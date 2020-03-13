График: на сколько снизилось количество бронирований на Airbnb в разных городах на фоне вспышки коронавируса Covid-19
Материал редакции
Исследование AirDNA.
Аналитическая компания AirDNA проанализировала рынок краткосрочной аренды в нескольких городах, больше всего пострадавших от распространения нового коронавируса Covid-19. В частности, компания рассматривала бронирования на Airbnb.
После появления вируса Covid-19 спрос на жильё в первую очередь снизился в Азии. По словам экспертов, такой же потенциал развития сейчас у Сиэтла, Остина, Барселоны, Милана, Рима и Нью-Йорка.