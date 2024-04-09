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Евгения Евсеева

В App Store появилось приложение «Т-Помощь» с банковскими функциями «Тинькофф» Статьи редакции

Банк рекомендует скачать приложение побыстрее, потому что оно будет доступно только «несколько часов».

  • Уведомление о новом приложении появляется при входе в любой уже скачанный сервис «Тинькофф». Ссылка на него также есть в «Историях» приложений предыдущих версий.
  • Согласно описанию в App Store, «Т-Помощь» — это сервис для бухгалтерских и других юридических задач. После скачивания приложение просит ввести номер телефона, внутри отображаются все банковские сервисы и данные клиента «Тинькофф».
  • Банк предупреждает, что старые версии приложения скоро перестанут работать, но удалять не предлагает: их можно оставить на всякий случай, работе нового сервиса они не помешают.
  • В феврале 2023 года ЕС ввёл санкции против «Тинькофф», а в марте приложения компании пропали из App Store.
  • Впервые копия приложения «Тинькофф» появилась в App Store в сентябре 2023-го, её удалили спустя пять дней. После этого банк загрузил ещё одну, она продержалась в магазине меньше суток.

#новости #тинькофф #банки

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47 комментариев
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 Tarki

Вот они и раскрыли секрет нового лого. Т - Трубопроводный банк.

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Yuliya Dmitrieva

Может приложения так быстро удаляют, потому что в первый же день появления каждый блогер считает необходимым сделать публикацию, что вышло новое приложение?)))
Пользователи благополучно узнают эти новости непосредственно из своих приложений.
Никого обидеть не хотела, просто рассуждаю.

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Forden

Я вот например узнал от блогера, сам банк смски не рассылает, даже учитывая что я весь такой про клиент, а заглядывать в приложение банка каждое утро привычки как-то нет

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Forden

Вы не поверите🤣

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Yuliya Dmitrieva

А мне только что в почту прислали)

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Степан Хохлов

Мне пришел пуш от веб-версии

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Yuliya Dmitrieva

Ну а я заглядываю, так как однажды столкнулась с проблемой поиска приложения)
И, кстати, можно банку в чатик намекнуть, что такие пуши были бы полезны. Чем больше будет обращений, быстрее добавят)

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Vilent

Ну есть один относительно на слуху банк, который нигде не анонсировал свое приложение, ставит его только премиум клиентам, а при запросе в техподдержке утверждает, что нужно ставить веб-ярлык. Приложение живет уже больше года, но мало кто про него знает)
Лучше уж так, что бы максимальное количество людей успело поставить.

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Александр

что за банк то?

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Николай Ларсен

Соевый десант, приготовиться к штурму!

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Константин Суворов

Понимаю, что хожу по грани, но может начать жить полноценной жизнью на Android, не?)

Какие-то стикеры, чехлы с кармашками и картами, охота за приложениями...

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Vilent

Жду когда айфон умрет, не люблю от вещи отказываться пока она до конца не отработает. На андроиде только с некоторыми подписками проблема будет.

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Nikolay Ionov

Да, только что обновился. Норм работает

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Nikolay Ionov
Норм работает

Что, в целом, странно... Ждем блокировки

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Владимир К

Неделя, и потом блокнут

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Arseny

Прошлое удалили на следующий день

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Рома Дмитриев

а что странного то?

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Donatello Supreme

русафобы не угомонятся, поэтому снесут приложение

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Denkotovskiy

А что случилось?

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Donatello Supreme

челики типа не повторили "политику умиротворения", но это не помогло, значит надо идти от обратного правильно?

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Denkotovskiy

Ну видимо внутри страны всех всё устраивает, в том числе и санкции

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Степан Хохлов

Чел в 2024 до сих пор не понял, что единственное желание России и населения - чтобы их оставили в покое, а не приводили к власти враждебные режимы по периметру, реагирование на которые - вопрос выживания.

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Denkotovskiy

Для начала надо соседей в покое оставить. А лучше было их вообще не трогать. Оставить в покое - это в Кремль, обычно все проблемы оттуда.

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Степан Хохлов

Держать соседей в адеквате - обязанность что домовладельца, что государства.

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Лисан аль Гаиб

А кто соседей держать будет в адеквате? Неадекватный полетевший со всех катушек наркоман? Соседи-то может и самые обычные…

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Denkotovskiy

Блэт откуда вы лезете? Соседи что ли напали?

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Олег Бринц

Ушел с iPhone на Pixel, пользуюсь приложениями без костылей и странных названий.

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Владимир К

Везет...

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Peter Dmitrienko

same

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Слегка Придурковатый

Любит наш народ всяческий бейСБОЛ.

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Максим Исаев
«Т-Помощь»

Слишком длинно, можно просто "ТП"

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Profile name

Такими темпами скоро Эппл просто отключит возможность загружать приложения прокладкам из РФ, глядя на этот цирк с трубопроводными банками-однодневками, неугомонными. В итоге из за действий хитропопых отрезанными окажутся вообще все издатели.

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Комментарий удален модератором

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Елена Харитонова

Нормально работает. Предыдущее работало полгода наверное

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Иван Ларин

а что стало с предыдущим? Почему оно перестало работать?

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Александр

все приложения продолжают работать

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Zloy Sniper

Ща зелоты настучат.

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awesome sakh

еще б в турецкий стор закинули

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Николай Ларсен

держу для таких кейсов два apple id с разными странами

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Redi Baharu

Diposit

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Redi Baharu

1000413184294

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Степан Хохлов

8-800-555-35-35

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Александр Сорокин

Как вот быть банку: с одной стороны - такие посты быстро вскрывают... эм... жульничество (?), с другой - а как пользователи банка узнают об этом приложении?

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Ace Venture

А как в приложении войти в интернет-банк?

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Николай Ларсен

зайти из России или под российским vpn, оно само перезапустится

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Доктор Шкутко

Такая дрочка хотя бы окупается санкционщикам и ко? Нет у сторов депозита или иного взноса при размещении приложений или там можно одноразовых разрабов-паблишеров клепать под каждый заблоченный релиз занедорого?

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Лисан аль Гаиб

100 баксов стоит дев аккаунт

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Микс из мусоровоза

Сто лет ждал когда реализуют многопрофильность из коробки, чтобы можно было подключать несколько пользователей банка.

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