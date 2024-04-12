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Маша Цепелева

Spotify начал разрабатывать функцию ремиксов в приложении — WSJ Статьи редакции

Пользователи смогут ускорять, замедлять или сокращать композиции.

  • Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям с подпиской «ускорять, миксовать и другими способами редактировать» треки, пишет The Wall Street Journal.
  • Скорее всего функции будут доступны подписчикам Spotify Premium за $10,99 в месяц, дополняет издание.
  • Редактирование треков — популярная функция в TikTok, пишет The Verge. По данных аналитиков Pex, в 2023 году у 38% песен на платформе была изменена скорость или высота тона. При этом артисты не получают выплат от проигрывания изменённых треков. Функция Spotify может решить эту проблему, пишет издание.
  • В марте 2024 года Spotify начал показывать видеоклипы в приложении на некоторых рынках. А в апреле сервис объявил, что протестирует создание плейлистов по текстовому запросу.

#новости #spotify

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7 комментариев
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 Запопу Кусь

Музыка бесполезна 👎
Слушайте аудиокниги, учите язык 👍😊

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jonewayne

Куча проведённого времени и десятки комментариев в день на vc тоже, но тем не менее

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Artem Tarasov

Ну это прикольно, тем более учитывая тот факт, что мы стали слушать старые песни переделанные на современный лад. А тут можешь сам себе все сделать!

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местный житель

Сравнивал Тидал со споти и яблоком. База данных песен всё же меньше.

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Слегка Придурковатый

Чот где-то месяц-два назад зарегался в одной нейронке (забыл как называется) и за минуту запилил трек про то, как я люблю поссать. Или посрать, забыл уже за давностью дней. Но факт в том, что результат превзошёл по всем составляющим всю отечественную попсу.

Был горд собой, короче.

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Miste19

Уровень среднестатистического пользователя vc.ru 😁

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Слегка Придурковатый

Не всем же быть такими остроумными и охуенно интеллектуально одарёнными, как ты.

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