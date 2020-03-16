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Сервисы
Лиана Липанова
4123

«Тинькофф» предложила пользователям онлайн-платформу для техобслуживания и ремонта автомобилей с кэшбеком до 15% Материал редакции

В будущем «Тинькофф Ремонт» станет частью суперприложения «Тинькофф», обещают в компании.

83 комментария
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«Тинькофф» запустила платформу для технического обслуживания и ремонта автомобилей «Тинькофф Ремонт», рассказал vc.ru представитель компании. Через неё пользователи смогут записаться на ремонт или ТО в партнёрские автосервисы «Тинькофф Страхования».

«Тинькофф»

Сейчас к «Тинькофф Ремонту» подключено более 10 станций ТО в Москве. К концу 2020 года компания планирует расширить сеть до более чем 100 сервисов по всей России.

Пользователи смогут получить кэшбек до 15% за оплату ремонта, если воспользуются любой картой «Тинькофф-банка», уточнили в компании. «Тинькофф» не берёт комиссию с клиентов и обеспечивает сервисную поддержку: консультации по телефону или в чате приложения «Тинькофф», проверка качества работы и сметы на наличие лишних позиций или завышенных цен, рассказал представитель сервиса.

Партнёры «Тинькофф Ремонта» платят минимальную комиссию, размер которой в компании не раскрывают.

Записаться на ремонт можно на сайте в разделе «Тинькофф Ремонт»: для этого надо указать модель машины и список работ. После заполнения анкеты направление на ремонт поступит на электронную почту пользователя. Автосервис предоставляет гарантию на ремонт, отметили в компании.

«Тинькофф»
«Тинькофф»

#новость #тинькофф

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83 комментария
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Камиль Галаутдинов

1

На мою машину нужно ставить масляный фильтр с давлением клапана 2.5 бара, а не 1 бар как у большинства производителей; масло синтетическое 100 % синтойл от ликвимоли , воздушный фильтр в жестком корпусе.
Закупка по оптовой цене в проверенном магазине.
Сама замена выполняется у профессионального слесаря в гаражах.

В моей схеме нет места шарагам из маркетплейса с их вчера уволенными слесарями и запчастями с неизвестных поставщиков.

Думается у всех, кто следит за своей машиной также присутствует примерно подобная схема .

Ответить

Steve Evets

Камиль
9

Думается у всех, кто следит за своей машиной также присутствует примерно подобная схема

конечно же. Все кто следит за своей машиной, непрерывно отслеживают всех профессиональных слесарей во всех профессиональных гаражах.
Ну и фильтры только оптом покупают, а как же еще...

Ответить

Евгений Яблочкин

Steve
1

В целом я с вами согласен, просто небольшая ремарка - не надо "непрерывно" отслеживать. Достаточно найти (методом проб/по совету/случайно и т.д.) нормального мастера и ездить конкретно к нему. Я так уже 4ю машину обслуживаю у одного и того же человека. У него даже вывески нету, но очередь на неделю вперёд.

Ответить

Steve Evets

Евгений
1

"найти методом проб" - в отношении машины... Простите, вы серьезно?))
но в принципе, иногда людям везет, я не отрицаю

Ответить

Камиль Галаутдинов

Steve
0

Оптом не закупаю, закупаю по оптовой.
Отслеживать стал после неисправностей, возникаюших после ремонта у дилера.
Теперь оставляю только колеса на хранение (услуга очень уж удобная и спину не напрягаю)

Ответить

Make Luv

Камиль
0

Что за тачка?

Ответить

Konstantin K

Make
5

Merida двухподвес, 27' колеса.

Ответить

Dennis Gerasimov

Konstantin
1

Нинада, а то подкинем тенькоффу идею, и завтра Тинкофф-МТБ появится. В жопу, пусть с шоссерами тусуют

Ответить

Konstantin K

Dennis
0

Кстати, вот думаю взять outleap riot pro))) для неспешного катания)))).

Тинькофф,жду сервиса для великов!

Ответить

Dennis Gerasimov

Konstan…
2

)))

Лучший сервис в Мск - имхо, Капибайк

но мы к  ребятам и без тенькоффа велы отдаем

ЗЫ: а чо мерида для прогулок не катит?

Ответить

Konstantin K

Dennis
0

У Мерида есть))) правда хардтейл.
А этот девушке беру.

Ответить

Dennis Gerasimov

Konstan…
0

а, ну если девушке - то сойдет

так то очень бюджетный байк outleap

Ответить

Камиль Галаутдинов

Make
0

Сх 7. Непосредственный впрыск, турбина.
До этого были машины с атмосферными двс и ремнями ГРМ - лил при замене что попало, разницы не было.
А тут всякие цепи, турбины, форсунки в цилиндр требуют особого отношения.

