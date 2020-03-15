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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: сервис виртуальной примерки мебели, маркетплейс банковских кредитов и «Uber для прокачки в играх»

Подборка интересных стартапов от сооснователя United Investors.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа и ролик на YouTube.

  • Liquid Death продает самую обычную питьевую воду, но ведёт себя как венчурный стартап. Всё дело — в необычной упаковке.
  • Calendly помогает назначать встречи без ужасной переписки «могу в среду, нет, в четверг, а давайте в пятницу утром». Сервис настолько хорош, что даже инвестиций не привлекает.
  • Waymo — беспилотные автомобили от Google. В посте ничего о продукте, о нем и так в газетах пишут, я только про числа и что они значат.
  • Carbon Engineering извлекает из воздуха CO2 и спасает планету. Достаточно поставить миллион их «вентиляторов» и глобальное потепление будет остановлено. Или нет.

На YouTube-канале я публично разбираю инвестиционные презентации. В этот раз в обзоре первый питч-дек Revolut, смотрим вместе, что можно почерпнуть у великих. (Кстати, даже если вы пока не единорог, но хотите попасть в разбор — пишите на gornal@gornal.ru).

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

Knock, Chatbooks, Movinga, UxCam и Crew без новостей, AirHelp без новостей, но, как для всего туристического, вирус для него – ужасная новость.

Credible Labs

Американский Credible Labs — маркетплейс банковских кредитов. Пользователь заполняет короткую анкету, банки формируют предложения, пользователь получает деньги, Credible Labs зарабатывает комиссию – все просто и понятно.

Проект стартовал с узкой ниши рефинансирования студенческих долгов, но постепенно осмелел, сейчас выдаёт уже несколько категорий займов, включая потребкредиты. На рынке стартап не первый и не последний, барьера от конкурентов нет. Тем не менее – всё получилось. Маленькое IPO было давно, а в этом году Fox купил 67% стартапа за 265 миллионов долларов. С биржи после этого Credible ушел.

Creditas

Бразильский Creditas выдает потребкредиты под залог недвижимостей и автомобилей и относительно низкий процент. Проект летит.

За год он привлек огромный раунд инвестиций – $231 млн с post-money оценкой $750 млн, количество выдаваемых кредитов выросло примерно в три раза. Инвесторам он обещает запуск новых видов кредитов, включая беззалоговые — по сути превращается в обычный банк.

Bird

Bird – один из крупнейших игроков электросамокат-шеринга в мире. За год стартап привлёк $350 млн инвестиций по оценке в $2,5 млрд — числа выглядят очень круто, но летом 2018 был раунд по post-money оценке в $2 млрд, рост всего 25%.

Продуктовых новостей у компании множество. Самые любопытные — платежные интеграции. С одной стороны, самокат можно арендовать через Apple Pay без установки приложения Bird, iPhone всё сделает сам. С другой — наоборот, в некоторых офлайн-магазинах можно расплачиваться через QR-код и привязанную к Bird карточку. В остальном — всё ожидаемо: новые города, новые модели, новые тарифы, очередное объявление о сходимости Unit-экономики.

Modsy

Американский Modsy — сервис виртуальной примерки мебели. Клиент загружает в систему фотографии комнаты, отвечает на короткий список вопросов о предпочтениях и пожеланиях, а на другой стороне провода стилист превращает фотки в 3D модель и наполняет её вариантами планировки.

У стартапа все отлично. В мае Modsy привлёк $37 млн инвестиций и тогда же объявил о росте бизнеса на 450% за полтора года.

Legionfarm

Российский Legionfarm — Uber для прокачки в играх. Клиент-занятой американец выбирает на сайте нужный ему трофей или достижение и соглашается с ценой. Сервис находит в своей базе игрока-профессионала, тот берет логин-пароль клиента и быстро проходит все квесты. Вряд ли он получает много удовольствия, но так для него это работа, ему деньги нужнее времени. Второй вариант помощи — взять клиента в PRO-команду и вместе пройти сложный уровень в десятки раз быстрее, чем это делают обычные люди.

Год назад я помог Legionfarm привлечь инвестиции и прогадал — надо было самому давать денег, а не чужие искать. Сейчас у проекта всё супер-хорошо: рост, раунды, участие в Y Combinator.

Альбато

Российский Альбато помогает интегрировать между собой разные сервисы. Он подключился к разнообразным CRM, рассыльщикам, аналитике, мессенджерам и предлагает пользователям передавать события из одних в другие. Как только покупатель перешел в нужный статус в amoCRM, он сразу попадает в список рассылки Mailchimp.

Субъективно сложность работы с Albato я бы оценил на уровне сводных таблиц в Excel: процесс настройки взаимодействия не слишком тривиальный, бездумно кликать мышкой недостаточно, но разобраться можно, программировать не требуется.

По словам основателя у стартапа все отлично, рост выручки в 10 раз за год.

P.S.: В понедельник 16 марта, в 16:00 я встречаюсь в GrowUp со всеми желающими.

Живая очередь, разговор один на один. Если вам есть что спросить, о чем посоветоваться, что показать - приходите.

Прекраснейший коворкинг GrowUp на Баррикадной. Большая Грузинская улица, дом 12 строение 2. На ресепшен говорите пароль «на встречу с Александром Горным».

Если вирус и карантин позволят, следующий раз — через две недели, 30 марта. Если нет — подождем лучших времен.

#стартапдня #годспустя

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