В App Store появилось приложение «Т-Помощь» с банковскими функциями «Тинькофф» Статьи редакции
Банк рекомендует скачать приложение побыстрее, потому что оно будет доступно только «несколько часов».
- Уведомление о новом приложении появляется при входе в любой уже скачанный сервис «Тинькофф». Ссылка на него также есть в «Историях» приложений предыдущих версий.
- Согласно описанию в App Store, «Т-Помощь» — это сервис для бухгалтерских и других юридических задач. После скачивания приложение просит ввести номер телефона, внутри отображаются все банковские сервисы и данные клиента «Тинькофф».
- Банк предупреждает, что старые версии приложения скоро перестанут работать, но удалять не предлагает: их можно оставить на всякий случай, работе нового сервиса они не помешают.
- В феврале 2023 года ЕС ввёл санкции против «Тинькофф», а в марте приложения компании пропали из App Store.
- Впервые копия приложения «Тинькофф» появилась в App Store в сентябре 2023-го, её удалили спустя пять дней. После этого банк загрузил ещё одну, она продержалась в магазине меньше суток.
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Вот они и раскрыли секрет нового лого. Т - Трубопроводный банк.
Может приложения так быстро удаляют, потому что в первый же день появления каждый блогер считает необходимым сделать публикацию, что вышло новое приложение?)))
Пользователи благополучно узнают эти новости непосредственно из своих приложений.
Никого обидеть не хотела, просто рассуждаю.
Я вот например узнал от блогера, сам банк смски не рассылает, даже учитывая что я весь такой про клиент, а заглядывать в приложение банка каждое утро привычки как-то нет
Вы не поверите🤣
А мне только что в почту прислали)
Мне пришел пуш от веб-версии
Ну а я заглядываю, так как однажды столкнулась с проблемой поиска приложения)
И, кстати, можно банку в чатик намекнуть, что такие пуши были бы полезны. Чем больше будет обращений, быстрее добавят)
Ну есть один относительно на слуху банк, который нигде не анонсировал свое приложение, ставит его только премиум клиентам, а при запросе в техподдержке утверждает, что нужно ставить веб-ярлык. Приложение живет уже больше года, но мало кто про него знает)
Лучше уж так, что бы максимальное количество людей успело поставить.
что за банк то?
Соевый десант, приготовиться к штурму!
Понимаю, что хожу по грани, но может начать жить полноценной жизнью на Android, не?)
Какие-то стикеры, чехлы с кармашками и картами, охота за приложениями...
Жду когда айфон умрет, не люблю от вещи отказываться пока она до конца не отработает. На андроиде только с некоторыми подписками проблема будет.
Да, только что обновился. Норм работает
Что, в целом, странно... Ждем блокировки
Неделя, и потом блокнут
Прошлое удалили на следующий день
а что странного то?
русафобы не угомонятся, поэтому снесут приложение
А что случилось?
челики типа не повторили "политику умиротворения", но это не помогло, значит надо идти от обратного правильно?
Ну видимо внутри страны всех всё устраивает, в том числе и санкции
Чел в 2024 до сих пор не понял, что единственное желание России и населения - чтобы их оставили в покое, а не приводили к власти враждебные режимы по периметру, реагирование на которые - вопрос выживания.
Для начала надо соседей в покое оставить. А лучше было их вообще не трогать. Оставить в покое - это в Кремль, обычно все проблемы оттуда.
Держать соседей в адеквате - обязанность что домовладельца, что государства.
А кто соседей держать будет в адеквате? Неадекватный полетевший со всех катушек наркоман? Соседи-то может и самые обычные…
Блэт откуда вы лезете? Соседи что ли напали?
Ушел с iPhone на Pixel, пользуюсь приложениями без костылей и странных названий.
Везет...
same
Любит наш народ всяческий бейСБОЛ.
Слишком длинно, можно просто "ТП"
Такими темпами скоро Эппл просто отключит возможность загружать приложения прокладкам из РФ, глядя на этот цирк с трубопроводными банками-однодневками, неугомонными. В итоге из за действий хитропопых отрезанными окажутся вообще все издатели.
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Нормально работает. Предыдущее работало полгода наверное
а что стало с предыдущим? Почему оно перестало работать?
все приложения продолжают работать
Ща зелоты настучат.
еще б в турецкий стор закинули
держу для таких кейсов два apple id с разными странами
Diposit
1000413184294
8-800-555-35-35
Как вот быть банку: с одной стороны - такие посты быстро вскрывают... эм... жульничество (?), с другой - а как пользователи банка узнают об этом приложении?
А как в приложении войти в интернет-банк?
зайти из России или под российским vpn, оно само перезапустится
Такая дрочка хотя бы окупается санкционщикам и ко? Нет у сторов депозита или иного взноса при размещении приложений или там можно одноразовых разрабов-паблишеров клепать под каждый заблоченный релиз занедорого?
100 баксов стоит дев аккаунт
Сто лет ждал когда реализуют многопрофильность из коробки, чтобы можно было подключать несколько пользователей банка.