Ответить

Николай Каменев

Камиль
1

К примеру, я переехал в другой город и всё никаких "проверенных гаражей нет", что делать? Если с запчастями ещё можно как-то найти, то с сервисами всё намного сложней.

Ответить

Камиль Галаутдинов

Николай
0

Сервисные работы как раз контролируемы, вменяемого мастера можно найти почитав профильные форумы по машине и тут маркет плейс "низкая цена, большой кешбэк" вряд ли поможет.
Проблема низкого качества запчастей и правильного выбора производителя, высокой цены деталей в данной услуге от Тинькофф не решается, а это основная проблема при ремонте в сервисе.

Ответить

Николай Каменев

Камиль
0

Как раз с запчастями всё примерно понятно, чтение того же drive2 поможет с выбором аналогов и т.д. И всегда можно взять оригинал, если есть сомнения в аналогах. И места "где заказать" можно не особо искать, тот же емекс или автодок есть в огромных количествах и с нормальным выбором цен, конечно бывают исключения по деталям, но это что-то совсем специфическое.

А вот найти не криворукого мастера нужно постараться и тут цена работ совершенно не имеет никакого значения. Даже отзывы будут не показательны(всегда можно накрутить отзывы, видел такое много раз). А последствия работы криворукого мастера могут быть очень губительны для автомобиля + можно не узнать что он там сломал пока чинил.

Данный сервис решает немного другую проблему. К примеру, я переехал в другой город и мне нужен был ремонт, я сначала обзвонил кучу автосервисов и когда заколебался общаться с ними, просто оставил заявку на uremont и в целом это решило мою проблему (я сразу получил ответы от разных сервисов)

Ответить

Дмитрий Энтелис

Камиль
0

Я думаю что доля людей знающих как устроен их автомобиль достаточно мала.
Основная масса это "заехал по пути на станцию, пусть сделают по быстрому за 5 т.р", или в случае нового автомобиля "записался к дилеру за 2 недели, получил скидку на ТО с 50 т.р до 40."
И для тех, и для других это вполне уместный сервис.

Ответить

Камиль Галаутдинов

Дмитрий
0

Ну если добавят консьеж сервис, то будет суперприложение!)

Ответить

Илья Бегун

1

Ждём Тинькофф.Шашлык, Тинькофф.МужНаЧас, Тинькофф.Эскорт

Ответить

Undisputed

Илья
2

давно уже пора легализовать эскорт и сделать толковый агрегатор

Ответить

Undisputed

Undisputed
0

я б даже рискнул произнести МАРКЕТПЛЕЙС ШЛЮХ!

Ответить

Dennis Gerasimov

Undisputed
0

а чо, существующих не хватает? На некоторые даже без VPN все еще зайти можно )))

Ответить

Dear Moscow,

Илья
1

 Ждём ... Тинькофф.Эскорт 

Ответить

Павел Андрейчук

Dear
0

Это Тинькофф.Услуги.

Ответить

Дмитрий Иванович

3

Если можно будет просто написать менеджеру, который тебя запишет, а потом чекнет, все ли ок тебе сделали с четырехколесным другом, я только за

Ответить

Иван Селигер

2

Почему у приложения тинькова стоит приставка супер? 

Ответить

Тинькофф

Иван
–1

https://vc.ru/finance/96405-tinkoff-zapustil-superprilozhenie-s-zapisyu-v-salony-krasoty-zakazom-uborki-i-drugimi-uslugami-ot-partnerov

Ответить

Паронормальный

Тинькофф
0

так его же нет еще!

Ответить

Тинькофф

Паронормальный
1

А это фотошоп:

Ответить

Дмитрий Иванович

Паронормальный
0

Ну глянь в сторе что ли для приличия, статья-то уже прошлогодняя

Ответить

Artemy

2

Трепещи, Uremont

Ответить

Паронормальный

1

Больше смахивает на Госуслуги, чем на суперприложение

Ответить

Eugene Danilov

Паронормальный
2

Ты так говоришь, как будто госуслуги это что-то плохое

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Все эти супер приложения = удар по малому бизнесу, нынче жуликам. 

Круговорот какой то, ты платишь банку за банковские услуги, он на твои деньги мочит тебя супер приложением. 

Ответить

Konstantin K

Инокентий
2

Интересно,а банк вообще может заниматься внебанковской деятельностью?

Потому что это попахивает монополизацией.

Ответить

Arthur Niazyan

Konstantin
1

Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком >«Давно пора уйти от этого отсталого понятия», – считает предправления «Тинькофф» Оливер Хьюз

Тинькофф это не банк - а экосистема, говорили они...

