«Слушай, Алиса, прочитай эту страницу».

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«Яндекс» научил «Алису» озвучивать статьи в «Яндекс.Браузере» на Android и Windows, рассказали vc.ru в компании. Когда появится версия для iOS, не уточняется.

Функция тестировалась с конца декабря 2019 года, а теперь доступна всем пользователям. Голосовой помощник может прочитать любой большой связный текст без учёта навигационных элементов на странице, пока только на русском языке.

Для запуска функции пользователь должен нажать на кнопку со значком наушников, которая появляется на страницах с поддержкой режима чтения. На компьютере пользователь может просто сказать: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». При необходимости чтение можно поставить на паузу.

«Яндекс»