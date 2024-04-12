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Сервисы
Таня Боброва

В Москве утвердили стандарт для курьерских сервисов: он включает требования к проверке личности, форме и транспорту Статьи редакции

Требования вступят в силу поэтапно, в полной мере — в мае 2025 года.

  • Дептранс Москвы определил стандарт работы курьерских сервисов. Он включает требования к проверке личности курьеров, их внешнего вида, транспортного средства и сумки, развитию инфраструктуры.
  • Регулирование введут в три этапа: с 15 мая 2024 года станут обязательными требования к внешнему виду курьера (узнаваемая форма компании, закрытая обувь и другое). С 1 октября 2024-го обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номера, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов.
  • С 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту курьера: автоматическое снижение скорости в специальных зонах, звуковой сигнал, передний и задний тормоз, максимальная скорость — 25 км/ч и другое.
Источник: Дептранс Москвы
  • Все работающие курьеры и кандидаты на работу должны будут регистрироваться в системе «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов. После этого работник получит цифровой ID.
  • Курьеры должны будут проходить и обязательный курс на знание правил безопасного вождения на базе Корпоративного университета московского транспорта. К работе допустят только тех, кто получил цифровой профиль и прошёл тестирование.
  • Дептранс также планирует развивать инфраструктуру вместе с бизнесом.
  • Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что единый стандарт утвердили «вместе с крупными компаниями доставки». Собеседники «Ведомостей» в московской мэрии говорят, что решение предварительно согласовали с крупнейшими игроками рынка: «Яндекс Едой», «Яндекс Лавкой», «Кухней на районе», «Самокатом», «Сбермаркетом» и другими.
  • В пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса» сообщили vc.ru, что «разделяют запрос на повышение уровня безопасности курьерских доставок»: «Некоторые пункты нового стандарта требуют значительной проработки, оценки и подготовки для реализации, что займёт некоторое время и потребует большого объёма ресурсов. Мы планируем выстроить и отладить эти процессы совместно с департаментом транспорта».
  • О том, что Дептранс и бизнес обсуждают развитие и регулирование курьерских сервисов, в начале 2024 года писало РБК. Тогда источники издания отмечали в том числе риски инициативы, например утечек. Кроме того, получение справок для постановки на учёт среди курьеров может вызвать сложности, особенно у мигрантов — из-за этого кадры будут переходить из «белых» сервисов в «серые», указывал один из собеседников.

#новости

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52 комментария
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 Walenok

Нормальная инициатива, поддерживаю. Сейчас в Москве ад творится порой, особенно на дорогах с этими гоняющими электровеликами Вкусвилла.

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Stas Sokolov

В СПб тоже адЪ с этими повозками.

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1 комментарий
Вася Пражкин

За Москвой тоже люди живут. Непонятно, почему только для Москвы инициатива.

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10 комментариев
Филипыч

Да они вроде ездят по дорогам с машинами, мне вообще не мешают.

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Ilya

Чую новый гос реестр курьеров. Госкуртранснадзор.

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Ушлый продаван

Не, в статье уже есть система таксомотр, вангую что платная и принадлежит нужным людям

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Дон Дракон

Плотно взялись за вопрос, сразу видно.

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Andrey Kulakov
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Дмитрий Зима

Интересно, требования к велосипеду подтянут к конкретной марке? И за чей счет будет банкет если так?

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Ушлый продаван

За счет покупателя

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Oleg Gorbunov

Эти требования уже можно в соседней новости про новые велосипеды яндекса прочитать )

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Mayorov Sergey

Чертовы курьеры куда опаснее самокатчиков, они гоняют круглый год, при чем и по тротуарам тоже, а электровелик имеет куда большую массу, чем самокат. Хорошо, что начинают тестировать хоть какой-то контроль за ними.

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Евгений Дроздов

Так они еще и без фар гоняют в ночи. Просто хрень из темноты на скорости 35 км/ч.

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Fred Han

Где моя пицца 🍕 🍕 🍕

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Дмитрий Зима

Курьер пока не может получить разрешение на выезд

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Научный микроскоп

не очень одупляю зачем какието стандарты когда правила пдд нужно привести в норму и слудить за ними чтобы никаой черт на электрозалупе по встречке не ехал независмо курьер или нет

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Accurate
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Крутой Физрук

Я извиняюсь, а все эти требования должен в итоге выполнять сам курьер, а не компания, которая его нанимает? То есть пошел зарабатывать, но сначала купи оборудованный, соблюдающий все условия велик за 30к? Как-то не особо честно выходит.

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Сергей Д.

Говорят они по по 120к зарабатывают )) могут позволить)

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2 комментария
Ivan Mart

Курьера в принципе никто не заставляет работать и особенно на транспорте. Можно быть пешим курьером например.
Многие машины в такси принадлежат не таксопарку, а таксисту. Или грузовые авто. Это всё закладывается в оплату.

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Павел Яцковский

Круто, надеюсь сделают им удобную и стильную форму

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Александр Кечин

Кто вообще заказывает их. Там такие ездят развозят, постоянно чумазые, сумка в хлам, руки под ногтями чернозём, вонючий как не знаю кто.

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Вася Пражкин

Вы обнимаетесь с курьерами? Если нет - то какая разница, приехал, поставил хавчик на пол, уехал - можно даже не контактировать с ними.

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2 комментария
Taiss

Ну правильно и велосипеды и самокаты должны соблюдать правила дорожного движения, особенно радует наличие номеров ,чтобы можно было отследить лихачей

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Кирилл Панин

зачем требования растянули на целый год ,почему не все сразу вступят в силу ?

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lakoros

если есть судимость, даже к велосипеду не допустят)

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Ахмед Алиев

Надеюсь больше внимание вело-инфраструктуре уделят

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Запопу Кусь

Доставку запретить 😝
Москвичей заставить худеть 😝
Лайк если за, дизлайк если против 💁‍♀️

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Фоксик

Херота какая-то.
А как быть достависте или пешкарикам у которых наемные курьеры?
Правда основной вопрос: "кто будет владельцем вот этой хероты?"

Все работающие курьеры и кандидаты на работу должны будут регистрироваться в системе «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов. После этого работник получит цифровой ID.

И сколько будет стоить регистрация. И насколько эта регистрация?

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Ушлый продаван

Как с орд, платонами и т.д. Будет платно и владеть будут правильные люди

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2 комментария
Как Дед В Программисты Пошёл

Стандарты Москвы нужно распространить на всю Россию

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Dmitrii

А еще говорят, что этой зажравшейся Омерике чуть что лицензии требуют для работы.

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Леон Лозик

наконец-то доставщиков обеспечат нормальными вещами

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Dmitrii Alekseevich

Странно, что знания языка тут нет. А так-ждём увеличения интервалов доставки и её стоимости.

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Вадим Д.

Эх, на самом интересном месте! Что несчастный курьер после регистрации делает со своим таким цифровым ID?! Какая интрига, драма!

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49 комментариев
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