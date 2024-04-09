TikTok запустит приложение для обмена фотографиями TikTok Notes Статьи редакции
Когда именно — неизвестно.
- Пользователи TikTok начали получать уведомления, что сервис коротких видео в «скором времени» запустит новое приложение — TikTok Notes, пишет TechCrunch.
- Согласно уведомлению, в приложении можно будет публиковать фотографии, также в нём будут отображаться существующие фотопубликации пользователей TikTok. От этой функции можно будет отказаться.
- В TikTok подтвердили изданию, что работают над приложением, но пока оно недоступно. Когда именно оно запустится — не уточняется.
- В марте 2023 года техноблогер TheSpAndroid обнаружил в коде TikTok упоминания сервиса для публикации фотографий — TikTok Photos. Также в нём был указан возможный логотип приложения в виде буквы «Р». В компании это никак не комментировали.
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Быть не может! Придумают ведь.
Это прорыв! Это бедующее!
Зумеры продолжают изобретать (-:
Гении не иначе!
Я где то похожее уже видел никак не могу вспомнить название сайта
Да ну, приснилось, наверное.
Не может такого быть, чтобы кто-то уже придумал! Это д тиктокари!
Есть ведь инстаграм для этого, зачем?
По такой логике вообще бизнесы нельзя открывать, везде уже есть конкуренты.
У ТТ огромная аудитория и они пока единственные, кто может составить реальную конкуренцию инсте.
Больше чем у Инсты?
У Тикток аудитория более миллиарда человек. И ТТ пользуется несколько иная аудитория, чем Инстой.
Да, у тиктока действительно аудитория больше
Затем что бы обойти инстаграм. Собирать бабки еще и с фоток
Попрощаемся с инстой)
Так уже в ней никто не сидит
ну вы преувеличиваете, совсем чуть чуть
А это вы с чего такие выводы сделали? У нас не сидит по понятным причинам, но на России вроде как мир не заканчивается.
Скорее всего ,первое время аудитория туда уплывет, но мне кажется ,что инста устоит и через время все вернутся туда. Тикток это все таки про видео ,а не про фото
— А назовем мы это дело "Заметки"
— Почему "Заметки"?
— Чтоб никто не догадался!
Мы будем делать бизнес, мы будем…
Думаю, что не будут
Когда в РФ уже разблокируются, задолбалось через моды сидеть?
А вообще рад, что какая-то конкуренция инсте будет. Любой продукт Цукербурга это просто пздц в плане удобства.
че за моды? я просто другой акк завел, не российский
Хакеры моды делают и через них можно смотреть, загружать видео
Ага, надоело каждую неделю альстор перестанавливать. Как сядешь в туалете, а оно не работает. Зря потраченное время
тикток изобрел инстаграм
эмм нельзяграмм: я что какая то шутка для тебя? Вторая волна красивых картинок наступит, просто потому что тик ток сейчас на гребне популярности)Инста станет для старперов
Вот это прям новость.. прям неожиданно. Но зато теперь всё в одном приложении будет. Не нужно будет заходить в другие соц сети, всё одном, ну разве не удобство? Когда именно оно запустится — не уточняется. Вот это пока не понятно.. прям заинтриговали.
только сейчас запустили? развиваются...
в ногу со временем двигаются
Новая приложуха для педофилов?
ТикТок изобрел Инстаграм в том виде, каким он был до того, как Инстаграм изобрел ТикТок?
TikTok Nudes