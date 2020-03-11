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Татьяна Боброва
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«Яндекс» научил голосового помощника «Алиса» озвучивать статьи в «Яндекс.Браузере» Материал редакции

«Слушай, Алиса, прочитай эту страницу».

18 комментариев
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«Яндекс» научил «Алису» озвучивать статьи в «Яндекс.Браузере» на Android и Windows, рассказали vc.ru в компании. Когда появится версия для iOS, не уточняется.

Функция тестировалась с конца декабря 2019 года, а теперь доступна всем пользователям. Голосовой помощник может прочитать любой большой связный текст без учёта навигационных элементов на странице, пока только на русском языке.

Для запуска функции пользователь должен нажать на кнопку со значком наушников, которая появляется на страницах с поддержкой режима чтения. На компьютере пользователь может просто сказать: «Слушай, Алиса, прочитай эту страницу». При необходимости чтение можно поставить на паузу.

«Яндекс»

Также «Алиса» умеет читать фрагменты текста — для этого нужно выделить текст и выбрать в контекстном меню «Озвучить». Эта функция доступна на любой странице, уточнили в компании.

#новость #алиса #яндекс

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18 комментариев
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Nikolay Werner

5

Яндекс.Браузер странная штука: с одной стороны очень хорошо развивается в плане функциональности, а с другой из него так много говна изо всех щелей лезет, что нет никакого желания всем этим функционалом наслаждаться.

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Serzh-24

Nikolay
0

Например? Какое г?

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Андрей Языков

Serzh-24
1

Сливает силовикам твои разговоры

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Serzh-24

Андрей
1

Андрей,
Absolutely yes! Это неприятно)
Но кто щас не сливает?
Билайн, МТС, Мегафон, Т2 тоже сливают.
От этого никуда не денешься..

Ответить

Андрей Языков

Serzh-24
1

Да, и поэтому я блокирую все что можно. Но с другой стороны, нужно отлавливать террористов, и кроме как прослушка не определить их

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Alexander Myasoedov

Андрей
0

так все всё сливают. А ещё круто замечал когда у тебя айфон. Ты рядом с ним что то говоришь и когда заходишь на соц сеть инста и тебе показывается реклама. Но понимаешь ты не разу про это не искал в инете, а только вслух об этом говорил. И тут на тебе, уже о тебе знают больше!!!

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Nikolay Werner

Serzh-24
1

Например, Дзен, который я трижды отключал и он трижды включался снова на стартовом экране. Например «Район» и прочие нотификейшены, выскакивающие справа, по которым я упорно кликал «не интересно, не показывать», но браузер клал на мои предпочтения жирный болт.

Ответить

Сергей Сергеев

Nikolay
2

ты чет фигово кликал, я разок кликнул и больше никогда не появлялось

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Роман Петерсон

Nikolay
2

В менюшке нотификейшенов есть кнопка настроек, где надо тупо снять все галочки. То есть да, эта софтина заставляет долго себя упрашивать, но её реально можно сделать тихой и минималистичной. Я сижу на ней.
Но Яндекс конечно никогда не отступится, будет упорно пытаться запихнуть всякую хрень. Сейчас вот в бета-версии на "панно" появилась боковая панель которую никак нельзя убрать, я спросил техподдержку, они говорят что пока не решили будет так или нет.

Ответить

Vitold Sedyshev

3

Молодцы. Помню ломали в 0-х какой-то голосовой движок и слушали книги в читалке. Вот теперь свое родное от Яндекса созрело. Лучше поздно чем никогда. Вот жаль что мы выросли ...

Ответить

Андрей Чуринов

2

Неплохо читает.
А знает кто-нибудь хорошие аналоги? Я.браузер не охота ставить

Ответить

Антон Малыгин

Андрей
0

Можно посмотреть это
https://voizzy.com/

Voizzy — AI based personal radio
Voizzy — AI based personal radio
voizzy.com
Ответить

Михаил М

2

Олег, а ты так не можешь 🤡

Ответить

Георгий Ёлкин

1

А создавать плейлисты Алису научили или ещё нет?

Ответить

Nikolay Werner

Георгий
3

А разве Яндекс.Музыка не создаёт автоматические плейлисты с учётом вкусов пользователя?

Ответить

Бородатый трейдер

–1

Хорошо конечно, но яндекс устанавливать не хочется 

Ответить

Andrey Osipov

0

А давно на vc есть такой же функционал? Видел на паре длинных статей. Хорошо читает, хотя мелкие огрехи есть.

Ответить

Никита Ежов

0

А где же на vc? Я помню он почти в каждом статье можно было слушать. А сейчас реже вижу

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