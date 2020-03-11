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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Сооснователь Coub Антон Гладкобородов рассказал о работе над новым проектом — сервисом для создания списков Columns Материал редакции

С помощью сервиса пользователи могут организовать работу в команде и вести личные заметки.

2 комментария
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Антон Гладкобородов, сооснователь сервиса коротких видеороликов Coub, работает над новым проектом — Columns. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В команде также сооснователь Coub Игорь Гладкобородов, бывший участник проекта Александр Успенский и другие.

Columns — это списки (чек-листы), которые формируются в колонки. Списки помогают организовать информацию и сфокусироваться на важном, а колонки позволяют посмотреть на проект в целом, говорится в описании сервиса. «Это как Excel, только для списков», — рассказал Гладкобородов.

В отличие от принципа организации задач в Trello, основа Columns — чек-листы со статусами выполнения задач («надо сделать», «делается», «сделано»). В каждой колонке можно создавать списки и подсписки.

Сервис может быть удобен, например, в разработке, при организации спринтов, поясняет Гладкобородов. «Каждая колонка — это запланированная неделя. Внутри колонка разделена на хэдинги, каждый хэдинг — это человек в команде. И уже в хэдинге лежат карточки (задачи, которые надо сделать)», — говорит он. Другой пример - планирование статьи с большим количеством разной информации.

«Колонки идеальны для личного использования, например, можно сделать список фильмов, которые планировали посмотреть, или книжек, которые хочется прочесть. Летом мы запустим публичные борды, и тогда подобными списками можно будет делиться», — добавил сооснователь проекта.

Сейчас к карточкам можно прикреплять картинки и файлы, в будущем появится возможность загружать либо встраивать аудио и видео, рассказал Гладкобородов. По его словам, продукт планируют сделать бесплатным для личного пользования и платным для команд.

Сервис находится в бета-версии, мобильного приложения ещё нет, но Columns пользуется «уже куча людей и команд», отметил Гладкобородов. Количество пользователей он не раскрыл.

#новость #coub

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2 комментария
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Артём Патлусов

3

Теперь ждём когда Комитет купит Columns.

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Andrei Andreev

2

симпатично, удобно, но осуждаю

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