустили первый класс?

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Юрий Б.

СДЭК растёт.

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Маргарита Смоловая

и все больше будут стоить

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Владимир Лопатин

ну неплохо он то все таки растет мне кажется, особенно для СДЭКа это удивительно

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debil
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Dmitry Ivanchenko

Угадайте что будут посылать с Дальнего Востока в баночках по 5 кг, на "красная" начинается, на "икра" заканчивается.

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Ilyas Saburov

у меня есть еще загадка такой весть вкусненький, нежный, сочный начинается на Камчатский заканчивается на краб 🤣🤣🤣Вот это была бы посылочка) Икорка да краб

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Эффект Доплера

Ее и так посылают когда надо ) уже много лет работает как часы

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Комментарий удален модератором

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Вика Мантулина

Какой у всех разный опыт с доставкой почтой

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Natural Phobia

В почте единственная проблема это их бесконечные сортировки, но там когда как, бывает за 4 дня через всю страну, а бывает застрявает суммарно на неделю, но даже 7-10 дней это гораздо лучше ублюдского сдека который мало того что полтора месяца везёт, так ещё и посылки разбивает

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Merlin

У меня почта доставляла(учитывая сортировки) с 8 февраля до 14 марта

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KillVoice

В почте еще бывает эпично, когда посылка приезжает в Москву, а на сортировку её отправляют в Воронеж. И СДЭК кстати тоже страдает тем, что маринуют посылки на сортировке по 3-4 дня

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Тоже хочу

Тут на авито можно продать с доставкой. Почта России - доставка 250р по Москве, Таже посылка СДЭК - 350р. В чем тут прикол?

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Олег

Приколы кончились

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Faith no More

Вы такие примеры прекрасные привели. По "Почта России" сколько идти будет?😂 Про СДЭК с Владивостока я вообще молчу, а тут варик неплохой сделали, переплачиваешь, но получаешь целую посылку и быстро!

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Тоже хочу

Пользователю похер как доставляют посылку авиа или пеший. Важна только стоимость доставки

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Max

И сроки

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Григорий Красильников

Вроде и не так дорого за отправку самолетом

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Игорь Богданов

Если это за килограмм, то дорого

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Станислав

до 5 кило там будет

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Олег

Больше самолет не вывезет или че...

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Влад Каничев
При доставке из Москвы она составит 3200 рублей- вот сижу и думаю много это или мало,с одной стороны доставка самолетом дешево не может стоит,наверное в каких то исключительных случаях
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герой VPN

ой

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Maxim Fox

А сбрасывать на чьей территории будут?

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Веселый стробоскоп

У нас сдэк по Москве доставить с 28 марта не может. А тут авиа

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Олег

Мне СДЭК кстати оч быстро всегда доставляет

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Олег

теперь мои посылки будут с доставкой в час?

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29 комментариев
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