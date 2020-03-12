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Сервис добавил Covid-2019 в список «смягчающих обстоятельств» при возврате денег за бронирование, но только для трёх стран.
Сервис для поиска и аренды жилья Airbnb отказался возвращать пользователю Джошу Остроффу из Канады деньги за бронирование после того, как он отменил поездку в Японию из-за предупреждения правительства проявлять осторожность на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, сообщает Bloomberg.
Хозяин жилья сам решает, возвращать ли деньги за отмену бронирования, объясняет издание. Острофф с семьёй забронировал через Airbnb три квартиры: деньги вернул только один из хозяев. Правда, Airbnb оставил себе плату за обслуживание в размере $125, пишет Bloomberg. В общей сложности Острофф потерял более $1000. Он также получил возврат средств от отеля и авиакомпании.
10 марта 2020 года Airbnb добавил вспышку коронавируса в список «смягчающих обстоятельств» при возврате денег. Сервис пообещал хозяевам с «гибкими» условиями отмены бронирования не взимать комиссию в размере 3% и чаще показывать их объявления. А пользователям, которым пришлось отменить поездку из-за коронавируса, сервис предлагает вернуть комиссию за обслуживание в виде скидки при следующем бронировании.
В Airbnb заявили, что не могут вернуть деньги пользователю, потому что новые «смягчающие обстоятельства» касаются только Китая, Италии и Южной Кореи. «Если меры предосторожности Центра по контролю и профилактике заболеваний США будут соблюдены, вы сможете безопасно отправиться в Японию», — заявили в компании Остроффу. «Я неоднократно спрашивал о том, как везти туда ребенка, но сервис не ответил», — говорит пользователь.
Airbnb предложил семье полный возврат денег только после публикации Bloomberg.
Хозяин жилья сам решает, возвращать ли деньги за отмену бронирования, объясняет издание
Так а причем тут Airbnb?
Они со своего кармана должны всем возвращать теперь?
Понимаю, что многие встряли, но это форс-мажор, настоящий, и клиенты точно так же несут ответственность за себя и свои решения.
А если курс у него в стране скакнул бы на 200% к примеру, Airbnb тоже должен заплатить будет за отмену поездки?
Именно из своего кармана и должны, service fee клиент платит именно за сервис
Следующие категории пользователей могут без штрафа отменить бронирования:
• гости, путешествующие в серьезно пострадавшие регионы или из них (список регионов, на которые распространяется положение, см. ниже);
• хозяева, принимающие гостей из серьезно пострадавших регионов или находящиеся на таких территориях (список регионов см. ниже);
• любое лицо, которое не может совершить поездку из-за официальных ограничений, врачебного долга или обязанностей по борьбе с заболеваниями, а также из-за отмены авиарейса или наземной перевозки по инициативе поставщика услуг и в связи с предполагаемыми или подтвержденными случаями заболевания COVID-19.
Ну тут вроде бы вопрос просто в том - какие были условия бронирования изначально. С возможностью возврата или нет. Если нет - то непонятно, почему ему должны возвращать (какая бы ни была причина).
С Airbnb вообще не возникало проблем-всегда идут на встречу, всегда помогают и компенсируют косяки ..
Было бы крайне познавательно, если бы Вы рассказали нам тут о Вашем успешном бизнесе, где Вы уже внедрили такой великодушный (возврат налево, возврат направо) подход к клиентам.
По существу: если компания имеет хоть какую-то известность, о ней в любом случае будет 100500 негативных отзывов. Хоть ты возвращай, хоть не возвращай. Ну и человек разумный, всё-таки фильтрует отзывы - если это отзыв о том, что его заселили в сарай вместо квартиры - это одно. А если отзыв какого-то халявщика, что ему "не вернули" (и при этом изначально не обещали), то это совершенно другое.
В ответ предлагаю отказаться от Airbnb
Что использовать вместо?
Авито
А я знаю, что моим друзьям вернули деньги. Они из Италии должны были лететь в Вену, кажется.
"Airbnb предложил семье полный возврат денег только после публикации Bloomberg". Это абсурд со всех 3-х сторон.
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