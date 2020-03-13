График: насколько снизилось количество бронирований на Airbnb в разных городах на фоне вспышки коронавируса Covid-19
Материал редакции
Исследование AirDNA.
Аналитическая компания AirDNA проанализировала рынок краткосрочной аренды в нескольких городах, больше всего пострадавших от распространения нового коронавируса Covid-19. В частности, компания рассматривала бронирования на Airbnb.
После появления вируса Covid-19 спрос на жильё в первую очередь снизился в Азии. По словам экспертов, такой же потенциал развития сейчас у Сиэтла, Остина, Барселоны, Милана, Рима и Нью-Йорка.
Dmitry Ilyin
Это (истерия по коронавирусу) всё происки антиглобалистов!
Может оно и к лучшему? Будем больше гулять на свежем воздухе в своём дворе\ лесу, больше со своей семьёй времени проводить.
Mike Raitsyn
В UK это называется staycation - активно сейчас продвигается в медиа. Типа хорошо для локальной экономики, лучше для экологии, безопаснее для здоровья.