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Маша Цепелева

Ответы с YandexGPT дороже в семь раз, голосовой рекламы от «Алисы» больше не будет — глава поиска «Яндекса» Статьи редакции

Главное из интервью руководителя подразделения Дмитрия Масюка «Коммерсанту».

Дмитрий Масюк, фото РБК

О доле рынка

  • Компания полтора года не владеет одной из самых посещаемых страниц рунета yandex.ru и перенаправляет пользователей на страницу «Дзена» от VK. Несмотря на это, доля поиска «Яндекса» на российском рынке продолжает расти. В четвёртом квартале 2023 года она составляла в среднем 63,8%.
  • Масюк утверждает, что «Яндекс» опередил Google в России «в конкурентных условиях абсолютно на всех площадках». По его данным, в 2023 году на iPhone доля поисковой системы «Яндекса» превысила 50%. «Если посмотреть на графики использования "Яндекса" по платформам, там нет такого, чтобы произошёл скачок в 2023 году. Мы наблюдаем последовательное, поступательное движение и на Android, и в вебе, и на iOS».
  • Выручка группы «Поиск и портал» за 2023 год выросла на 49%. Второй год подряд бизнес «умных» устройств «Яндекса» показывает положительную EBIDTA, конкретные значения Масюк не назвал.

О новых продуктах

  • «Яндекс» тестирует «няню» в новых поколениях «Алисы». Помощник сможет разбудить ребенка, пообщаться с ним, постарается весело занять его время, подготовить ко сну.
  • Также разрабатывают нейросетевые продукты для юридических и медицинских задач, но обе сферы «очень чувствительные и в них мало права на ошибку». Не стоит ожидать появления медицинского продукта в ближайшее время.
  • Большие языковые модели, которые внедряет компания, дороже в разработке и эксплуатации, чем обычные технологии. Например, стоимость ответов на основе YandexGPT примерно в семь раз выше в пересчёте на одного пользователя. В таких разработках достаточно большие инженерные вложения, «и надо понимать, как отбивать инвестиции».
  • В ближайшее время компания представит новый продукт на стыке поиска и генеративных нейросетей. Масюк утверждает, что это самое радикальное обновление поиска «Яндекса» за последние 20 лет, которое «даст пользователям совершенно новый опыт работы с информацией в интернете».

О голосовой рекламе в колонках

  • В ноябре 2023 года «Яндекс» тестировал «буквально один день на части аудитории» рекламу в голосовых ответах «Алисы» через «умные» колонки. Это «вызвало волну недовольства, но сказать, что реклама даже в том виде была воспринята однозначно негативно, нельзя». Масюк считает, что именно тот тест оказался не слишком удачным, «возможно, потому, что не предупредили пользователей».
  • В виде голосовой вставки рекламы больше не будет. Но возможно появление нативных рекламных форматов в «Алисе» в каком-то виде в будущем.

#новости #яндекс

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23 комментария
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 Griby Lenina

Это какой-то особенный вид извращения наподобие мазохизма, но гораздо жестче.
1. Покупаешь колонку. Стоимость ее в семь раз выше.
2. Оформляешь подписку, за которую платишь каждый месяц.
3. Слушаешь рекламу в ответ на запрос.

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Вадим Д.
опередил Google в России «в конкурентных условиях абсолютно на всех площадках»

😂 Когда гугл совсем выдавят «конкурентными методами», тут-то джентльмену как попрёт.

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Дмитрий Неизвестный

А что, гугл поиск кто-то выдавливает? Пользуйтесь свободно.

Яндекс поиск для внутреннего рынка отлично подходит

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Роман Андреев

Гугл который вроде как ушел, который валяется тут дохлый и все его пинают, недавно вроде news google залочили, рекламу не купить.
в стране слепых и одноглазый король :D

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Вадим Д.
недавно вроде news google залочили

Ага, всего два года как (-:

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Артур Кожевников
Масюк утверждает, что «Яндекс» опередил Google в России «в конкурентных условиях абсолютно на всех площадках»

Это он про то, как Яндекс пожаловался в ФАС на Google и теперь на все Андроиды предустанавливается мусор от Яндекса?

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Zloy Sniper

И про то, что пользователям ios постоянно подсовывают всплывашку, мимикрирующую под системную, с предложением сделать Яндекс основным поисковиком.

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clarity

дороже в 7 раз чем что?

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Sergey Folps

обычного запроса скорее всего, так как генерация требует больших вычислительных мощностей

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местный житель

А чё не в 10 раз тогда ?

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Rin Power

В чем разница между уткой?

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DxdV

Чем классическая вопросно-ответная система в их поиске, видимо

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Eddie II

Придется пропорционально увеличивать количество рекламы в поисковой выдаче

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Zloy Marketolog
«Яндекс» опередил Google в России в конкурентных условиях

в конкурентных 🤣🤣🤣 условиях 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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ЯжПрограммист

Отсутствие соперника не должно быть помехой упорной и конкуретной борьбе. (с) Стетхэм

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JARVISSTRAXX

Алиса и так болтает довольно много не по делу(понятное дело что многие функции просто останутся незамеченными если Алиса о них не расскажет, но все же). А тут ещё реклама…купи колонку чтоб тебя задолбали ненужным спамом. Хорошо что эксперимент не удался

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Sergey Folps

На простой продаже эти колонки не отобьют вложения, они как рас и созданы для рекламы, она будет встроена так что этого практически не будут замечать

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Дмитрий

У меня претензий к Алисе почти нет. Но вот билеты на самолёт купить и заказать продукты в Лавке пока почему-то не может

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Дмитрий Духов
Масюк утверждает, что «Яндекс» опередил Google в России «в конкурентных условиях абсолютно на всех площадках». -ну я тоже много чего могу утверждать ,да и легко обойти ,то чего уже по сути в России нет
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Николай Владимирович Грудинин

Масик

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Сан Ев

А фото Райана Гослинга зачем добавили?

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Soba Ibr

Как юзер.
ЯндексГПТ имеет дохрена ограничений. Часто повторяется. Часто не слушает инструкции до конца (убери эти слова/сделай от 1000 до 2000 символов/ используй эти слова и тд). Грубо говоря для меня это очень сырой ГПТ
Также ЧатГПТ - в целом бывают кривые ответы, но! Инструкции работают практически идеально и очень мало ограничений.

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Zloy Sniper

Использование Алисы в качестве голосового суррогата, заменяющего человека, может привести к аберрациям формирующейся психики ребенка. С уважением, ваш, Психнадзор.

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