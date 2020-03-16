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В будущем «Тинькофф Ремонт» станет частью суперприложения «Тинькофф», обещают в компании.
«Тинькофф» запустила платформу для технического обслуживания и ремонта автомобилей «Тинькофф Ремонт», рассказал vc.ru представитель компании. Через неё пользователи смогут записаться на ремонт или ТО в партнёрские автосервисы «Тинькофф Страхования».
Сейчас к «Тинькофф Ремонту» подключено более 10 станций ТО в Москве. К концу 2020 года компания планирует расширить сеть до более чем 100 сервисов по всей России.
Пользователи смогут получить кэшбек до 15% за оплату ремонта, если воспользуются любой картой «Тинькофф-банка», уточнили в компании. «Тинькофф» не берёт комиссию с клиентов и обеспечивает сервисную поддержку: консультации по телефону или в чате приложения «Тинькофф», проверка качества работы и сметы на наличие лишних позиций или завышенных цен, рассказал представитель сервиса.
Партнёры «Тинькофф Ремонта» платят минимальную комиссию, размер которой в компании не раскрывают.
Записаться на ремонт можно на сайте в разделе «Тинькофф Ремонт»: для этого надо указать модель машины и список работ. После заполнения анкеты направление на ремонт поступит на электронную почту пользователя. Автосервис предоставляет гарантию на ремонт, отметили в компании.
На мою машину нужно ставить масляный фильтр с давлением клапана 2.5 бара, а не 1 бар как у большинства производителей; масло синтетическое 100 % синтойл от ликвимоли , воздушный фильтр в жестком корпусе.
Закупка по оптовой цене в проверенном магазине.
Сама замена выполняется у профессионального слесаря в гаражах.
В моей схеме нет места шарагам из маркетплейса с их вчера уволенными слесарями и запчастями с неизвестных поставщиков.
Думается у всех, кто следит за своей машиной также присутствует примерно подобная схема .
Думается у всех, кто следит за своей машиной также присутствует примерно подобная схема
конечно же. Все кто следит за своей машиной, непрерывно отслеживают всех профессиональных слесарей во всех профессиональных гаражах.
Ну и фильтры только оптом покупают, а как же еще...
В целом я с вами согласен, просто небольшая ремарка - не надо "непрерывно" отслеживать. Достаточно найти (методом проб/по совету/случайно и т.д.) нормального мастера и ездить конкретно к нему. Я так уже 4ю машину обслуживаю у одного и того же человека. У него даже вывески нету, но очередь на неделю вперёд.
"найти методом проб" - в отношении машины... Простите, вы серьезно?))
но в принципе, иногда людям везет, я не отрицаю
Оптом не закупаю, закупаю по оптовой.
Отслеживать стал после неисправностей, возникаюших после ремонта у дилера.
Теперь оставляю только колеса на хранение (услуга очень уж удобная и спину не напрягаю)
Merida двухподвес, 27' колеса.
Нинада, а то подкинем тенькоффу идею, и завтра Тинкофф-МТБ появится. В жопу, пусть с шоссерами тусуют
Кстати, вот думаю взять outleap riot pro))) для неспешного катания)))).
Тинькофф,жду сервиса для великов!
)))
Лучший сервис в Мск - имхо, Капибайк
но мы к ребятам и без тенькоффа велы отдаем
ЗЫ: а чо мерида для прогулок не катит?
У Мерида есть))) правда хардтейл.
А этот девушке беру.
а, ну если девушке - то сойдет
так то очень бюджетный байк outleap
Сх 7. Непосредственный впрыск, турбина.
До этого были машины с атмосферными двс и ремнями ГРМ - лил при замене что попало, разницы не было.
А тут всякие цепи, турбины, форсунки в цилиндр требуют особого отношения.
К примеру, я переехал в другой город и всё никаких "проверенных гаражей нет", что делать? Если с запчастями ещё можно как-то найти, то с сервисами всё намного сложней.
Сервисные работы как раз контролируемы, вменяемого мастера можно найти почитав профильные форумы по машине и тут маркет плейс "низкая цена, большой кешбэк" вряд ли поможет.
Проблема низкого качества запчастей и правильного выбора производителя, высокой цены деталей в данной услуге от Тинькофф не решается, а это основная проблема при ремонте в сервисе.
Как раз с запчастями всё примерно понятно, чтение того же drive2 поможет с выбором аналогов и т.д. И всегда можно взять оригинал, если есть сомнения в аналогах. И места "где заказать" можно не особо искать, тот же емекс или автодок есть в огромных количествах и с нормальным выбором цен, конечно бывают исключения по деталям, но это что-то совсем специфическое.
