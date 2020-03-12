Сервис добавил Covid-2019 в список «смягчающих обстоятельств» при возврате денег за бронирование, но только для трёх стран.

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Сервис для поиска и аренды жилья Airbnb отказался возвращать пользователю Джошу Остроффу из Канады деньги за бронирование после того, как он отменил поездку в Японию из-за предупреждения правительства проявлять осторожность на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, сообщает Bloomberg.

Хозяин жилья сам решает, возвращать ли деньги за отмену бронирования, объясняет издание. Острофф с семьёй забронировал через Airbnb три квартиры: деньги вернул только один из хозяев. Правда, Airbnb оставил себе плату за обслуживание в размере $125, пишет Bloomberg. В общей сложности Острофф потерял более $1000. Он также получил возврат средств от отеля и авиакомпании.

10 марта 2020 года Airbnb добавил вспышку коронавируса в список «смягчающих обстоятельств» при возврате денег. Сервис пообещал хозяевам с «гибкими» условиями отмены бронирования не взимать комиссию в размере 3% и чаще показывать их объявления. А пользователям, которым пришлось отменить поездку из-за коронавируса, сервис предлагает вернуть комиссию за обслуживание в виде скидки при следующем бронировании.

В Airbnb заявили, что не могут вернуть деньги пользователю, потому что новые «смягчающие обстоятельства» касаются только Китая, Италии и Южной Кореи. «Если меры предосторожности Центра по контролю и профилактике заболеваний США будут соблюдены, вы сможете безопасно отправиться в Японию», — заявили в компании Остроффу. «Я неоднократно спрашивал о том, как везти туда ребенка, но сервис не ответил», — говорит пользователь.