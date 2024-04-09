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Евгения Евсеева

TikTok запустит приложение для обмена фотографиями TikTok Notes Статьи редакции

Когда именно — неизвестно.

  • Пользователи TikTok начали получать уведомления, что сервис коротких видео в «скором времени» запустит новое приложение — TikTok Notes, пишет TechCrunch.
  • Согласно уведомлению, в приложении можно будет публиковать фотографии, также в нём будут отображаться существующие фотопубликации пользователей TikTok. От этой функции можно будет отказаться.
Источник: @heyalexfriedman / X
  • В TikTok подтвердили изданию, что работают над приложением, но пока оно недоступно. Когда именно оно запустится — не уточняется.
  • В марте 2023 года техноблогер TheSpAndroid обнаружил в коде TikTok упоминания сервиса для публикации фотографий — TikTok Photos. Также в нём был указан возможный логотип приложения в виде буквы «Р». В компании это никак не комментировали.

#новости #tiktok

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32 комментария
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 Вадим Д.
в приложении можно будет публиковать фотографии

Быть не может! Придумают ведь.

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Денис Фадеев

Это прорыв! Это бедующее!

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Вадим Д.

Зумеры продолжают изобретать (-:

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Семен Подкопаев

Гении не иначе!

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Ale K

Я где то похожее уже видел никак не могу вспомнить название сайта

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Вадим Д.

Да ну, приснилось, наверное.
Не может такого быть, чтобы кто-то уже придумал! Это д тиктокари!

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Вася Ефреев

Есть ведь инстаграм для этого, зачем?

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THE DUDE

По такой логике вообще бизнесы нельзя открывать, везде уже есть конкуренты.
У ТТ огромная аудитория и они пока единственные, кто может составить реальную конкуренцию инсте.

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Santiago
У ТТ огромная аудитория

Больше чем у Инсты?

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Штуки из труб

У Тикток аудитория более миллиарда человек. И ТТ пользуется несколько иная аудитория, чем Инстой.

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Ale K

Да, у тиктока действительно аудитория больше

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Тот самый чел

Затем что бы обойти инстаграм. Собирать бабки еще и с фоток

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Марина Крылова

Попрощаемся с инстой)

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Денис Фадеев

Так уже в ней никто не сидит

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Владимир Титов

ну вы преувеличиваете, совсем чуть чуть

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Городищев

А это вы с чего такие выводы сделали? У нас не сидит по понятным причинам, но на России вроде как мир не заканчивается.

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Олег Бовин

Скорее всего ,первое время аудитория туда уплывет, но мне кажется ,что инста устоит и через время все вернутся туда. Тикток это все таки про видео ,а не про фото

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Griby Lenina

— А назовем мы это дело "Заметки"
— Почему "Заметки"?
— Чтоб никто не догадался!

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Денис

Мы будем делать бизнес, мы будем…

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Серафима Зоряева

Думаю, что не будут

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THE DUDE

Когда в РФ уже разблокируются, задолбалось через моды сидеть?
А вообще рад, что какая-то конкуренция инсте будет. Любой продукт Цукербурга это просто пздц в плане удобства.

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Zloy Marketolog

че за моды? я просто другой акк завел, не российский

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THE DUDE

Хакеры моды делают и через них можно смотреть, загружать видео

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Пассажир

Ага, надоело каждую неделю альстор перестанавливать. Как сядешь в туалете, а оно не работает. Зря потраченное время

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Алсу Шамгунова

тикток изобрел инстаграм

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Tasya T.

эмм нельзяграмм: я что какая то шутка для тебя? Вторая волна красивых картинок наступит, просто потому что тик ток сейчас на гребне популярности)Инста станет для старперов

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SeeSmag

Вот это прям новость.. прям неожиданно. Но зато теперь всё в одном приложении будет. Не нужно будет заходить в другие соц сети, всё одном, ну разве не удобство? Когда именно оно запустится — не уточняется. Вот это пока не понятно.. прям заинтриговали.

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Владимир Титов

только сейчас запустили? развиваются...

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Серафима Зоряева

в ногу со временем двигаются

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Влад Шушкевич

Новая приложуха для педофилов?

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Павел

ТикТок изобрел Инстаграм в том виде, каким он был до того, как Инстаграм изобрел ТикТок?

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lucklessman

TikTok Nudes

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29 комментариев
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