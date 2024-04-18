ФАС рассмотрит жалобы частных продавцов на рост комиссии «Авито» Статьи редакции
В апреле 2024 года комиссии за продажу с «Авито доставкой» начали достигать 11%, точный размер при этом продавец видит только после оформления заказа.
Федеральная антимонопольная служба получила обращения пользователей «Авито» по ситуации с ростом комиссий, пишет Shopper’s со ссылкой на представителя ФАС. Сейчас они находятся на рассмотрении.
- Некоторые частные продавцы стали жаловаться в ФАС и Роспотребнадзор после того, как в апреле 2024 года «Авито» ввёл новые правила расчёта комиссии за доставку товаров покупателям. Теперь она рассчитывается индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров.
- При этом сумму комиссии по конкретному товару продавец сможет увидеть, когда покупатель оформит заказ с «Авито доставкой». Минимальная комиссия не поменялась и составляет 5% (3% в смартфонах) для продавцов без тарифов, максимальная теперь — 11%, уточнял сервис в разговоре с Shopper’s.
- Поскольку продавец видит размер комиссии только после заказа, ему придётся отменить его, если комиссия покажется неприемлемой, отмечали в частности пользователи. А из-за этого может снизиться внутренний рейтинг продавца.
- «Сейчас мы совершенствуем подход к расчёту комиссии и оповещениям пользователей и собираем обратную связь. Позднее мы можем адаптировать сервис с учётом откликов», — говорили накануне Shopper’s в пресс-службе «Авито». Компания не исключила, что комиссии снизят в будущем или сделают едиными для всех категорий товаров.
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Господа Авито дно,давайте поможет вместе обрушить их полностью
Тяжело обрушить то что на дне.
Авито доставка обещает вернуть издержки если товар повредят при доставке или примерке. Так вот, мне поцарапали товар при примерке и компенсировать отказались без объяснения причин. 🤷🏽♀️ офигенно. Теперь я их доставкой не пользуюсь
Массово отказываемся заказывать через Авито доставку
Авито ах**ли знатно
До сих пор боюсь Авито доставки.
за 4 года 8 покупок и 16 продаж, ни разу не возникало каких-либо проблем
Напугала вас чем-то? В чем проблема? Что кто-то говорит какая она плоха? Так такое про все говорят
Привет от человека, попавшего под раздачу одним из первых 👋
Вчера обращалась к ним по поводу этой астрономической комиссии, на что получила ответ: «Нововведения подключаются и начинают работать постепенно».
В итоге минус почти косарь за мифическую защиту продавца 🥲 Процент просто грабительский.
Так а почему вы не отменили заказ и не объяснили покупателю ситуацию? На то ведь и расчет видимо Авито что вы скушаете их условие и своим доходом будете делиться, лишь бы купили. Вы такими действиями их политику легитимизируете и даже даёте им убедиться в том что они правильно все сделали
Ну это еще терпимо. Я ноут за 100к заказал, в итоге пришлось доплатить еще 5 тыс комиссии продавцу, вот этот обидно было
Переходите на юлу хотя бы постепенно
На Юле нечего делать,сервисы КупиПродай совершенно не работают в плане продаж.
Не нравятся условия - не пользуйтесь. Хули ныть. Есть аналогичные сервисы.
В цивилизованном мире люди договариваются, дают обратную связь, выражают свое мнение. Добро пожаловать!
Снизят....
Для меня очевидно, что установленные с самого начала тарифы на перевозку товаров на тысячи километров буквально за копейки - это тот случай как когда-то в свое время Яндекс такси всех возило за копейки, а потом цены улетели в космос. На рынок зашли, объем работы реальный понимают и ответственность, и цену за доставку все равно будут повышать. Это неизбежно.
у них и раньше комиссия не сильно дешевле была чем у почтовых служб.
Сейчас дерут втридорога, выходит дороже чем у любого конкурента
Так ты цены на доставку сейчас видел? На старых аккаунтах редко что-то дешевле 600р есть
Надо объедениться и создать свою)))
что создать?
А почему не сделать возможность выбора при создании объявления того кто платит комиссию? Если покупателю надо и выгодно он все равно купит. Получается рулетка, непонятно сколько комиссия при продаже. Да и этот цирк с Авито доставка +5% в объявлениях исчезнет. У меня все наоборот, я пишу про встрече скидка 5%. Ну это же бред. Я не хочу продавать по этой цене с доставкой но готов продать с оплатой комиссии покупателем. Да и покупателю можно сразу показывать цену с доставкой и комиссией.
