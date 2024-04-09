Создатель Pebble запустил агрегатор мессенджеров Beeper: как он устроен, зачем нужен и чем отличается от

Эрик Мигиковски считает, что приложений для чатов стало слишком много, так как друзья, коллеги и семья могут пользоваться разными сервисами — и объединил их в универсальном сервисе.