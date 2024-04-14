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Таня Боброва

Telegram добавил редактор для создания стикеров в приложении Статьи редакции

Пользователи могут сделать стикер или набор, не выходя из мессенджера.

  • Чтобы создать стикер, пользователю нужно нажать на кнопку с изображением стикера в строке ввода в любом чате, а затем на значок «плюс», рассказал мессенджер.
  • После этого нужно выбрать фотографию: её можно обрезать, вырезать объект, удалить фон у него, добавить к изображению надпись, рисунок, эмодзи, GIF или анимированные стикеры, которые уже есть в Telegram. К вырезанному объекту также можно добавить белый контур.
Источник: Telegram
  • Стикер можно сразу отправить или создать набор. В последнем случае нужно придумать название для набора.
Источник: Telegram
  • Пользователи также могут добавлять в свои наборы любые из существующих стикеров.
Источник: Telegram
  • Чтобы поделиться набором, нужно отправить любой стикер из него в чат: при нажатии на него собеседник увидит все картинки. Также у каждого набора есть уникальная ссылка вида t.me/название.
Источник: Telegram

#новости #telegram

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8 комментариев
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 Zloy Sniper

Детишки будут рады.

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неформат

лучше б он добавил стабильность связи

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Дядя Али

Ну это уже высокие технологии!

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nekoill

Я такую фичу уже джве жизни хотел!!1

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Запопу Кусь
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Диван

У вацапа давно такое 😂😂😭👍👍

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Olga Kalashinkova

О, класс
Наконец-то не нужно пнгшки делать для ботов

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Слегка Придурковатый

Ну охуеть теперь.

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5 комментариев
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