Новые владельцы авито пидорасы, без вариантов вообще
Эталон пидорасов из палаты мер и весов
«Теперь она рассчитывается индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров.» — то есть так, как и должно было быть изначально?)
Одно но, за доставку то платит покупатель🤣
Ну а по новости целиком: авито — дно. Было и остаётся
Ну хоть какая-то польза пошла от этих дармоедов, работающих на деньги налогоплательщиков, а то всё после выборов пророчили полный тоталитаризм и курс доллара за 200)
Набеюсь прижмут сволочей.
Доставку выключил
Сегодня тоже иду в Роспотребнадзор писать заявление,если сидеть ни чего не изменится господа
Недавно первый раз за долгое время пользовался авито доставкой и слегка удивился с тарифов. Авито берет 5% и с покупателя, что логично, И С ПРОДАВЦА ЕЩЕ 5%. С какой стати?
Как бы оба заинтересованы в этом. Один покупает, другой продает. По-братски, 50/50 получается, все по-честному)
Там вообще песня.
Чтобы вы понимали, сейчас мы платим за пакет объявлений ~2 200 в месяц.
Но они решили это прикрыть и поставили перед фактом - с мая месяца такого тарифа больше не будет и будем платить только комиссию за завершенные заказы, 2% за каждый.
Посчитав, получается, будем платить ~12 000 в месяц, почти в 6 раз больше)
А, я просчитался, 6% будем платить - 36 000 в месяц ;D
Всё правильно Виктория.Полностью поддерживаю тебя.Авито давно нужно опустить на дно самое глубокое,(Марианскую впадину) что б мозги не компосировало людям...
Комиссия сжирает всё удобство продажи с доставкой. С конца 23 года вынудили перейти на оплату за просмотры. Что бы избавиться от своего старого барахла я плачу около 1000 в месяц за 50 объявлений в среднем.
Доски бесплатных объявлений в России фактически нет. На юле одни мошенники
Меня не покидает ощущение что финансовый отдел в Авито работает адекватно и в рынке, но потом их требования попадают в реализацию аналитикам и разработке которые превращают все эти требования в фарс.
Ну сделайте вы уже галочку на объявлении "покупатель платит комиссию" и всем станет легче жить. Но нет, они видимо думают что продавцы будут молча съедать все эти 5-11 или сколько там скажут процентов комиссии и дарить покупателю ее.
В результате отмена заказа, изменение цены, недовольство покупателя, ещё и периодически час ожидания по проверке объявления после смены цены.
Стратегия такая называется lose-lose-lose.
8000 продаж авито доставкой, полет нормальный 👍
Но комиссия, не радует конечно, любого продавца 🤦
хз как я прожил ни разу не воспользовавшись авитой этой вашей 😁
А я использую, но ищу там отнюдь не то, что можно доставкой привезти. Короче, как массмаркетом пользуюсь для поиска подходящих мне вещей.
Наконец-то! Я уже перестала отправлять
Комиссия комиссии рознь
Вот и комиссия стала расти, достигает 11%, всё таки это не мало. А то что точный размер при этом продавец видит только после оформления заказа это вообще не айс.. покупаешь кота в мешке называется.
11% - это уже много.
...Но все еще далеко до уникальных способностей людей торговаться сразу сбивая 50-70% цены ))))))
ФАС обещала рассмотреть, но не обещала точный срок. Ещё бабки говорили: обещать не значит жениться
Я когда в свое время писал, мол нужно развивать интернет площадки, все слюной кидались мол Авито есть. Зачем нужен кто то еще. Результат сегодня на лицо.
Тут господа эффективные менеджеры из Авито есть? Хочу сказать вам, что сервис ваш пидорастический.
С меня берут 10% комиссии, с покупателя берут деньги за доставку. Я прихожу отправить посылку, а мне говорят что упаковывать её у нас не во что. Мне приходится возвращаться домой, покупать стрейч-пленку, упаковывать посылку самостоятельно и возвращаться на почту. Возникает вопрос, а за какой хуй вы вообще деньги берете?
как аппле/гугл с комиссиями - так "они создали рынок, имеют право!"
А как Авито - так сразу дно и "давайте договариваться"
Наконец-то ими займутся
Авито сейчас вообще дно, пользоваться невозможно ни как продавцом, ни как покупателем