Adobe запустила подписку на ИИ-помощника для работы с PDF-файлами за $4,99 в месяц Статьи редакции
Это начальная цена. В будущем она изменится, предупредила компания.
- Acrobat AI Assistant может коротко пересказать текст в PDF-файлах, найти в нём ответы на заданные вопросы, добавить содержание со ссылками и другое, рассказала компания.
- Помощник также работает с документами в Word и PowerPoint. Бесплатная бета-версия Acrobat AI Assistant теперь доступна и через расширение Acrobat в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge, а также в мобильном приложении Acrobat Reader.
- Adobe представила бета-версию ИИ-помощника в феврале 2024 года. Его могли протестировать подписчики Acrobat Standard, Pro и Teams без дополнительной платы.
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Из статьи так и не понял, что конкретно этот ИИ делает. Текст зачитывает? На VC этак нопка была бесплатно.
Ну мне например, тяжело работать с ПДФ файлами, а эта нейронка действительно упростит жизнь!
так чего она делает? Текст пересказывает - такая сомнительная польза
Файлы в формат PDF наверное переводит)
Ты скармливаешь ему PDF-файлы (или другие), можно совсем громадные, он их прочитывает, а потом:
- предоставляет выжимку самого главного (коротко пересказать текст),
- если тебя что-то интересует конкретное, то он быстро найдет и укажет путь к этой информации или отдельному слову (например у тебя в тексте есть упоминание какого-то человека и AI даст ссылки к этим фрагментам текста),
- может порекомендовать вопросы на основе этого PDF–файла,
- AI Assistant может объединить и отформатировать информацию в основные разделы, текст для электронных писем, презентаций, отчетов и многого другого,
- помимо PDF вы можете использовать AI Assistant для работы со всеми видами форматов документов (Word, PowerPoint, стенограммы совещаний и т.д.).
По сути это все в Gemini Pro от гугла бесплатно можно сделать)
Лучше бы перевод добавили
В чем революция?
PDFExpert или PDFPro тоже запустили этот гребаный AI ассистент месяц-два назад.
У PDFExpert это даже входит в обычную подписку за 8 баксов/евро в месяц. (А вот в Lifetime лицензию - ни фига).
Тоже саммари выдаёт (см картинку).
У PDF pro стоит 14 баксов/евро в месяц за 50 кредитов, что выглядит как обдираловка.
Я когда делаю отчёты по строительству, мне очень помогает с лицензионный Photoshop их ИИ. Мусор убирает прекрасно