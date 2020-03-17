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Галина Мубаракшина
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Финский разработчик кольца для оценки сна Oura привлёк $28 млн от фонда Google и других Материал редакции

В зависимости от того, как пользователь поспал, кольцо оценивает его готовность к новому дню и физическим нагрузкам.

17 комментариев
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Компания Oura, которая выпускает кольца, отслеживающие качество сна своих владельцев, получила $28 млн от инвесторов в рамках раунда B, пишет VentureBeat.

Основным инвестором выступила Gradient Ventures (принадлежит Google). В сделке также участвовали Square (принадлежит главе Twitter Джеку Дорси) и Forerunner Ventures. Инвестиции компания направит на расширение штата. Сейчас в стартапе работают 100 человек в разных странах мира.

Oura ring

Oura была основана в 2013 году в городе Оулу в Финляндии. Её создатели — Кари Кивеля, Каркку Коскела и Петтери Лахтела. Компания считает, что основа здоровья — это сон, поэтому основную информацию о здоровье владельца получают, пока он спит, говорится на сайте стартапа.

«Каждую ночь ваше тело творит современные чудеса, начиная с улучшения памяти и заканчивая производством Т-клеток, убивающих рак. Пока вы спите, ваше тело отправляет смесь сигналов. После расшифровки эти сигналы показывают, как изменилось ваше тело, готовясь к новому дню», — рассказывает стартап.

Кольцо круглосуточно считывает пульс, температуру тела владельца, его движения и их интенсивность, чтобы составить целостную картину о здоровье, поясняет VentureBeat. Устройство сделано из титанового сплава. В него встроены инфракрасные диоды, датчики температуры, акселерометр и гироскоп.

Всю информацию владелец кольца может увидеть в мобильном приложении Oura. Программа оценивает его состояние по трём параметрам: сон, готовность и активность. Готовность к какой-либо нагрузке определяется исходя из качества сна и физической активности накануне, пишет издание.

За всё время компании, по данным Crunchbase, удалось привлечь $48,3 млн. В предыдущем раунде стартап получил $20 млн. Среди инвесторов — такие звёзды как актёр Уилл Смит, баскетболист Шакил О’Нилл и велогонщик Ленс Армстронг, отмечает VentureBeat.

Стоимость одного кольца составляет $299-399 (22,5 тысяч — 30 тысяч рублей), указано на сайте Oura. Компания уже продала 150 тысяч таких устройств, пишет издание.

#новость #стартапы

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17 комментариев
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Владимир Постарниченко

2

Очень крутая штука, скоро буду заказывать

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Andrew Artishchev

Владимир
0

умрёт с выходом новых apple watch осенью
в них это будет основной функционал (уже были утечки)

Ответить

Владимир Постарниченко

Andrew
0

В пальце намного эффективнее измерять давление и показатели, так что для биохакеров и людей которые следят за своим здоровьем- это незаменимая вещь)

Ответить

Alexander Matveev

1

Надевается или вставляется? 🤔

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Михаэль Дамуцци

Alexander
1

)) прикладывается

Ответить

David Blinov

1

Пользуюсь уже год, и советую абсолютно всем. Купил даже сотрудникам на фирму.

Оура изменила моё понимание того, сколько и как мне нужно спать. Можно чётко отследить, что именно влияет на качество сна и восстановление. Каждый выпитый бокал алкоголя, каждая тренировка, каждый отдых или рабочий день.

Субъективно - по утрам оценка моего восстановления 9 из 10 раз совпадает с ощущениями.

Если есть вопросы, пишите. Отвечу.

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Вячеслава boom

0

Кто-нибудь знает по зарядке? Насколько хватает и как заряжается?
Честно, лень гуглить 😭

Ответить

David Blinov

Вячеслава
1

Хватает на неделю, заряжается по ощущениям минут за 30.

Ответить

Вячеслава boom

David
0

А как заряжается ?

Ответить

David Blinov

Вячеслава
0

Зарядка контактная.

Ответить

Dima Zyuzin

Вячеслава
0

Мне заряда хватает на дня 4

Ответить

911

0

оно будит в нужную фазу сна?

Ответить

Артем Голендберг

911
0

Нет

Ответить

911

Артем
1

тогда просто не понимаю :)

Ответить

Артем Голендберг

911
1

Строит полную точную диаграмму сна, сколько быстрого, сколько медленного. Утверждают что точнее любых браслетов. Хотя для моих целей mi band 4 пока справляется.

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Ivan Zamorev

0

Круто, только сумма распильная конечно.. жесть)

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Alex Chalov

0

Запилите обзорчик барский, люди добрые

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