Ответить

Steve Evets

Arthur
1

несколько лет до этого:
Тинькофф - это не только пиво, говорили они

Ответить

Ivan Vishnyakov

Steve
0

Я пил это пиво в ресторане Новикова и было очень вкусно

Ответить

Денис Лукьянов

Инокентий
–1

Это от создателей "у Букинга завышенные комиссии?" :)
Никто не заставляет подключаться к системе же, это доп. канал. Агрегаторы обеспечивают стабильный спрос и хотят за это свою копеечку, все логично. Они вкладываются в продвижение, в развитие бренда, так малоизвестные сервисы смогут получить новых клиентов. Параллельно, агрегаторы создают конкуренцию и теперь гаражный сервис у Ашота не может гнуть конский ценник, потому что к нему никто не поедет (если до этого момента даже кто-то заезжал). Не хочешь работать с агрегаторами -развивай другие каналы коммуникации. 

Ответить

Макс Соколов

Денис
1

"гаражный сервис у Ашота" очень хорошо разбирается в ценообразовании. Конских ценников у них нет, т.к. есть жесточайшая конкуренция.

Ответить

Николай Малков

–8

Лучше к Армену  в гараж, там дешевле и понятнее. Масло за 600, фильтр 100.

Ответить

Александр Иванкин

Николай
–6

Лучшее самому. Поменять масло и фильтра (да и свечи, колодки) справится кто угодно.

Ответить

Николай Малков

Александр
7

Осталось купить инструмент и найти место для замены. Конечно проще самому. 

Еще масло не забудьте выкинуть.

Ответить

CS GO Server Tambov

Николай
0

Сейчас не нужно искать инструмент и место, достаточно приехать в любой сервис и арендовать на час-два место вместе с профессиональным инструментом

Ответить

Make Luv

CS
4

А зачем это все, если во всех приличных местах при покупке масла и фильтра замена бесплатно?

Ответить

CS GO Server

Make
0

Помимо масла и фильтра, бывают другие замены

Ответить

Руслан Газизов

CS
9

Полагаю, лучше заработать денег на это, чтобы не тратить силы и время на банальную работу, когда за потраченное время можешь сделать гораздо больше полезных дел.

Ответить

Николай Каменев

Руслан
1

Иногда в кайф отвлечься от работы/дел и поковыряться в машине

Ответить

Steve Evets

CS
0

 приехать в любой сервис и арендовать на час-два место

точно прям в любой сервис? 

Ответить

Make Luv

Александр
5

А масло на травку слить

Ответить

Ivan Vishnyakov

Александр
1

Лучше самому разработать состав смазки, собрать автомобиль, распечатать права)

Ответить

Martin Holbrook

Николай
0

Масло и фильтр за 500

P.s. Интересная у них тема выбрать услуги, выбрать один из сервисов, отправить заявку на запись, а цены? Цены где?

Ответить

Николай Малков

Martin
1

Это опять все сделано, чтобы тебе по 100 раз в день звонили, после того, как ты скажешь - дорого.

Ответить

Niko Nick

1

Завтра откроют шиномонтаж «Тинькофф» 🤘

Ответить

Алексей Любимов

1

А вот и очередной виток монополизации.

Ответить

Паронормальный

–4

А чего не Тинькофф.Трусы.. можно было договориться с фабрикой Красная Заря и сделать заказ трусов-онлайн. Вставить в суперприложение. 

Ответить

Dennis Gerasimov

Паронормальный
3

Только сегодня, комплект из 365 трусов в красивой упаковке?
Хватит стирать и вредить экологии, поносил трусы денек - сожги  их

Ответить

Император Всероссийский

Паронормальный
0

Пока ты пиздишь тут и пытаешься тупо шутить, чуваки масштабируются и деньги зарабатывают)

Ответить

Комментарий удален

Император Всероссийский

Паронормальный
2

Почему ты еще не советник Хьюза?

Ответить

Комментарий удален

Игорь Крафт

–3

Какой смысл от этих Тиньковских кэшбэков если их толком нельзя потратить....??? У меня 10 тыс баллов уже...и нигде их не потратить

Ответить

Тинькофф

Игорь
0

Вознаграждение зависит от карты. По Tinkoff Black, например, сразу в рублях начисляем кэшбэк. У вас какая карта?

Ответить

Эльвира Манафова

Тинькофф
0

Добрый день. Как стать партнером?

Ответить

Dennis Gerasimov

Эльвира
1

"Я  -не халявщик. Я - Партнер!" (с) Леня Голубков

Вспомнилось чето

Ответить

Эльвира Манафова

Dennis
1

Я - маркетолог)

Ответить

Тинькофф

Эльвира
–1

Приветствуем! В каком направлении — супераппа?

Ответить

Эльвира Манафова

Тинькофф
0

Тинькофф Ремонт

Ответить

Тинькофф

Эльвира
0

https://www.tinkoffinsurance.ru/insurance/partners/ – раздел «Партнерам» в нижней части страницы. Оставьте заявку. В случае заинтересованности, мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

Ответить

Антон Винокуров

Игорь
0

Баллы, вроде как, зарабатываются на кредитке и ими можно "гасить" заемные средства.

