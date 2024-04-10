Ответы с YandexGPT дороже в семь раз, голосовой рекламы от «Алисы» больше не будет — глава поиска «Яндекса» Статьи редакции
Главное из интервью руководителя подразделения Дмитрия Масюка «Коммерсанту».
О доле рынка
- Компания полтора года не владеет одной из самых посещаемых страниц рунета yandex.ru и перенаправляет пользователей на страницу «Дзена» от VK. Несмотря на это, доля поиска «Яндекса» на российском рынке продолжает расти. В четвёртом квартале 2023 года она составляла в среднем 63,8%.
- Масюк утверждает, что «Яндекс» опередил Google в России «в конкурентных условиях абсолютно на всех площадках». По его данным, в 2023 году на iPhone доля поисковой системы «Яндекса» превысила 50%. «Если посмотреть на графики использования "Яндекса" по платформам, там нет такого, чтобы произошёл скачок в 2023 году. Мы наблюдаем последовательное, поступательное движение и на Android, и в вебе, и на iOS».
- Выручка группы «Поиск и портал» за 2023 год выросла на 49%. Второй год подряд бизнес «умных» устройств «Яндекса» показывает положительную EBIDTA, конкретные значения Масюк не назвал.
О новых продуктах
- «Яндекс» тестирует «няню» в новых поколениях «Алисы». Помощник сможет разбудить ребенка, пообщаться с ним, постарается весело занять его время, подготовить ко сну.
- Также разрабатывают нейросетевые продукты для юридических и медицинских задач, но обе сферы «очень чувствительные и в них мало права на ошибку». Не стоит ожидать появления медицинского продукта в ближайшее время.
- Большие языковые модели, которые внедряет компания, дороже в разработке и эксплуатации, чем обычные технологии. Например, стоимость ответов на основе YandexGPT примерно в семь раз выше в пересчёте на одного пользователя. В таких разработках достаточно большие инженерные вложения, «и надо понимать, как отбивать инвестиции».
- В ближайшее время компания представит новый продукт на стыке поиска и генеративных нейросетей. Масюк утверждает, что это самое радикальное обновление поиска «Яндекса» за последние 20 лет, которое «даст пользователям совершенно новый опыт работы с информацией в интернете».
О голосовой рекламе в колонках
- В ноябре 2023 года «Яндекс» тестировал «буквально один день на части аудитории» рекламу в голосовых ответах «Алисы» через «умные» колонки. Это «вызвало волну недовольства, но сказать, что реклама даже в том виде была воспринята однозначно негативно, нельзя». Масюк считает, что именно тот тест оказался не слишком удачным, «возможно, потому, что не предупредили пользователей».
- В виде голосовой вставки рекламы больше не будет. Но возможно появление нативных рекламных форматов в «Алисе» в каком-то виде в будущем.
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Это какой-то особенный вид извращения наподобие мазохизма, но гораздо жестче.
1. Покупаешь колонку. Стоимость ее в семь раз выше.
2. Оформляешь подписку, за которую платишь каждый месяц.
3. Слушаешь рекламу в ответ на запрос.
😂 Когда гугл совсем выдавят «конкурентными методами», тут-то джентльмену как попрёт.
А что, гугл поиск кто-то выдавливает? Пользуйтесь свободно.
Яндекс поиск для внутреннего рынка отлично подходит
Гугл который вроде как ушел, который валяется тут дохлый и все его пинают, недавно вроде news google залочили, рекламу не купить.
в стране слепых и одноглазый король :D
Ага, всего два года как (-:
Это он про то, как Яндекс пожаловался в ФАС на Google и теперь на все Андроиды предустанавливается мусор от Яндекса?
И про то, что пользователям ios постоянно подсовывают всплывашку, мимикрирующую под системную, с предложением сделать Яндекс основным поисковиком.
дороже в 7 раз чем что?
обычного запроса скорее всего, так как генерация требует больших вычислительных мощностей
А чё не в 10 раз тогда ?
В чем разница между уткой?
Чем классическая вопросно-ответная система в их поиске, видимо
Придется пропорционально увеличивать количество рекламы в поисковой выдаче
в конкурентных 🤣🤣🤣 условиях 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Отсутствие соперника не должно быть помехой упорной и конкуретной борьбе. (с) Стетхэм
Алиса и так болтает довольно много не по делу(понятное дело что многие функции просто останутся незамеченными если Алиса о них не расскажет, но все же). А тут ещё реклама…купи колонку чтоб тебя задолбали ненужным спамом. Хорошо что эксперимент не удался
На простой продаже эти колонки не отобьют вложения, они как рас и созданы для рекламы, она будет встроена так что этого практически не будут замечать
У меня претензий к Алисе почти нет. Но вот билеты на самолёт купить и заказать продукты в Лавке пока почему-то не может
Масик
А фото Райана Гослинга зачем добавили?
Как юзер.
ЯндексГПТ имеет дохрена ограничений. Часто повторяется. Часто не слушает инструкции до конца (убери эти слова/сделай от 1000 до 2000 символов/ используй эти слова и тд). Грубо говоря для меня это очень сырой ГПТ
Также ЧатГПТ - в целом бывают кривые ответы, но! Инструкции работают практически идеально и очень мало ограничений.
Использование Алисы в качестве голосового суррогата, заменяющего человека, может привести к аберрациям формирующейся психики ребенка. С уважением, ваш, Психнадзор.