Spotify начал разрабатывать функцию ремиксов в приложении — WSJ Статьи редакции
Пользователи смогут ускорять, замедлять или сокращать композиции.
- Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям с подпиской «ускорять, миксовать и другими способами редактировать» треки, пишет The Wall Street Journal.
- Скорее всего функции будут доступны подписчикам Spotify Premium за $10,99 в месяц, дополняет издание.
- Редактирование треков — популярная функция в TikTok, пишет The Verge. По данных аналитиков Pex, в 2023 году у 38% песен на платформе была изменена скорость или высота тона. При этом артисты не получают выплат от проигрывания изменённых треков. Функция Spotify может решить эту проблему, пишет издание.
- В марте 2024 года Spotify начал показывать видеоклипы в приложении на некоторых рынках. А в апреле сервис объявил, что протестирует создание плейлистов по текстовому запросу.
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Музыка бесполезна 👎
Слушайте аудиокниги, учите язык 👍😊
Куча проведённого времени и десятки комментариев в день на vc тоже, но тем не менее
Ну это прикольно, тем более учитывая тот факт, что мы стали слушать старые песни переделанные на современный лад. А тут можешь сам себе все сделать!
Сравнивал Тидал со споти и яблоком. База данных песен всё же меньше.
Чот где-то месяц-два назад зарегался в одной нейронке (забыл как называется) и за минуту запилил трек про то, как я люблю поссать. Или посрать, забыл уже за давностью дней. Но факт в том, что результат превзошёл по всем составляющим всю отечественную попсу.
Был горд собой, короче.
Уровень среднестатистического пользователя vc.ru 😁
Не всем же быть такими остроумными и охуенно интеллектуально одарёнными, как ты.