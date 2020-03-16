В будущем «Тинькофф Ремонт» станет частью суперприложения «Тинькофф», обещают в компании.

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«Тинькофф» запустила платформу для технического обслуживания и ремонта автомобилей «Тинькофф Ремонт», рассказал vc.ru представитель компании. Через неё пользователи смогут записаться на ремонт или ТО в партнёрские автосервисы «Тинькофф Страхования».

«Тинькофф»

Сейчас к «Тинькофф Ремонту» подключено более 10 станций ТО в Москве. К концу 2020 года компания планирует расширить сеть до более чем 100 сервисов по всей России.

Пользователи смогут получить кэшбек до 15% за оплату ремонта, если воспользуются любой картой «Тинькофф-банка», уточнили в компании. «Тинькофф» не берёт комиссию с клиентов и обеспечивает сервисную поддержку: консультации по телефону или в чате приложения «Тинькофф», проверка качества работы и сметы на наличие лишних позиций или завышенных цен, рассказал представитель сервиса.

Партнёры «Тинькофф Ремонта» платят минимальную комиссию, размер которой в компании не раскрывают.

Записаться на ремонт можно на сайте в разделе «Тинькофф Ремонт»: для этого надо указать модель машины и список работ. После заполнения анкеты направление на ремонт поступит на электронную почту пользователя. Автосервис предоставляет гарантию на ремонт, отметили в компании.

«Тинькофф»