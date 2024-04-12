Сервисы
Таня Боброва

Роскомнадзор заблокировал сайты DigitalOcean, GoDaddy и ещё семи хостинг-провайдеров по закону о «приземлении» Статьи редакции

До этого регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на них.

  • Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам хостинг-провайдеров, обязанных «приземлиться» в России: зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи и открыть представительство. Блокировка применятся впервые, обратило внимание РБК.
  • С марта 2024 года под ограничения попали Kamatera, WPEngine и HostGator.com, с апреля — Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean и GoDaddy.com.
  • В Роскомнадзоре сообщили «Интерфаксу», что «доступ к ряду хостинг-провайдеров ограничен в связи с повторным неисполнением обязанностей, предусмотренных ст.5 закона (о «приземлении» — vc.ru).
  • В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать 12 иностранных провайдеров хостинга как нарушителей законов России, а в октябре — запретил поисковикам показывать ссылки на 11 из них. Тогда меры приняли в отношении Hetzner Online, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.
  • После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.
  • В январе 2024 года суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services, Bluehost, Kamatera, Hetzner Online, Ionos, DreamHost, GoDaddy, WPEngine, HostGator.com, Network Solutions и DigitalOcean на сумму от 6 млн до 200 млн рублей.

#новости

101 показ
1K открытий
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Pasha Z

Ник.ру, рег.ру - пошли отмечать новость в кабак

Ответить
Развернуть ветку
lucklessman

Да так в i2p мигрируют сайты

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Сайты для кого, для задротов?

Ответить
Развернуть ветку
QWE

За DO конечно жаль, там полезные гайды лежали((

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Типо не знаешь как теперь их прочесть?

Ответить
Развернуть ветку
QWE

Конечно знаю, но проще когда не нужно применять доп. Действия для прочтения

Ответить
Развернуть ветку
Valdemar

Бедненький, теперь придётся напрягаться что-бы почитать статьи.

Ответить
Развернуть ветку
QWE

Придётся, да, два клика сделать, чтобы покдлючиться к VPN и перезагрузить страницу с сайтом DO

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Колбас

Да вообще обидно, не знаю будут ли они в выдаче в Яндексе. Но мне очень помогли в начале карьеры
Как и dev.to medium, а сейчас новичкам и так изучить море фреймворков, так ещё это делать с ВПН

DEV Community
A constructive and inclusive social network for software developers. With you every step of your…
dev.to
Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

Да все норм! Все по плану, скоро заживем как боги(ким чен ир или как его)

Ответить
Развернуть ветку
Miste19

Ну а че, свои есть. Вообще к этому все идет, причем далеко не только у нас, просто будет все более национальное, а не интернациональное. У нас просто это отягощается и ускоряется обстоятельствами. Но тенденции последних пары десятков лет, что компании интернациональные, что мир без границ, особенно в инете, они ложны. В мире этого становится меньше, а не больше.

Ответить
Развернуть ветку
lucklessman

Как вы себе представляете национальный интернет?

Ответить
Развернуть ветку
местный житель

совой миря мирок как в КНДР

Ответить
Развернуть ветку
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Просто чебурнет получается. Очень мало кто согласится выполнять эти требования. Еще режется возможность поднимать ВПН итп.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Хостеры России сегодня точно летят в космос (-:

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav.O
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
13 комментариев
Раскрывать всегда