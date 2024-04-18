Сервисный сбор помогает улучшить клиентский опыт — средства от комиссии мы направляем на развитие «Авито доставки». Так, с октября 2022 года, когда комиссия была запущена впервые, мы смогли улучшить ряд показателей и добавить новые сервисы. <…>

При этом компания компенсирует покупателям до 90% (а в некоторых случаях до 99,9%) затрат на доставку значительного числа сделок, что позволяет сохранять для пользователя беспрецедентно низкую стоимость вне зависимости от маршрута отправления. Сегодня «Авито доставка» — один из самых выгодных и популярных способов отправки товара, с учётом того, что она гарантирует защиту продавца: возмещает ущерб, если с посылкой что-то случится в пути, а также гарантирует безопасное получение денег.