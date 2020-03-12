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Компания планирует предложить несколько пакетов с разной стоимостью, но сроков запуска не называет.
«Тинькофф» планирует запустить в 2020 году единую подписку на все свои экосистемные продукты, рассказал предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в интервью «Ведомостям».
Пакет объединит лайфстайл-сервисы и финансовые услуги: например билеты, развлечения, покупки, инвестиции и страховые продукты. Кроме собственных продуктов в него войдут и внешние сервисы — например подписка на «Ведомости», объяснил Хьюз.
Компания предложит несколько пакетов с разной стоимостью и услугами. Подписка обойдётся пользователям дешевле, чем при покупке подписки на каждый сервис отдельно, рассказали в «Тинькофф». Стоимость подписки и сроки запуска в компании не раскрыли — проект пока только разрабатывается.
Как ни крути, у Яндекс.Плюс как экосистемы есть существенный фактор - это наличие т.н. "якорной услуги" в лице "Яндекс.Музыка + Кинопоиск". Все остальное вроде +10 ГБ на диске, скидки на такси и каршеринг выступают приятными довесками, которые могут быть интересны далеко не всем. А что будет якорным сервисом у Тинькоффа? Абонентская плата за дебетовую карту Black в 99 рублей в месяц или ОСАГО на машину? :)
Тинькофф как всегда впереди всех, че там у Олежки с налоговой службой США?)))
Кто хорошо знаком с экосистемой тинькова, а какие у них экосистемные продукты есть? 🤔
в голову приходят только инвестиции и мобайл
уж вряд ли они выкатят подписку на билеты в кино/рестораны и пр. максимум подписку на повышенный кэшбэк
Я вот тоже не очень понимаю о каких продуктах речь? Потому что их текущие сервисы, это не самостоятельные продукты. И платить за них подписку по аналогии с Яндексом очень странно.
Пакет объединит лайфстайл-сервисы и финансовые услуги: например билеты, развлечения, покупки, инвестиции и страховые продукты. Кроме собственных продуктов в него войдут и внешние сервисы
Огласите весь список, пжлста.. (с)
Пора поддержать Тинькова и стать клиентом банка! )
Для нас будет болше сервисов и сравнений, даже при негативных отношениях к кому либо. Прогресс однако без лица:)
Вроде же уже что-то подобное в приложении реализовано. Не понятна сама суть этой новой услуги.
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