А вот найти не криворукого мастера нужно постараться и тут цена работ совершенно не имеет никакого значения. Даже отзывы будут не показательны(всегда можно накрутить отзывы, видел такое много раз). А последствия работы криворукого мастера могут быть очень губительны для автомобиля + можно не узнать что он там сломал пока чинил.
Данный сервис решает немного другую проблему. К примеру, я переехал в другой город и мне нужен был ремонт, я сначала обзвонил кучу автосервисов и когда заколебался общаться с ними, просто оставил заявку на uremont и в целом это решило мою проблему (я сразу получил ответы от разных сервисов)
Я думаю что доля людей знающих как устроен их автомобиль достаточно мала.
Основная масса это "заехал по пути на станцию, пусть сделают по быстрому за 5 т.р", или в случае нового автомобиля "записался к дилеру за 2 недели, получил скидку на ТО с 50 т.р до 40."
И для тех, и для других это вполне уместный сервис.
Ждём Тинькофф.Шашлык, Тинькофф.МужНаЧас, Тинькофф.Эскорт
давно уже пора легализовать эскорт и сделать толковый агрегатор
а чо, существующих не хватает? На некоторые даже без VPN все еще зайти можно )))
Ждём ... Тинькофф.Эскорт
Если можно будет просто написать менеджеру, который тебя запишет, а потом чекнет, все ли ок тебе сделали с четырехколесным другом, я только за
Почему у приложения тинькова стоит приставка супер?
так его же нет еще!
Ну глянь в сторе что ли для приличия, статья-то уже прошлогодняя
Больше смахивает на Госуслуги, чем на суперприложение
Все эти супер приложения = удар по малому бизнесу, нынче жуликам.
Круговорот какой то, ты платишь банку за банковские услуги, он на твои деньги мочит тебя супер приложением.
Интересно,а банк вообще может заниматься внебанковской деятельностью?
Потому что это попахивает монополизацией.
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком >«Давно пора уйти от этого отсталого понятия», – считает предправления «Тинькофф» Оливер Хьюз
Тинькофф это не банк - а экосистема, говорили они...
несколько лет до этого:
Тинькофф - это не только пиво, говорили они
Это от создателей "у Букинга завышенные комиссии?" :)
Никто не заставляет подключаться к системе же, это доп. канал. Агрегаторы обеспечивают стабильный спрос и хотят за это свою копеечку, все логично. Они вкладываются в продвижение, в развитие бренда, так малоизвестные сервисы смогут получить новых клиентов. Параллельно, агрегаторы создают конкуренцию и теперь гаражный сервис у Ашота не может гнуть конский ценник, потому что к нему никто не поедет (если до этого момента даже кто-то заезжал). Не хочешь работать с агрегаторами -развивай другие каналы коммуникации.
"гаражный сервис у Ашота" очень хорошо разбирается в ценообразовании. Конских ценников у них нет, т.к. есть жесточайшая конкуренция.
Лучше к Армену в гараж, там дешевле и понятнее. Масло за 600, фильтр 100.
Лучшее самому. Поменять масло и фильтра (да и свечи, колодки) справится кто угодно.
Осталось купить инструмент и найти место для замены. Конечно проще самому.
Еще масло не забудьте выкинуть.
Сейчас не нужно искать инструмент и место, достаточно приехать в любой сервис и арендовать на час-два место вместе с профессиональным инструментом
Помимо масла и фильтра, бывают другие замены
Полагаю, лучше заработать денег на это, чтобы не тратить силы и время на банальную работу, когда за потраченное время можешь сделать гораздо больше полезных дел.
приехать в любой сервис и арендовать на час-два место
точно прям в любой сервис?
Лучше самому разработать состав смазки, собрать автомобиль, распечатать права)
Масло и фильтр за 500
P.s. Интересная у них тема выбрать услуги, выбрать один из сервисов, отправить заявку на запись, а цены? Цены где?
Это опять все сделано, чтобы тебе по 100 раз в день звонили, после того, как ты скажешь - дорого.
А чего не Тинькофф.Трусы.. можно было договориться с фабрикой Красная Заря и сделать заказ трусов-онлайн. Вставить в суперприложение.
Только сегодня, комплект из 365 трусов в красивой упаковке?