Ответить

Антон Винокуров

Антон
1

Нужно в приложении кликнуть по карте, потом на баллы, дальше тапнуть "Использовать баллы" и выбрать из списка трат те, которые можно компенсировать. Таким образом, 10к баллов превратятся в 10к рублей.

Ответить

Макс Соколов

Антон
0

По всем категориям? 

Ответить

Владислав Владимирович

0

 Партнёры «Тинькофф Ремонта» платят минимальную комиссию, размер которой в компании не раскрывают.

А отчего ж не раскрывают, и какая же там должна быть "минимальная комиссия", если они только кешбеком 15% возвращать собираются.

Ответить

Макс Соколов

Владислав
1

Модель агрегаторов закладывается на 20 - 30 % комиссии с того, кому клиента пригнал агрегатор. 
Если у машины вышел гарантийный срок и нет смысла обращаться к официалам, то тогда выходят на арену малые автосервисы к которым идут по рекомендациям знакомых. Удивительно, как они с этими сервисами  будут работать да еще при оплате картой. 

Ответить

Владислав Владимирович

Макс
0

Вот есть у автосервиса прайс, многие сами приезжают и по этому прайсу обслуживаются, что-то естественно тратится на рекламу (вряд ли 20-30% от выручки), а тут появляется такой инновационный Тинькофф и говорит владельцам автосервиса - поднимите цены на 20-30% и получайте клиентов через меня, или как?

Ответить

Макс Соколов

Владислав
1

Владислав Владимирович , Вы как-то жестко настроены по отношению к ребятам из Тинькофф. 
Вы представляете, ребятам там в Тинькофф - им лет по 25, сплошной Agile, руководство сказало и утвердило с акционерами, что "мы не банк", надо инновации выкатывать. Выкатили что смогли. Бюджеты потратили. А тут начали новаторов приземлять к здравому бизнес-смыслу. Так всю мечту о прекрасном завтра можно разрушить )))) 

Ответить

Dennis Gerasimov

Макс
0

рукоплещу Вам за этот коммент, божестна!

Ответить

Ka Vi

Макс
0

Достаточно большая комиссия для агрегатора, с которой прогресс идти вообще не будет.

И не стоит обобщать, далеко не у всех агрегаторов, на старте есть такая инфраструктура как у например Яндекса или Тинькофф, что бы диктовать такие конские условия, которые в данном случае скорее всего вами очень завышенны, лучше привести конкретные примеры.
И не стоит опираться на истории с Booking, у которого иногда бывает комиссии под 50%.

Я думаю, что на старте у них достаточно маленькая комиссия, 10% или ещё ниже или вообще нет (демо период на пол года к примеру). Так как их инфраструктура может позволить себе работать достаточно большие сроки в убыток.

Ответить

Макс Соколов

Ka
0

Еще инфраструктура может позволить тестить различные ниши себе в убыток. Но они объявили "суперприложение". Обратного пути нет. Помню, как с помпой объявляли революционный мобильный оператор "Тинькофф мобайл". Потом тихо как-то про него и подзабыли. 

Кстати, почему Яндекс отдельный подобный агрегатор  не выпустил на рынок? 

Ответить

Elina Asoskova

0

Ещё один агрегатор? Обслуживаюсь в Ремонтиста больше года, по деньгам норм, по качеству тоже...

Ответить

Паронормальный

0

Еще нет суперприложения, но уже есть сервис в нем

Ответить

Инокентий Смирнов

0

grouponbank

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Если у бизнеса хорошее расположение и подход к клиентам ему не нужны никакие партнёры на его кусок хлеба. 
Но, дураки всегда найдутся. 

Ответить

Дмитрий Иванович

Инокентий
0

Что за бред я только что прочел. Если бизнес может увеличить поток клиентов, то почему бы этого не сделать? Особенно когда живешь в районе, где сервисов и шиномонтажек больше, чем машин, это может быть хорошим бустом

Ответить

Макс Соколов

Дмитрий
0

Вопрос привлечения новых клиентов всегда актуален для любого бизнеса: 
Два рабочих момента: 
1. Стоимость привлечения клиента. 
2. Качество привлеченных клиентов. Средний чек и маржинальность. 

Будет ли выгодно отдавать комиссию агрегатору  усредненному малому сервису где-то в Ульяновске, Уфе или Ижевске за нового клиента? 

Ответить

Инокентий Смирнов

Дмитрий
0

Если вышеперечисленные факторы совпадают = поток в норме, а если сервис говно, вы в него и так наступите только через супер приложение, а сервис увеличит поток наступивших. 

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Антон Штадлер

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