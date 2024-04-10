«2ГИС» начал показывать на карте свободные слоты на электрозаправках Статьи редакции
Функция доступна в приложении сервиса.
- На карте отображаются станции в 500 городах и населённых пунктах. Они отмечены на карте значками с молнией, а также указаны в списке и в карточках.
- Станции, где все или большая часть разъёмов для зарядки свободны, имеют зелёную точку, частично свободные или полностью занятые — оранжевую. Серыми значками обозначаются станции, которые пока не работают. Информация о статусе зарядки обновляется в реальном времени.
- В карточках электрозарядок указан тип разъёма, мощность и стоимость зарядки. «2ГИС» подгружает данные из единого информационного сервиса зарядных станций для электрического транспорта Минэнерго. В нём есть информация о зарядках сетей «Энергия Москвы», «Россети», «Русгидро» и «Сибирь Заряжает». Со временем количество станций на картах будет увеличиваться.
- Аналитики сервиса также рассчитали среднюю стоимость зарядки в десяти городах с наибольшим количеством станций. Дешевле всего зарядка на 100 км стоит в Красноярске — 189 рублей. Дороже всего будет в Санкт-Петербурге — 340 рублей на 100 км пути.
182 показа
122 открытия
Хорош
Прикольно, погнали в Красноярск, там дешевле всего.
А Частично свободные это как?)Хорошая функция для обладателей электрокаров думаю им значительно упростит эта новая фишка жизнь) 2ГИС в последнее время все радует и радует