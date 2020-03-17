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В зависимости от того, как пользователь поспал, кольцо оценивает его готовность к новому дню и физическим нагрузкам.
Компания Oura, которая выпускает кольца, отслеживающие качество сна своих владельцев, получила $28 млн от инвесторов в рамках раунда B, пишет VentureBeat.
Основным инвестором выступила Gradient Ventures (принадлежит Google). В сделке также участвовали Square (принадлежит главе Twitter Джеку Дорси) и Forerunner Ventures. Инвестиции компания направит на расширение штата. Сейчас в стартапе работают 100 человек в разных странах мира.
Oura была основана в 2013 году в городе Оулу в Финляндии. Её создатели — Кари Кивеля, Каркку Коскела и Петтери Лахтела. Компания считает, что основа здоровья — это сон, поэтому основную информацию о здоровье владельца получают, пока он спит, говорится на сайте стартапа.
«Каждую ночь ваше тело творит современные чудеса, начиная с улучшения памяти и заканчивая производством Т-клеток, убивающих рак. Пока вы спите, ваше тело отправляет смесь сигналов. После расшифровки эти сигналы показывают, как изменилось ваше тело, готовясь к новому дню», — рассказывает стартап.
Кольцо круглосуточно считывает пульс, температуру тела владельца, его движения и их интенсивность, чтобы составить целостную картину о здоровье, поясняет VentureBeat. Устройство сделано из титанового сплава. В него встроены инфракрасные диоды, датчики температуры, акселерометр и гироскоп.
Всю информацию владелец кольца может увидеть в мобильном приложении Oura. Программа оценивает его состояние по трём параметрам: сон, готовность и активность. Готовность к какой-либо нагрузке определяется исходя из качества сна и физической активности накануне, пишет издание.
За всё время компании, по данным Crunchbase, удалось привлечь $48,3 млн. В предыдущем раунде стартап получил $20 млн. Среди инвесторов — такие звёзды как актёр Уилл Смит, баскетболист Шакил О’Нилл и велогонщик Ленс Армстронг, отмечает VentureBeat.
Стоимость одного кольца составляет $299-399 (22,5 тысяч — 30 тысяч рублей), указано на сайте Oura. Компания уже продала 150 тысяч таких устройств, пишет издание.
Очень крутая штука, скоро буду заказывать
умрёт с выходом новых apple watch осенью
в них это будет основной функционал (уже были утечки)
В пальце намного эффективнее измерять давление и показатели, так что для биохакеров и людей которые следят за своим здоровьем- это незаменимая вещь)
Надевается или вставляется? 🤔
Пользуюсь уже год, и советую абсолютно всем. Купил даже сотрудникам на фирму.
Оура изменила моё понимание того, сколько и как мне нужно спать. Можно чётко отследить, что именно влияет на качество сна и восстановление. Каждый выпитый бокал алкоголя, каждая тренировка, каждый отдых или рабочий день.
Субъективно - по утрам оценка моего восстановления 9 из 10 раз совпадает с ощущениями.
Если есть вопросы, пишите. Отвечу.
Кто-нибудь знает по зарядке? Насколько хватает и как заряжается?
Честно, лень гуглить 😭
Хватает на неделю, заряжается по ощущениям минут за 30.
А как заряжается ?
оно будит в нужную фазу сна?
Нет
Строит полную точную диаграмму сна, сколько быстрого, сколько медленного. Утверждают что точнее любых браслетов. Хотя для моих целей mi band 4 пока справляется.
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