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Сервисы
Лиана Липанова
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«Тинькофф» рассказала о планах запустить единую подписку на свои сервисы по аналогии с «Яндекс.Плюсом» Материал редакции

Компания планирует предложить несколько пакетов с разной стоимостью, но сроков запуска не называет.

11 комментариев
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«Тинькофф» планирует запустить в 2020 году единую подписку на все свои экосистемные продукты, рассказал предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз в интервью «Ведомостям».

Пакет объединит лайфстайл-сервисы и финансовые услуги: например билеты, развлечения, покупки, инвестиции и страховые продукты. Кроме собственных продуктов в него войдут и внешние сервисы — например подписка на «Ведомости», объяснил Хьюз.

Компания предложит несколько пакетов с разной стоимостью и услугами. Подписка обойдётся пользователям дешевле, чем при покупке подписки на каждый сервис отдельно, рассказали в «Тинькофф». Стоимость подписки и сроки запуска в компании не раскрыли — проект пока только разрабатывается.

Сейчас у нас основной фокус — развивать текущие линии и выстраивать взаимодействие между ними, чтобы в цепочке сервисов давать клиентам ещё лучший сервис. Вокруг них мы будем строить новые релевантные продукты для клиентов.

Оливер Хьюз
предправления «Тинькофф банка»
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#новость #тинькофф

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11 комментариев
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Michael Ivonin

5

Как ни крути, у Яндекс.Плюс как экосистемы есть существенный фактор - это наличие т.н. "якорной услуги" в лице "Яндекс.Музыка + Кинопоиск". Все остальное вроде +10 ГБ на диске, скидки на такси и каршеринг выступают приятными довесками, которые могут быть интересны далеко не всем. А что будет якорным сервисом у Тинькоффа? Абонентская плата за дебетовую карту Black в 99 рублей в месяц или ОСАГО на машину? :)

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Alex Popov

Michael
0

про якорную услугу Яндекса я бы поспорил

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Maxim Lialin

2

Будет интересно посмотреть. Я бы протестил

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Бородатый трейдер

2

Тинькофф как всегда впереди всех, че там у Олежки с налоговой службой США?)))

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ЯжПрограммист

1

Кто хорошо знаком с экосистемой тинькова, а какие у них экосистемные продукты есть? 🤔

Ответить

Иван Гессе

ЯжПрограммист
3

в голову приходят только инвестиции и мобайл
уж вряд ли они выкатят подписку на билеты в кино/рестораны и пр. максимум подписку на повышенный кэшбэк 

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Игорь Котов

ЯжПрограммист
2

Я вот тоже не очень понимаю о каких продуктах речь? Потому что их текущие сервисы, это не самостоятельные продукты. И платить за них подписку по аналогии с Яндексом очень странно.

Ответить

Dmitry Ilyin

1

Пакет объединит лайфстайл-сервисы и финансовые услуги: например билеты, развлечения, покупки, инвестиции и страховые продукты. Кроме собственных продуктов в него войдут и внешние сервисы 

Огласите весь список, пжлста.. (с)
Пора поддержать Тинькова и стать клиентом банка! )

Ответить

Mitya Vol

0

+49₽ one more thing :)

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Yuriy Borisovih

0

Для нас будет болше сервисов и сравнений, даже при негативных отношениях к кому либо. Прогресс однако без лица:)

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Вера Гагарина

0

Вроде же уже что-то подобное в приложении реализовано. Не понятна сама суть этой новой услуги.

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