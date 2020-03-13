Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
928

График: насколько снизилось количество бронирований на Airbnb в разных городах на фоне вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Исследование AirDNA.

Аналитическая компания AirDNA проанализировала рынок краткосрочной аренды в нескольких городах, больше всего пострадавших от распространения нового коронавируса Covid-19. В частности, компания рассматривала бронирования на Airbnb.

Изменение выручки Airbnb в разных городах с марта 2019 года по февраль 2020 года, а также прогноз по выручке до августа 2020 года

После появления вируса Covid-19 спрос на жильё в первую очередь снизился в Азии. По словам экспертов, такой же потенциал развития сейчас у Сиэтла, Остина, Барселоны, Милана, Рима и Нью-Йорка.

Количество бронирований, сделанных за за январь-февраль 2020 года​
​Количество бронирований в начале января и начале марта 2020 года

#airbnb #коронавирус

Сервисы
Подписан
Отписаться
Как супераппы изменят российский рынок
Команда студии мобильной разработки Winfox, другие разработчики, владельцы бизнеса и представители крупных компаний — о том, как изменятся привычки пользователей, в чем принципиальные отличия нашего рынка от азиатского и для каких компаний супераппы будут особенно востребованы.
2
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","airbnb"], "comments": 2, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 112238, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Mar 2020 15:40:48 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Трибуна
Albato — один сервис для всех интеграций
Меня зовут Сергей Фотьянов, я коммерческий директор сервиса Albato. Из статьи вы узнаете, как появилась идея создать…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 112238, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/112238\/get","add":"\/comments\/112238\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/112238"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Dmitry Ilyin

0

Это (истерия по коронавирусу) всё происки антиглобалистов!
Может оно и к лучшему? Будем больше гулять на свежем воздухе в своём дворе\ лесу, больше со своей семьёй времени проводить.

Ответить

Mike Raitsyn

0

В UK это называется staycation - активно сейчас продвигается в медиа. Типа хорошо для локальной экономики, лучше для экологии, безопаснее для здоровья. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TUI
Подписан
Отписаться
Опыт TUI: как работать с клиентами в период паники из-за коронавируса
Алсу Юдина, и.о. директора по маркетингу рассказала, что делает компания, чтобы её клиенты не поддавались панике и не о…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Андрей Тян: Как работать с гипотезами?
Привет, меня зовут Андрей Тян, я основатель и СЕО “Fasttrack”. Я работал с командами в качестве ведущего трекера в Аксе…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Valentin Dombrovsky
за день
С трудом продрался через первые 3 абзаца и плюнул. Всё-таки перебор с шутеечками вышел. Маме привет. 
Почему у многих брендов никогда не будет успешных YouTube-каналов
Yuri Ahmedov
за неделю
Курс рубля на Forex упал до 74 рублей за доллар на фоне новостей о снижении цен на нефть на 30%
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Aleksandr Pesikoff

Как потерять клиента, пытаясь…

Alexandre Svergoun

Владимир Путин о малом бизнесе…

Bekzat Sadykov

Как продуктивно и комфортно…

Alexandre Svergoun

Владимир Путин о малом бизнесе…

Bekzat Sadykov

Как продуктивно и комфортно…

Alexandre Svergoun

Владимир Путин о малом бизнесе…

Güero

«Я/мы жулики»: сервис для…

Bekzat Sadykov

Как продуктивно и комфортно…

Murat Oshroev

Кассационный суд подтвердил…

Sergei Timofeyev

«Я/мы жулики»: сервис для…

chachalava

Россия ограничит полёты в…

Dennis Gooddeni

Кассационный суд подтвердил…

Arthur Niazyan

«Я/мы жулики»: сервис для…

Sergei Timofeyev

«Я/мы жулики»: сервис для…

Alexandre Svergoun

Владимир Путин о малом бизнесе…

Alex Petrov

«Я/мы жулики»: сервис для…

Владимир Толстиков

Выпуск ОС Bottlerocket, релиз…

Anton Matrosov

Какой бизнес вы бы начали, имея…

Alex Petrov

«Я/мы жулики»: сервис для…

Arthur Niazyan

«Я/мы жулики»: сервис для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "81061469" } { "page_type": "default" }