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Таня Боброва

ФАС рассмотрит жалобы частных продавцов на рост комиссии «Авито» Статьи редакции

В апреле 2024 года комиссии за продажу с «Авито доставкой» начали достигать 11%, точный размер при этом продавец видит только после оформления заказа.

  • Федеральная антимонопольная служба получила обращения пользователей «Авито» по ситуации с ростом комиссий, пишет Shopper’s со ссылкой на представителя ФАС. Сейчас они находятся на рассмотрении.

  • Некоторые частные продавцы стали жаловаться в ФАС и Роспотребнадзор после того, как в апреле 2024 года «Авито» ввёл новые правила расчёта комиссии за доставку товаров покупателям. Теперь она рассчитывается индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров.
  • При этом сумму комиссии по конкретному товару продавец сможет увидеть, когда покупатель оформит заказ с «Авито доставкой». Минимальная комиссия не поменялась и составляет 5% (3% в смартфонах) для продавцов без тарифов, максимальная теперь — 11%, уточнял сервис в разговоре с Shopper’s.
  • Поскольку продавец видит размер комиссии только после заказа, ему придётся отменить его, если комиссия покажется неприемлемой, отмечали в частности пользователи. А из-за этого может снизиться внутренний рейтинг продавца.
  • «Сейчас мы совершенствуем подход к расчёту комиссии и оповещениям пользователей и собираем обратную связь. Позднее мы можем адаптировать сервис с учётом откликов», — говорили накануне Shopper’s в пресс-службе «Авито». Компания не исключила, что комиссии снизят в будущем или сделают едиными для всех категорий товаров.

Сервисный сбор помогает улучшить клиентский опыт — средства от комиссии мы направляем на развитие «Авито доставки». Так, с октября 2022 года, когда комиссия была запущена впервые, мы смогли улучшить ряд показателей и добавить новые сервисы. <…>

При этом компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя беспрецедентно низкую стоимость вне зависимости от маршрута отправления. Сегодня «Авито доставка» — один из самых выгодных и популярных способов отправки товара, с учётом того, что она гарантирует защиту продавца: возмещает ущерб, если с посылкой что-то случится в пути, а также гарантирует безопасное получение денег.

пресс-служба «Авито» (комментарий vc.ru)

#новости #авито

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65 комментариев
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 Виктория Проценко

Господа Авито дно,давайте поможет вместе обрушить их полностью

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Саша Антипов

Тяжело обрушить то что на дне.

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1 комментарий
Елизавета Пашаева

Авито доставка обещает вернуть издержки если товар повредят при доставке или примерке. Так вот, мне поцарапали товар при примерке и компенсировать отказались без объяснения причин. 🤷🏽‍♀️ офигенно. Теперь я их доставкой не пользуюсь

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Виктория Проценко

Массово отказываемся заказывать через Авито доставку

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Евгений Пастушенко

Авито ах**ли знатно

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Роман Леонтьев

До сих пор боюсь Авито доставки.

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radioair

за 4 года 8 покупок и 16 продаж, ни разу не возникало каких-либо проблем

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5 комментариев
Тимофей Измайлов

Напугала вас чем-то? В чем проблема? Что кто-то говорит какая она плоха? Так такое про все говорят

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Алина К

Привет от человека, попавшего под раздачу одним из первых 👋

Вчера обращалась к ним по поводу этой астрономической комиссии, на что получила ответ: «Нововведения подключаются и начинают работать постепенно».

В итоге минус почти косарь за мифическую защиту продавца 🥲 Процент просто грабительский.

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Михаил Новоселов

Так а почему вы не отменили заказ и не объяснили покупателю ситуацию? На то ведь и расчет видимо Авито что вы скушаете их условие и своим доходом будете делиться, лишь бы купили. Вы такими действиями их политику легитимизируете и даже даёте им убедиться в том что они правильно все сделали

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1 комментарий
Валерий

Ну это еще терпимо. Я ноут за 100к заказал, в итоге пришлось доплатить еще 5 тыс комиссии продавцу, вот этот обидно было

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Виктория Проценко

Переходите на юлу хотя бы постепенно

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Анти Ася.

На Юле нечего делать,сервисы КупиПродай совершенно не работают в плане продаж.

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4 комментария
Владимир

Не нравятся условия - не пользуйтесь. Хули ныть. Есть аналогичные сервисы.

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Михаил Новоселов

В цивилизованном мире люди договариваются, дают обратную связь, выражают свое мнение. Добро пожаловать!

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Al Sheff

Снизят....

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Томский Сибирячок

Для меня очевидно, что установленные с самого начала тарифы на перевозку товаров на тысячи километров буквально за копейки - это тот случай как когда-то в свое время Яндекс такси всех возило за копейки, а потом цены улетели в космос. На рынок зашли, объем работы реальный понимают и ответственность, и цену за доставку все равно будут повышать. Это неизбежно.

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Олег

у них и раньше комиссия не сильно дешевле была чем у почтовых служб.
Сейчас дерут втридорога, выходит дороже чем у любого конкурента

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Дмитрий Шубкин

Так ты цены на доставку сейчас видел? На старых аккаунтах редко что-то дешевле 600р есть

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ПроДом.сом

Надо объедениться и создать свою)))

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Константин

что создать?

