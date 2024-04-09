Сервисы
Таня Боброва

Владелец WordPress купил ещё один агрегатор мессенджеров — Beeper Статьи редакции

Он собирает вместе сообщения из разных мессенджеров и соцсетей и теперь вышел из беты.

Источник: Beeper 
  • Automattic (WordPress, Tumblr и другие сервисы) купила Beeper — приложение, которое собирает сообщения из разных источников в одном «ящике». Сумму сделки стороны не раскрыли. Гендиректор Beeper Эрик Мигиковски добавил, что приложение «будет работать независимо как часть подразделения Other Bets».
  • Мигиковски представил Beeper в 2021 году. Сервис основан на протоколе распределённой базы данных Matrix. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения из 14 мессенджеров и соцсетей, в том числе Slack, Discord, Telegram, Instagram и WhatsApp (Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России), в едином окне.
  • 9 апреля 2024 года компания также объявила о выходе из бета-теста, в котором, по её данным, участвовали более 115 тысяч пользователей. Ещё 466 тысяч были в листе ожидания. Приложение доступно для Android, iOS, macOS, Windows, Linux и ChromeOS. Оно бесплатное, позже Beeper планирует добавить платную подписку с дополнительными функциями.
  • В октябре 2023 года Automattic купила ещё один агрегатор мессенджеров — Texts. В компании рассказали, что команды Texts и Beeper объединятся под брендом последнего. Пока для пользователей обоих сервисов ничего не изменится.
Сервисы
Евгений Делюкин
Создатель Pebble запустил агрегатор мессенджеров Beeper: как он устроен, зачем нужен и чем отличается от аналогов Статьи редакции

Эрик Мигиковски считает, что приложений для чатов стало слишком много, так как друзья, коллеги и семья могут пользоваться разными сервисами — и объединил их в универсальном сервисе.

#новости #beeper

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26 комментариев
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 Таир Бакиев

Эх, помянем Квип :(
Ну и Миранду тоже.

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Freezer

Транспорт mrim в jabber навсегда в моём ♥️

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CustDevim

ВП скоро будет могущественным

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Redmadpanda

Да это факт, ВП уже могуществен

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Zloy Marketolog
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Я не робот

Не трясись эльф, это всего лишь шутка)

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Zloy Marketolog

ладно, орк, не буду

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Я не робот

Почитайте уже другую какую нибудь литературу клоуны))

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Zloy Marketolog

Сразу после того как ты Конституцию своей страны прочитаешь

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Я не робот

Надеюсь у нас она разная)) Давай, не трясись клоуненок, все скоро для вас закончится))

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Zloy Marketolog

для тебя всё только начинается :)

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Я не робот

Ага)) Все пропало :D

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Случай

Ты же сам написал про эльфов 😂
Пзц лицемерие

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Redmadpanda
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ЯжПрограммист

За такое можно еще рублик другой сверху накинуть

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Krem-brulee

Я желаю тебе чтобы ВП был еще могущественнее, чтобы он был главным еще лет 30) ✨

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Redmadpanda

Да будет так ☀️

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High Stakes

На арене с начала 2000-х, старомоден, нелюбим, и от него крайне сложно избавиться. Все сходится.

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Redmadpanda
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High Stakes

Спасибо!

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Случай

Труп на троне, получается 😏

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Запопу Кусь
получать сообщения из 14 мессенджеров и соцсетей

я помру от такого количества информации 😵💀

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Таня Снэп

пользуюсь вордпрессом но кажется чтото упускаю

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Подментованный кот

Ппц, и кто же инвестирует в такое

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ЯжПрограммист
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Лев Коптев

Веерег - это что-то на старославянском, как Сварог

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23 комментария
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