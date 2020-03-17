В зависимости от того, как пользователь поспал, кольцо оценивает его готовность к новому дню и физическим нагрузкам.

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Компания Oura, которая выпускает кольца, отслеживающие качество сна своих владельцев, получила $28 млн от инвесторов в рамках раунда B, пишет VentureBeat.

Основным инвестором выступила Gradient Ventures (принадлежит Google). В сделке также участвовали Square (принадлежит главе Twitter Джеку Дорси) и Forerunner Ventures. Инвестиции компания направит на расширение штата. Сейчас в стартапе работают 100 человек в разных странах мира.

Oura ring

Oura была основана в 2013 году в городе Оулу в Финляндии. Её создатели — Кари Кивеля, Каркку Коскела и Петтери Лахтела. Компания считает, что основа здоровья — это сон, поэтому основную информацию о здоровье владельца получают, пока он спит, говорится на сайте стартапа.

«Каждую ночь ваше тело творит современные чудеса, начиная с улучшения памяти и заканчивая производством Т-клеток, убивающих рак. Пока вы спите, ваше тело отправляет смесь сигналов. После расшифровки эти сигналы показывают, как изменилось ваше тело, готовясь к новому дню», — рассказывает стартап.

Кольцо круглосуточно считывает пульс, температуру тела владельца, его движения и их интенсивность, чтобы составить целостную картину о здоровье, поясняет VentureBeat. Устройство сделано из титанового сплава. В него встроены инфракрасные диоды, датчики температуры, акселерометр и гироскоп.

Всю информацию владелец кольца может увидеть в мобильном приложении Oura. Программа оценивает его состояние по трём параметрам: сон, готовность и активность. Готовность к какой-либо нагрузке определяется исходя из качества сна и физической активности накануне, пишет издание.

За всё время компании, по данным Crunchbase, удалось привлечь $48,3 млн. В предыдущем раунде стартап получил $20 млн. Среди инвесторов — такие звёзды как актёр Уилл Смит, баскетболист Шакил О’Нилл и велогонщик Ленс Армстронг, отмечает VentureBeat.