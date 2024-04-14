Telegram добавил редактор для создания стикеров в приложении Статьи редакции
Пользователи могут сделать стикер или набор, не выходя из мессенджера.
- Чтобы создать стикер, пользователю нужно нажать на кнопку с изображением стикера в строке ввода в любом чате, а затем на значок «плюс», рассказал мессенджер.
- После этого нужно выбрать фотографию: её можно обрезать, вырезать объект, удалить фон у него, добавить к изображению надпись, рисунок, эмодзи, GIF или анимированные стикеры, которые уже есть в Telegram. К вырезанному объекту также можно добавить белый контур.
- Стикер можно сразу отправить или создать набор. В последнем случае нужно придумать название для набора.
- Пользователи также могут добавлять в свои наборы любые из существующих стикеров.
- Чтобы поделиться набором, нужно отправить любой стикер из него в чат: при нажатии на него собеседник увидит все картинки. Также у каждого набора есть уникальная ссылка вида t.me/название.
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Детишки будут рады.
лучше б он добавил стабильность связи
Ну это уже высокие технологии!
Я такую фичу уже джве жизни хотел!!1
У вацапа давно такое 😂😂😭👍👍
О, класс
Наконец-то не нужно пнгшки делать для ботов
Ну охуеть теперь.