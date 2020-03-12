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Сервисы
Лиана Липанова
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Airbnb отказался возвращать деньги пользователю после отмены его поездки в Японию из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Сервис добавил Covid-2019 в список «смягчающих обстоятельств» при возврате денег за бронирование, но только для трёх стран.

20 комментариев
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Сервис для поиска и аренды жилья Airbnb отказался возвращать пользователю Джошу Остроффу из Канады деньги за бронирование после того, как он отменил поездку в Японию из-за предупреждения правительства проявлять осторожность на фоне вспышки коронавируса Covid-2019, сообщает Bloomberg.

Хозяин жилья сам решает, возвращать ли деньги за отмену бронирования, объясняет издание. Острофф с семьёй забронировал через Airbnb три квартиры: деньги вернул только один из хозяев. Правда, Airbnb оставил себе плату за обслуживание в размере $125, пишет Bloomberg. В общей сложности Острофф потерял более $1000. Он также получил возврат средств от отеля и авиакомпании.

10 марта 2020 года Airbnb добавил вспышку коронавируса в список «смягчающих обстоятельств» при возврате денег. Сервис пообещал хозяевам с «гибкими» условиями отмены бронирования не взимать комиссию в размере 3% и чаще показывать их объявления. А пользователям, которым пришлось отменить поездку из-за коронавируса, сервис предлагает вернуть комиссию за обслуживание в виде скидки при следующем бронировании.

В Airbnb заявили, что не могут вернуть деньги пользователю, потому что новые «смягчающие обстоятельства» касаются только Китая, Италии и Южной Кореи. «Если меры предосторожности Центра по контролю и профилактике заболеваний США будут соблюдены, вы сможете безопасно отправиться в Японию», — заявили в компании Остроффу. «Я неоднократно спрашивал о том, как везти туда ребенка, но сервис не ответил», — говорит пользователь.

Airbnb предложил семье полный возврат денег только после публикации Bloomberg.

#новость #airbnb

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20 комментариев
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Ware Wow

2

Хозяин жилья сам решает, возвращать ли деньги за отмену бронирования, объясняет издание

Так а причем тут Airbnb?
Они со своего кармана должны всем возвращать теперь?
Понимаю, что многие встряли, но это форс-мажор, настоящий, и клиенты точно так же несут ответственность за себя и свои решения.
 
А если курс у него в стране скакнул бы на 200% к примеру, Airbnb тоже должен заплатить будет за отмену поездки?

Ответить

Evgeny Boyko

Ware
4

Именно из своего кармана и должны, service fee клиент платит именно за сервис

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Ware Wow

Evgeny
0

Так сервис они уже получили от площадки.

Ответить

Mika

Ware
0

Следующие категории пользователей могут без штрафа отменить бронирования: 
 • гости, путешествующие в серьезно пострадавшие регионы или из них (список регионов, на которые распространяется положение, см. ниже); 
 • хозяева, принимающие гостей из серьезно пострадавших регионов или находящиеся на таких территориях (список регионов см. ниже); 
 • любое лицо, которое не может совершить поездку из-за официальных ограничений, врачебного долга или обязанностей по борьбе с заболеваниями, а также из-за отмены авиарейса или наземной перевозки по инициативе поставщика услуг и в связи с предполагаемыми или подтвержденными случаями заболевания COVID-19.

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Василий Прохоров

1

Ну тут вроде бы вопрос просто в том - какие были условия бронирования изначально. С возможностью возврата или нет. Если нет - то непонятно, почему ему должны возвращать (какая бы ни была причина).

Ответить

Ware Wow

Василий
1

Потому что компанию можно терроризировать, попытаться переложить на нее всю ответственность за свои поступки.

Ответить

petyapupkin

Василий
–1

Потому что форс-мажор

Ответить

Olesia Suhinina

1

С Airbnb вообще не возникало проблем-всегда идут на встречу, всегда помогают и компенсируют косяки ..

Ответить

Dc Maniac

Olesia
0

дело в том что

1) сделай 100 возвратов  - для всех будет нормой(даже если не должны компенсировать)

2) откажись один раз вернуть по объективной (юридически) причине - затравят и сделают 100500 негативных коментов о компании

Ответить

Василий Прохоров

Dc
1

Было бы крайне познавательно, если бы Вы рассказали нам тут о Вашем успешном бизнесе, где Вы уже внедрили такой великодушный (возврат налево, возврат направо) подход к клиентам.
По существу: если компания имеет хоть какую-то известность, о ней в любом случае будет 100500 негативных отзывов.  Хоть ты возвращай, хоть не возвращай. Ну и человек разумный, всё-таки фильтрует отзывы - если это отзыв о том, что его заселили в сарай вместо квартиры - это одно. А если отзыв какого-то халявщика, что ему "не вернули" (и при этом изначально не обещали), то это совершенно другое.

Ответить

Dc Maniac

0

ну что сказать про Airbnb

Ответить

Марк Берг

0

В ответ предлагаю отказаться от Airbnb

Ответить

Denis Kiselev

Марк
0

Что использовать вместо?

Ответить

Антон Сапрыкин

Denis
0

Авито

Ответить

Sergey Ontime

Антон
0

Для РФ - да. Для Японии авито так себе вариант)

Ответить

Маша Кондрикова

0

А я знаю, что моим друзьям вернули деньги. Они из Италии должны были лететь в Вену, кажется.

Ответить

Dark Stack

0

"Airbnb предложил семье полный возврат денег только после публикации Bloomberg". Это абсурд со всех 3-х сторон.

Ответить

Владимир Толстиков

Dark
0

классика

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Игорь Пронин

0

Мне вернули недавно.

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Инокентий Смирнов

–3

Без паники господа, VC заразился коронавирусом :) 

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