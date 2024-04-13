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Таня Боброва

Приложение «Газпромбанка» снова пропало из App Store Статьи редакции

Банк «активно работает над тем, чтобы вернуть приложение».

Обновлено в 13:00 мск. «Московский кредитный банк» (МКБ) также сообщил, что из App Store пропало приложение «К деньгам». Установленные ранее версии работают. Банк рекомендовал отключить автоматическое обновление приложений на iPhone. Клиенты также могут пользоваться интернет-банком для входа в «МКБ Онлайн».
  • О том, что приложение с 13 апреля 2024 года больше нельзя скачать в App Store, сообщил сам «Газпромбанк».
  • Уже установленные приложения работают, новым клиентам компания рекомендует пользоваться интернет-банком.
  • Frank Media напоминает, что впервые приложение «Газпромбанка» удалили из магазина Apple летом 2022 года. После этого в App Store появился сервис Millioner consulting для клиентов банка, писал «Банки.ру».
  • В 2023-м из App Store пропало и приложение «Газпромбанк Инвестиций». Это произошло из-за «истечения сроков действия сертификатов безопасности». Брокер рекомендовал клиентам использовать мобильную версию своего сайта.

#новости #газпромбанк

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24 комментария
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 Олег Бринц

На Андроиде таких проблем нету.

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Bl0ck3d

На ios тоже. Я может сейчас открою секрет но аналог apk это ipa, все что надо для установки ручной приложений это купить сертификат, стоит он 100$, но чаще всего просто покупается место в слоте у того человека кто сертификат купил и обходится оно в 5-10$ год.

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Павел Кристалл

Платить деньги чтобы поставить бесплатное приложение. Потрясающе

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Михаил Иванович

Это для разработчика, а не пользователя

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Павел Кристалл

Человек выше описывает кейс использования для пользователя. Произошла так называемая долбежка в глаза?

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Михаил Иванович

Человек выше описал схему для разработчика приложения

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Павел Кристалл

Слабоумие и отвага

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Павел

Тяжелый случай у вас

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Станислав

Не совсем так. Разработчик может подписать Ipa сертификатом, но для этого нужно знать данные устройства. Сделали это для того, чтобы протестировать приложение можно было. На один аккаунт дают 100 тестовых устройств. И для каждого нужно прописать его данные.

Когда аккаунт разработчика заканчивается в апп сторе, а платить там нужно каждый год, то все приложения автоматом уходят в архив и недоступны для скачивания. При этом аппл считает возможным спам свой отправлять на электронную почту уже 10 год подряд ))

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Олег Бринц

Это костыли, на Андроиде их нету.

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Alex Melnikoff

открытие раньше на сайте выкладывало ipa, даже не надо было ничего покупать, просто при установке подтвердить источник согласием

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Неприемлемый разговор

Только у них дохуя других проблем

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Олег Бринц

Например какие? У меня Pixel 7 Pro, проблем не испытываю, полет нормальный.

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Михаил Иванович

О, а мой друг с Пиксель 8 просит с моего айФона Гугл Диск ему оплатить почему-то

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Олег Бринц

Потому что он идиот видимо. Я пользуюсь Яндекс Диском и оплачиваю раз в год. Всякие спотифай и тому подобное никогда не пользовался.

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Олег Бринц

Яндекс Диск с майором в комплекте.

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ЯжПрограммист

На Авроре, кстати, тоже.

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Вячеслав Ревенко

качели какие то, то появился то пропал

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Неприемлемый разговор

абьюзивные отношения

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Михаил Иванович

О, я вчера успел установить

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Неприемлемый разговор

Счастливчик!

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Виктор

Давно скачано, никаких проблем с работой. Дети с китайскими сяоми опять смешат в комментариях

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archi

О, очередной "мажорчик" с кредитным айфоном вылез.

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Неприемлемый разговор

Портал в ад открыт

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