В Москве утвердили стандарт для курьерских сервисов: он включает требования к проверке личности, форме и транспорту Статьи редакции
Требования вступят в силу поэтапно, в полной мере — в мае 2025 года.
- Дептранс Москвы определил стандарт работы курьерских сервисов. Он включает требования к проверке личности курьеров, их внешнего вида, транспортного средства и сумки, развитию инфраструктуры.
- Регулирование введут в три этапа: с 15 мая 2024 года станут обязательными требования к внешнему виду курьера (узнаваемая форма компании, закрытая обувь и другое). С 1 октября 2024-го обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номера, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов.
- С 1 мая 2025 года вступят в силу требования к транспорту курьера: автоматическое снижение скорости в специальных зонах, звуковой сигнал, передний и задний тормоз, максимальная скорость — 25 км/ч и другое.
- Все работающие курьеры и кандидаты на работу должны будут регистрироваться в системе «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов. После этого работник получит цифровой ID.
- Курьеры должны будут проходить и обязательный курс на знание правил безопасного вождения на базе Корпоративного университета московского транспорта. К работе допустят только тех, кто получил цифровой профиль и прошёл тестирование.
- Дептранс также планирует развивать инфраструктуру вместе с бизнесом.
- Глава Дептранса Максим Ликсутов отметил, что единый стандарт утвердили «вместе с крупными компаниями доставки». Собеседники «Ведомостей» в московской мэрии говорят, что решение предварительно согласовали с крупнейшими игроками рынка: «Яндекс Едой», «Яндекс Лавкой», «Кухней на районе», «Самокатом», «Сбермаркетом» и другими.
- В пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса» сообщили vc.ru, что «разделяют запрос на повышение уровня безопасности курьерских доставок»: «Некоторые пункты нового стандарта требуют значительной проработки, оценки и подготовки для реализации, что займёт некоторое время и потребует большого объёма ресурсов. Мы планируем выстроить и отладить эти процессы совместно с департаментом транспорта».
- О том, что Дептранс и бизнес обсуждают развитие и регулирование курьерских сервисов, в начале 2024 года писало РБК. Тогда источники издания отмечали в том числе риски инициативы, например утечек. Кроме того, получение справок для постановки на учёт среди курьеров может вызвать сложности, особенно у мигрантов — из-за этого кадры будут переходить из «белых» сервисов в «серые», указывал один из собеседников.
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Нормальная инициатива, поддерживаю. Сейчас в Москве ад творится порой, особенно на дорогах с этими гоняющими электровеликами Вкусвилла.
В СПб тоже адЪ с этими повозками.
За Москвой тоже люди живут. Непонятно, почему только для Москвы инициатива.
Да они вроде ездят по дорогам с машинами, мне вообще не мешают.
Чую новый гос реестр курьеров. Госкуртранснадзор.
Не, в статье уже есть система таксомотр, вангую что платная и принадлежит нужным людям
Плотно взялись за вопрос, сразу видно.
Интересно, требования к велосипеду подтянут к конкретной марке? И за чей счет будет банкет если так?
За счет покупателя
Эти требования уже можно в соседней новости про новые велосипеды яндекса прочитать )
Чертовы курьеры куда опаснее самокатчиков, они гоняют круглый год, при чем и по тротуарам тоже, а электровелик имеет куда большую массу, чем самокат. Хорошо, что начинают тестировать хоть какой-то контроль за ними.
Так они еще и без фар гоняют в ночи. Просто хрень из темноты на скорости 35 км/ч.
Где моя пицца 🍕 🍕 🍕
Курьер пока не может получить разрешение на выезд
не очень одупляю зачем какието стандарты когда правила пдд нужно привести в норму и слудить за ними чтобы никаой черт на электрозалупе по встречке не ехал независмо курьер или нет
Я извиняюсь, а все эти требования должен в итоге выполнять сам курьер, а не компания, которая его нанимает? То есть пошел зарабатывать, но сначала купи оборудованный, соблюдающий все условия велик за 30к? Как-то не особо честно выходит.
Говорят они по по 120к зарабатывают )) могут позволить)
Курьера в принципе никто не заставляет работать и особенно на транспорте. Можно быть пешим курьером например.
Многие машины в такси принадлежат не таксопарку, а таксисту. Или грузовые авто. Это всё закладывается в оплату.
Круто, надеюсь сделают им удобную и стильную форму
Кто вообще заказывает их. Там такие ездят развозят, постоянно чумазые, сумка в хлам, руки под ногтями чернозём, вонючий как не знаю кто.
Вы обнимаетесь с курьерами? Если нет - то какая разница, приехал, поставил хавчик на пол, уехал - можно даже не контактировать с ними.
Ну правильно и велосипеды и самокаты должны соблюдать правила дорожного движения, особенно радует наличие номеров ,чтобы можно было отследить лихачей
зачем требования растянули на целый год ,почему не все сразу вступят в силу ?
если есть судимость, даже к велосипеду не допустят)
Надеюсь больше внимание вело-инфраструктуре уделят
Доставку запретить 😝
Москвичей заставить худеть 😝
Лайк если за, дизлайк если против 💁♀️
Херота какая-то.Все работающие курьеры и кандидаты на работу должны будут регистрироваться в системе «Таксомотор», проходить проверку личности и подлинности документов. После этого работник получит цифровой ID.
А как быть достависте или пешкарикам у которых наемные курьеры?
Правда основной вопрос: "кто будет владельцем вот этой хероты?"
И сколько будет стоить регистрация. И насколько эта регистрация?
Как с орд, платонами и т.д. Будет платно и владеть будут правильные люди
Стандарты Москвы нужно распространить на всю Россию
А еще говорят, что этой зажравшейся Омерике чуть что лицензии требуют для работы.
наконец-то доставщиков обеспечат нормальными вещами
Странно, что знания языка тут нет. А так-ждём увеличения интервалов доставки и её стоимости.
Эх, на самом интересном месте! Что несчастный курьер после регистрации делает со своим таким цифровым ID?! Какая интрига, драма!