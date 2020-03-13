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Лиана Липанова
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График: на сколько снизилось количество бронирований на Airbnb в разных городах на фоне вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Исследование AirDNA.

Аналитическая компания AirDNA проанализировала рынок краткосрочной аренды в нескольких городах, больше всего пострадавших от распространения нового коронавируса Covid-19. В частности, компания рассматривала бронирования на Airbnb.

Изменение выручки Airbnb в разных городах с марта 2019 года по февраль 2020 года, а также прогноз по выручке до августа 2020 года

После появления вируса Covid-19 спрос на жильё в первую очередь снизился в Азии. По словам экспертов, такой же потенциал развития сейчас у Сиэтла, Остина, Барселоны, Милана, Рима и Нью-Йорка.

Количество бронирований, сделанных за за январь-февраль 2020 года​
​Количество бронирований в начале января и начале марта 2020 года

#airbnb #коронавирус

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