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GRK

А почему не сделать возможность выбора при создании объявления того кто платит комиссию? Если покупателю надо и выгодно он все равно купит. Получается рулетка, непонятно сколько комиссия при продаже. Да и этот цирк с Авито доставка +5% в объявлениях исчезнет. У меня все наоборот, я пишу про встрече скидка 5%. Ну это же бред. Я не хочу продавать по этой цене с доставкой но готов продать с оплатой комиссии покупателем. Да и покупателю можно сразу показывать цену с доставкой и комиссией.

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Дмитрий Шубкин

Новые владельцы авито пидорасы, без вариантов вообще

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Eddie II

Эталон пидорасов из палаты мер и весов

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Михаил Негротов

«Теперь она рассчитывается индивидуально исходя из стоимости товара, маршрута доставки и других параметров.» — то есть так, как и должно было быть изначально?)

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Maksim K

Одно но, за доставку то платит покупатель🤣

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2 комментария
Михаил Негротов

Ну а по новости целиком: авито — дно. Было и остаётся

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Максим Ростокин

Ну хоть какая-то польза пошла от этих дармоедов, работающих на деньги налогоплательщиков, а то всё после выборов пророчили полный тоталитаризм и курс доллара за 200)

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Chil

Набеюсь прижмут сволочей.
Доставку выключил

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Виктория Проценко

Сегодня тоже иду в Роспотребнадзор писать заявление,если сидеть ни чего не изменится господа

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nelpy

Недавно первый раз за долгое время пользовался авито доставкой и слегка удивился с тарифов. Авито берет 5% и с покупателя, что логично, И С ПРОДАВЦА ЕЩЕ 5%. С какой стати?

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dr. Dolittle

Как бы оба заинтересованы в этом. Один покупает, другой продает. По-братски, 50/50 получается, все по-честному)

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1 комментарий
mrlsh

Там вообще песня.
Чтобы вы понимали, сейчас мы платим за пакет объявлений ~2 200 в месяц.
Но они решили это прикрыть и поставили перед фактом - с мая месяца такого тарифа больше не будет и будем платить только комиссию за завершенные заказы, 2% за каждый.
Посчитав, получается, будем платить ~12 000 в месяц, почти в 6 раз больше)

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mrlsh

А, я просчитался, 6% будем платить - 36 000 в месяц ;D

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ROMA RADCHENKO

Всё правильно Виктория.Полностью поддерживаю тебя.Авито давно нужно опустить на дно самое глубокое,(Марианскую впадину) что б мозги не компосировало людям...

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Kvo Kvo

Комиссия сжирает всё удобство продажи с доставкой. С конца 23 года вынудили перейти на оплату за просмотры. Что бы избавиться от своего старого барахла я плачу около 1000 в месяц за 50 объявлений в среднем.
Доски бесплатных объявлений в России фактически нет. На юле одни мошенники

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Михаил Новоселов

Меня не покидает ощущение что финансовый отдел в Авито работает адекватно и в рынке, но потом их требования попадают в реализацию аналитикам и разработке которые превращают все эти требования в фарс.

Ну сделайте вы уже галочку на объявлении "покупатель платит комиссию" и всем станет легче жить. Но нет, они видимо думают что продавцы будут молча съедать все эти 5-11 или сколько там скажут процентов комиссии и дарить покупателю ее.

В результате отмена заказа, изменение цены, недовольство покупателя, ещё и периодически час ожидания по проверке объявления после смены цены.

Стратегия такая называется lose-lose-lose.

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Кроссовки Брендовые

8000 продаж авито доставкой, полет нормальный 👍
Но комиссия, не радует конечно, любого продавца 🤦

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неформат

хз как я прожил ни разу не воспользовавшись авитой этой вашей 😁

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Sergei Timofeyev

А я использую, но ищу там отнюдь не то, что можно доставкой привезти. Короче, как массмаркетом пользуюсь для поиска подходящих мне вещей.

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Наталья Тарасова

Наконец-то! Я уже перестала отправлять

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Константин

Комиссия комиссии рознь

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Денис Бондарев

Вот и комиссия стала расти, достигает 11%, всё таки это не мало. А то что точный размер при этом продавец видит только после оформления заказа это вообще не айс.. покупаешь кота в мешке называется.

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Topre

11% - это уже много.
...Но все еще далеко до уникальных способностей людей торговаться сразу сбивая 50-70% цены ))))))

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Maksim Kovalev

ФАС обещала рассмотреть, но не обещала точный срок. Ещё бабки говорили: обещать не значит жениться

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Андрей
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Андрей
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Станислав

Я когда в свое время писал, мол нужно развивать интернет площадки, все слюной кидались мол Авито есть. Зачем нужен кто то еще. Результат сегодня на лицо.

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Eddie II

Тут господа эффективные менеджеры из Авито есть? Хочу сказать вам, что сервис ваш пидорастический.
С меня берут 10% комиссии, с покупателя берут деньги за доставку. Я прихожу отправить посылку, а мне говорят что упаковывать её у нас не во что. Мне приходится возвращаться домой, покупать стрейч-пленку, упаковывать посылку самостоятельно и возвращаться на почту. Возникает вопрос, а за какой хуй вы вообще деньги берете?

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Andr K

как аппле/гугл с комиссиями - так "они создали рынок, имеют право!"
А как Авито - так сразу дно и "давайте договариваться"

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Нина Кравчук

Наконец-то ими займутся

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Нина Кравчук

Авито сейчас вообще дно, пользоваться невозможно ни как продавцом, ни как покупателем

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