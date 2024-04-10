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Евгения Евсеева

МВД предупредило о фейковых приложениях «Тинькофф» и ВТБ в App Store Статьи редакции

Ведомство советует их не скачивать и не вводить свои данные.

  • О поддельных приложениях банков сообщил «Вестник киберполиции России» — Telegram-канал управления МВД по информационной безопасности.
Источник: Telegram-канал «Вестник киберполиции России»
  • У приложений фирменные цвета банков и «накрученные» оценки, но к реальным финансовым организациям сервисы отношения не имеют. Ведомство предупреждает, что это фишинговые приложения, цель которых — украсть персональные данные. Ведомство не рекомендует их скачивать и вводить какую-либо информацию.
  • Приложения банков пропали из App Store и Google Play после введения санкций против них: ВТБ — в феврале 2022-го, «Тинькофф» — в марте 2023-го. У ВТБ работает онлайн-банкинг во «ВКонтакте», в App Store 9 апреля 2024-го появилась копия приложения «Тинькофф» — «Т-Помощь», сервис уже удалили.

#новости

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 RK

Кто бы мог подумать, что паблишинг приложений-зеркал раз в месяц приведет к появлению/популяризации фишинг-приложений 🤷🏻‍♂️

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Stanislav Lem

Родные приложения тоже фишинг. Просто более хитрый. Там предлагают кредиты под 35% годовых.

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Никита Мудрый

А заодно и вклады по 16%

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Пена Литрова

Сколько интересно мамонтов, которые ведутся на такое и в итоге данные свои сливают. Вот бы статистику.

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Griby Lenina

Раньше было просто, выбирай из двух:
- Оф. приложение
- Фэйк приложение
И можно было смеяться над мамонтами.

Сейчас другой выбор:
Фейк приложение (от банка)
Фейк приложение (от мошенника)
Тут уже распознать сложнее.

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TVRU

Да что приложение, не всегда понятно настоящий ли банк

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Буквоед

Да что банк, не всегда понятно ... Ой.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Люди кредиты берут и переводят миллионы даже когда им перед банкоматом говорят, что это обман, а тут балбесов тысячами стригут

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Созвонова

У меня даже молодые и довольно вроде прогрессивные знакомые ведутся, всегда удивлялась. Звонит незнакомый человек и просит что-то сделать, зачем вообще трубку брать..

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Daria Stepanova

Да что там сливать, все давно слито и гуглится за секунду..(

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Андрей

Слиты доступы в онлайн-банки и к деньгам? Что гуглить для такого?

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Daria Stepanova

Боты в телеге
Банков нет, но госуслуги уже бывало

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selecadm

банки есть, например МТС банк.

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anri

Каждый 3

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Ddd

Когда крупнейшие банки начинают играть в кошки-мышки с официальными приложениями от "трубопроводных систем", то в итоге неудивительно, что подобные мимикрирующие приложения начинают создавать и мошенники.

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Юрий Б.

В этом тонкая ирония новости.

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Zloy Marketolog

"Эппл не пропускает фейковые приложения, там строго проверяют их код, проверяют документы автора, цифровые подписи - не то что в этих ваших Андроидах" 🤣🤣🤣

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Life Expert

Трубопроводные банки тем временем 🌝

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Soviet Pooh

Это не фейк, когда оригинала нет

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Oleg Caxar

Т-Помощь это оригинальный сервис от Тинькофф?

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Андрей

Да.

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Badumirocon

Нет кнч, ты посмотри автора приложения. )

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Анастасия Рошка

Я писала вчера в поддержку. Они сказали это их приложение и сама реклама выскакивала в приложении Тинькофф

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Life Expert

Вас троллил оператор поддержки )

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Alexey Ivanov
Т-Помощь это оригинальный сервис от Тинькофф?

Возможно. А может быть нет. Крутите барабан!

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Микки Грин

А всё почему? Потому что Эпл контора гондурасов. И банки душит так, что нормальный пользователь должен изловчиться и скачать прилагу банка, хотя это вообще не проблема и решается за один вечер, так что с чем они там борются - неясно. А при этом сами не проверяют прилаги и по сути содействуют мошенникам. Клоуны х2

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Life Expert

Кто такие прилаги ?

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Nix Green

Завуалированно - приложения

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Life Expert

За слово «приложения» уже тоже банят? новый закон какой-то ?)

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Zloy Marketolog

oтрезaют yши

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Буквоед

И что с ними делают? Это же важнее.

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Куртуазный маньерист

ща прибегут эплдрочеры

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Oleg Caxar
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Tigerbrut

Вывод, переходите на андроид

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anri

Вывод, пользуйтесь наликом

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Буквоед

Вывод: оттачивайте мастерство выводов. Пока плохо.

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Олег Воронов

Согласен, с никаких проблем по жизни сразу не будет

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Альвар

Спасибо, написал в поддержку эпла что бы снесли эту ерунду

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Life Expert

Ваш аккаунт ?)

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Ася Тихонова

Не опять, а снова

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Giraffe

Ну нахер, лучше в веб версии посижу

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