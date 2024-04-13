Приложение «Газпромбанка» снова пропало из App Store Статьи редакции
Банк «активно работает над тем, чтобы вернуть приложение».
- О том, что приложение с 13 апреля 2024 года больше нельзя скачать в App Store, сообщил сам «Газпромбанк».
- Уже установленные приложения работают, новым клиентам компания рекомендует пользоваться интернет-банком.
- Frank Media напоминает, что впервые приложение «Газпромбанка» удалили из магазина Apple летом 2022 года. После этого в App Store появился сервис Millioner consulting для клиентов банка, писал «Банки.ру».
- В 2023-м из App Store пропало и приложение «Газпромбанк Инвестиций». Это произошло из-за «истечения сроков действия сертификатов безопасности». Брокер рекомендовал клиентам использовать мобильную версию своего сайта.
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На Андроиде таких проблем нету.
На ios тоже. Я может сейчас открою секрет но аналог apk это ipa, все что надо для установки ручной приложений это купить сертификат, стоит он 100$, но чаще всего просто покупается место в слоте у того человека кто сертификат купил и обходится оно в 5-10$ год.
Платить деньги чтобы поставить бесплатное приложение. Потрясающе
Это для разработчика, а не пользователя
Человек выше описывает кейс использования для пользователя. Произошла так называемая долбежка в глаза?
Человек выше описал схему для разработчика приложения
Слабоумие и отвага
Тяжелый случай у вас
Не совсем так. Разработчик может подписать Ipa сертификатом, но для этого нужно знать данные устройства. Сделали это для того, чтобы протестировать приложение можно было. На один аккаунт дают 100 тестовых устройств. И для каждого нужно прописать его данные.
Когда аккаунт разработчика заканчивается в апп сторе, а платить там нужно каждый год, то все приложения автоматом уходят в архив и недоступны для скачивания. При этом аппл считает возможным спам свой отправлять на электронную почту уже 10 год подряд ))
Это костыли, на Андроиде их нету.
открытие раньше на сайте выкладывало ipa, даже не надо было ничего покупать, просто при установке подтвердить источник согласием
Только у них дохуя других проблем
Например какие? У меня Pixel 7 Pro, проблем не испытываю, полет нормальный.
О, а мой друг с Пиксель 8 просит с моего айФона Гугл Диск ему оплатить почему-то
Потому что он идиот видимо. Я пользуюсь Яндекс Диском и оплачиваю раз в год. Всякие спотифай и тому подобное никогда не пользовался.
Яндекс Диск с майором в комплекте.
На Авроре, кстати, тоже.
качели какие то, то появился то пропал
абьюзивные отношения
О, я вчера успел установить
Счастливчик!
Давно скачано, никаких проблем с работой. Дети с китайскими сяоми опять смешат в комментариях
О, очередной "мажорчик" с кредитным айфоном вылез.
Портал в ад открыт