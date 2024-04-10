МВД предупредило о фейковых приложениях «Тинькофф» и ВТБ в App Store Статьи редакции
Ведомство советует их не скачивать и не вводить свои данные.
- О поддельных приложениях банков сообщил «Вестник киберполиции России» — Telegram-канал управления МВД по информационной безопасности.
- У приложений фирменные цвета банков и «накрученные» оценки, но к реальным финансовым организациям сервисы отношения не имеют. Ведомство предупреждает, что это фишинговые приложения, цель которых — украсть персональные данные. Ведомство не рекомендует их скачивать и вводить какую-либо информацию.
- Приложения банков пропали из App Store и Google Play после введения санкций против них: ВТБ — в феврале 2022-го, «Тинькофф» — в марте 2023-го. У ВТБ работает онлайн-банкинг во «ВКонтакте», в App Store 9 апреля 2024-го появилась копия приложения «Тинькофф» — «Т-Помощь», сервис уже удалили.
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Кто бы мог подумать, что паблишинг приложений-зеркал раз в месяц приведет к появлению/популяризации фишинг-приложений 🤷🏻♂️
Родные приложения тоже фишинг. Просто более хитрый. Там предлагают кредиты под 35% годовых.
А заодно и вклады по 16%
Сколько интересно мамонтов, которые ведутся на такое и в итоге данные свои сливают. Вот бы статистику.
Раньше было просто, выбирай из двух:
- Оф. приложение
- Фэйк приложение
И можно было смеяться над мамонтами.
Сейчас другой выбор:
Фейк приложение (от банка)
Фейк приложение (от мошенника)
Тут уже распознать сложнее.
Да что приложение, не всегда понятно настоящий ли банк
Да что банк, не всегда понятно ... Ой.
Люди кредиты берут и переводят миллионы даже когда им перед банкоматом говорят, что это обман, а тут балбесов тысячами стригут
У меня даже молодые и довольно вроде прогрессивные знакомые ведутся, всегда удивлялась. Звонит незнакомый человек и просит что-то сделать, зачем вообще трубку брать..
Да что там сливать, все давно слито и гуглится за секунду..(
Слиты доступы в онлайн-банки и к деньгам? Что гуглить для такого?
Боты в телеге
Банков нет, но госуслуги уже бывало
банки есть, например МТС банк.
Каждый 3
Когда крупнейшие банки начинают играть в кошки-мышки с официальными приложениями от "трубопроводных систем", то в итоге неудивительно, что подобные мимикрирующие приложения начинают создавать и мошенники.
В этом тонкая ирония новости.
"Эппл не пропускает фейковые приложения, там строго проверяют их код, проверяют документы автора, цифровые подписи - не то что в этих ваших Андроидах" 🤣🤣🤣
Трубопроводные банки тем временем 🌝
Это не фейк, когда оригинала нет
Т-Помощь это оригинальный сервис от Тинькофф?
Да.
Нет кнч, ты посмотри автора приложения. )
Я писала вчера в поддержку. Они сказали это их приложение и сама реклама выскакивала в приложении Тинькофф
Вас троллил оператор поддержки )
Возможно. А может быть нет. Крутите барабан!
А всё почему? Потому что Эпл контора гондурасов. И банки душит так, что нормальный пользователь должен изловчиться и скачать прилагу банка, хотя это вообще не проблема и решается за один вечер, так что с чем они там борются - неясно. А при этом сами не проверяют прилаги и по сути содействуют мошенникам. Клоуны х2
Кто такие прилаги ?
Завуалированно - приложения
За слово «приложения» уже тоже банят? новый закон какой-то ?)
oтрезaют yши
И что с ними делают? Это же важнее.
ща прибегут эплдрочеры
Вывод, переходите на андроид
Вывод, пользуйтесь наликом
Вывод: оттачивайте мастерство выводов. Пока плохо.
Согласен, с никаких проблем по жизни сразу не будет
Спасибо, написал в поддержку эпла что бы снесли эту ерунду
Ваш аккаунт ?)
Не опять, а снова
Ну нахер, лучше в веб версии посижу