«Яндекс Карты» представили раздел «Идеи» с персональными рекомендациями баров, ресторанов и кафе Статьи редакции
Он доступен для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. В будущем список городов пополнят.
- Найти иконку нового раздела можно в нижней части начального экрана приложения «Яндекс Карты».
- «Идеи» работают на базе новой технологии персональных рекомендаций «Яндекса»: она подбирает места в городе с учётом того, какие организации пользователь искал, какие маршруты строил и к чему оставлял отзывы. Во внимание берут также предпочтения людей со схожими интересами.
- В разделе есть тепловая карта: чем ярче подсвечена область, тем больше там рекомендаций. Каждое заведение сопровождается описанием от YandexGPT: что это за точка, где находится, что продаёт и чем хороша по мнению пользователей «Карт». А ещё в карточках есть подборки отзывов с фотографиями.
- Чтобы сузить выборку, нужно указать конкретное пожелание — «Поесть», «Перекусить» или «Выпить». В каждой категории есть фильтры. В первой, например, это «Суши», «Пицца», «Завтраки», «Веджи», «Здоровое питание», «Мясное и рыбное». Во второй — «Кофейни», «Пекарни и кулинария» и «Шаурма». В третьей: «Пивные бары», «Коктейльные бары», «Винные бары», «Кальянные». Встречаются и общие ярлыки: «Вдвоём», «Большой компанией», «Можно поработать», «С детьми», «Можно с собакой».
- Рекомендациям можно ставить лайки и дизлайки, чтобы алгоритмы учли предпочтения. Сервис также может напомнить о кафе, которое человек давно не посещал.
- Если не хочется изучать карту, можно посмотреть рекомендованные заведения в формате «Поток», смахивая карточки вверх и вниз, или воспользоваться готовыми «Подборками». Последние составлены редакторами или алгоритмами на основе отзывов в «Картах».
- В будущем «Яндекс» собирается также рекомендовать развлекательные заведения, парки, салоны красоты и другие места.
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А, что бы твое заведение показывалось чаще, надо будет заплатить денюшку Яндекс картам.
Так вот для чего это
Но ! хотелось бы услышать от местных душнил почему это ужасно да и вообще хуже чем в другом цивилизованном мире
Вряд-ли получится по этому поводу такое тут увидеть. Чтобы засрать такую инициативу надо обладать особо сильным комплексом неполноценности.
В другом цивилизованном мире везде говеный фастфуд и эта штука не нужна, только в этом
Это мое. Может будет годным продуктом. Ибо регулярно лишь ставлю закладки.
Звучит как чистосердечное
думаю эти закладки искать нельзя 😁😁😁 Тоже считаю, что идея годная чем проще найти нормальное место по рекомендациям, тем лучше)
Годно
Молодец, Яндекс. Не перестают радовать
Идеальное название для раздела с барами и ресторанами «Идеи»
Идея с подсветкой неплохая) Сразу видно район концентрации годных мест
«Веджи»
Что это, блять? Погуглил. А, ну теперь всё ясно.
Яндекс - придет время кинем всех!
каким образом? выдав вам проплаченную рекомендацию?
Задайте им вопрос по поводу выплат за 2022 год с нерезидентами! Задайте им вопрос почему они в рся грабят средь белого дня заниженными в десятки раз ставками. И ещё много чего раз уж вы редактор VC, помогите вебмастерам сделайте статью о том что творит Яндекс
идея ("идеи") хороша в случае прозрачности отзывов к заведениям. А учитывая то, что многие пишут про шедоу бан отзывов (когда ваш отзыв якобы опубликован, но видите его только вы) а также наличия контор, которые работают с отзывами (даже на этой площадки такие были), подкинутые яндексом "идеи" могут быть не совсем "релевантными".
Ждём отжим трафика рекомендательных сервисов в Яндекс типа поиске
у нас в России 4 города всего?