Хватит стирать и вредить экологии, поносил трусы денек - сожги их
Пока ты пиздишь тут и пытаешься тупо шутить, чуваки масштабируются и деньги зарабатывают)
Комментарий удален
Почему ты еще не советник Хьюза?
Комментарий удален
Какой смысл от этих Тиньковских кэшбэков если их толком нельзя потратить....??? У меня 10 тыс баллов уже...и нигде их не потратить
Добрый день. Как стать партнером?
"Я -не халявщик. Я - Партнер!" (с) Леня Голубков
Вспомнилось чето
Тинькофф Ремонт
https://www.tinkoffinsurance.ru/insurance/partners/ – раздел «Партнерам» в нижней части страницы. Оставьте заявку. В случае заинтересованности, мы свяжемся с вами в течение 24 часов.
Баллы, вроде как, зарабатываются на кредитке и ими можно "гасить" заемные средства.
Нужно в приложении кликнуть по карте, потом на баллы, дальше тапнуть "Использовать баллы" и выбрать из списка трат те, которые можно компенсировать. Таким образом, 10к баллов превратятся в 10к рублей.
Партнёры «Тинькофф Ремонта» платят минимальную комиссию, размер которой в компании не раскрывают.
А отчего ж не раскрывают, и какая же там должна быть "минимальная комиссия", если они только кешбеком 15% возвращать собираются.
Модель агрегаторов закладывается на 20 - 30 % комиссии с того, кому клиента пригнал агрегатор.
Если у машины вышел гарантийный срок и нет смысла обращаться к официалам, то тогда выходят на арену малые автосервисы к которым идут по рекомендациям знакомых. Удивительно, как они с этими сервисами будут работать да еще при оплате картой.
Вот есть у автосервиса прайс, многие сами приезжают и по этому прайсу обслуживаются, что-то естественно тратится на рекламу (вряд ли 20-30% от выручки), а тут появляется такой инновационный Тинькофф и говорит владельцам автосервиса - поднимите цены на 20-30% и получайте клиентов через меня, или как?
Владислав Владимирович , Вы как-то жестко настроены по отношению к ребятам из Тинькофф.
Вы представляете, ребятам там в Тинькофф - им лет по 25, сплошной Agile, руководство сказало и утвердило с акционерами, что "мы не банк", надо инновации выкатывать. Выкатили что смогли. Бюджеты потратили. А тут начали новаторов приземлять к здравому бизнес-смыслу. Так всю мечту о прекрасном завтра можно разрушить ))))
Достаточно большая комиссия для агрегатора, с которой прогресс идти вообще не будет.
И не стоит обобщать, далеко не у всех агрегаторов, на старте есть такая инфраструктура как у например Яндекса или Тинькофф, что бы диктовать такие конские условия, которые в данном случае скорее всего вами очень завышенны, лучше привести конкретные примеры.
И не стоит опираться на истории с Booking, у которого иногда бывает комиссии под 50%.
Я думаю, что на старте у них достаточно маленькая комиссия, 10% или ещё ниже или вообще нет (демо период на пол года к примеру). Так как их инфраструктура может позволить себе работать достаточно большие сроки в убыток.
Еще инфраструктура может позволить тестить различные ниши себе в убыток. Но они объявили "суперприложение". Обратного пути нет. Помню, как с помпой объявляли революционный мобильный оператор "Тинькофф мобайл". Потом тихо как-то про него и подзабыли.
Кстати, почему Яндекс отдельный подобный агрегатор не выпустил на рынок?
Ещё один агрегатор? Обслуживаюсь в Ремонтиста больше года, по деньгам норм, по качеству тоже...
Если у бизнеса хорошее расположение и подход к клиентам ему не нужны никакие партнёры на его кусок хлеба.
Но, дураки всегда найдутся.
Что за бред я только что прочел. Если бизнес может увеличить поток клиентов, то почему бы этого не сделать? Особенно когда живешь в районе, где сервисов и шиномонтажек больше, чем машин, это может быть хорошим бустом
Вопрос привлечения новых клиентов всегда актуален для любого бизнеса:
Два рабочих момента:
1. Стоимость привлечения клиента.
2. Качество привлеченных клиентов. Средний чек и маржинальность.
Будет ли выгодно отдавать комиссию агрегатору усредненному малому сервису где-то в Ульяновске, Уфе или Ижевске за нового клиента?
Если вышеперечисленные факторы совпадают = поток в норме, а если сервис говно, вы в него и так наступите только через супер приложение, а сервис увеличит поток наступивших.
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