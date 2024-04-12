Роскомнадзор заблокировал сайты DigitalOcean, GoDaddy и ещё семи хостинг-провайдеров по закону о «приземлении» Статьи редакции
До этого регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на них.
- Роскомнадзор стал ограничивать доступ к сайтам хостинг-провайдеров, обязанных «приземлиться» в России: зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи и открыть представительство. Блокировка применятся впервые, обратило внимание РБК.
- С марта 2024 года под ограничения попали Kamatera, WPEngine и HostGator.com, с апреля — Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean и GoDaddy.com.
- В Роскомнадзоре сообщили «Интерфаксу», что «доступ к ряду хостинг-провайдеров ограничен в связи с повторным неисполнением обязанностей, предусмотренных ст.5 закона (о «приземлении» — vc.ru).
- В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать 12 иностранных провайдеров хостинга как нарушителей законов России, а в октябре — запретил поисковикам показывать ссылки на 11 из них. Тогда меры приняли в отношении Hetzner Online, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.
- После этого Hetzner Online и GoDaddy сообщили, что прекратят работу с пользователями из России.
- В январе 2024 года суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services, Bluehost, Kamatera, Hetzner Online, Ionos, DreamHost, GoDaddy, WPEngine, HostGator.com, Network Solutions и DigitalOcean на сумму от 6 млн до 200 млн рублей.
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Ник.ру, рег.ру - пошли отмечать новость в кабак
Да так в i2p мигрируют сайты
Сайты для кого, для задротов?
За DO конечно жаль, там полезные гайды лежали((
Типо не знаешь как теперь их прочесть?
Конечно знаю, но проще когда не нужно применять доп. Действия для прочтения
Бедненький, теперь придётся напрягаться что-бы почитать статьи.
Придётся, да, два клика сделать, чтобы покдлючиться к VPN и перезагрузить страницу с сайтом DO
Да вообще обидно, не знаю будут ли они в выдаче в Яндексе. Но мне очень помогли в начале карьеры
Как и dev.to medium, а сейчас новичкам и так изучить море фреймворков, так ещё это делать с ВПН
Да все норм! Все по плану, скоро заживем как боги(ким чен ир или как его)
Ну а че, свои есть. Вообще к этому все идет, причем далеко не только у нас, просто будет все более национальное, а не интернациональное. У нас просто это отягощается и ускоряется обстоятельствами. Но тенденции последних пары десятков лет, что компании интернациональные, что мир без границ, особенно в инете, они ложны. В мире этого становится меньше, а не больше.
Как вы себе представляете национальный интернет?
совой миря мирок как в КНДР
Просто чебурнет получается. Очень мало кто согласится выполнять эти требования. Еще режется возможность поднимать ВПН итп.
Хостеры России сегодня точно летят в космос (-: