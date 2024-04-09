Владелец WordPress купил ещё один агрегатор мессенджеров — Beeper Статьи редакции
Он собирает вместе сообщения из разных мессенджеров и соцсетей и теперь вышел из беты.
- Automattic (WordPress, Tumblr и другие сервисы) купила Beeper — приложение, которое собирает сообщения из разных источников в одном «ящике». Сумму сделки стороны не раскрыли. Гендиректор Beeper Эрик Мигиковски добавил, что приложение «будет работать независимо как часть подразделения Other Bets».
- Мигиковски представил Beeper в 2021 году. Сервис основан на протоколе распределённой базы данных Matrix. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения из 14 мессенджеров и соцсетей, в том числе Slack, Discord, Telegram, Instagram и WhatsApp (Meta, которая владеет WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России), в едином окне.
- 9 апреля 2024 года компания также объявила о выходе из бета-теста, в котором, по её данным, участвовали более 115 тысяч пользователей. Ещё 466 тысяч были в листе ожидания. Приложение доступно для Android, iOS, macOS, Windows, Linux и ChromeOS. Оно бесплатное, позже Beeper планирует добавить платную подписку с дополнительными функциями.
- В октябре 2023 года Automattic купила ещё один агрегатор мессенджеров — Texts. В компании рассказали, что команды Texts и Beeper объединятся под брендом последнего. Пока для пользователей обоих сервисов ничего не изменится.
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Эх, помянем Квип :(
Ну и Миранду тоже.
Транспорт mrim в jabber навсегда в моём ♥️
ВП скоро будет могущественным
Да это факт, ВП уже могуществен
Не трясись эльф, это всего лишь шутка)
ладно, орк, не буду
Почитайте уже другую какую нибудь литературу клоуны))
Сразу после того как ты Конституцию своей страны прочитаешь
Надеюсь у нас она разная)) Давай, не трясись клоуненок, все скоро для вас закончится))
для тебя всё только начинается :)
Ага)) Все пропало :D
Ты же сам написал про эльфов 😂
Пзц лицемерие
За такое можно еще рублик другой сверху накинуть
Я желаю тебе чтобы ВП был еще могущественнее, чтобы он был главным еще лет 30) ✨
Да будет так ☀️
На арене с начала 2000-х, старомоден, нелюбим, и от него крайне сложно избавиться. Все сходится.
Спасибо!
Труп на троне, получается 😏
я помру от такого количества информации 😵💀
пользуюсь вордпрессом но кажется чтото упускаю
Ппц, и кто же инвестирует в такое
Веерег - это что-то на старославянском, как Сварог