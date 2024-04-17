«Мы хотим быть нейтральной платформой»: Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону Статьи редакции
Основные тезисы из разговора основателя Telegram с американским журналистом.
Об истоках
- Дуров родился в Ленинграде, но в четыре года вместе с семьёй переехал в Италию. Он с детства подмечал «недостатки централизованной системы» и думал, что свободный рынок и капитализм — лучше («на его взгляд»).
- Поступив в итальянскую школу, Дуров не знал ни единого итальянского слова. Ему пророчили провал, но к концу первого учебного года он стал вторым по успеваемости в классе, а к концу второго — первым. Тогда же понял, что ему по нраву соревновательная среда.
- Вернуться в Россию Дуровы решили уже после развала СССР — когда отцу Павла, доктору филологических наук, предложили возглавить кафедру в СПбГУ. С собой семья привезла компьютер IBM PC/XT, поэтому у Дурова и его старшего брата Николая была возможность самостоятельно учиться программированию на дому. В то время это считалось роскошью.
- Уже в университете предприниматель начал создавать студенческие сайты и в 21 год придумал «ВКонтакте». Её называют «российским Facebook*», но Дурову такое название не нравится. По его словам, во многом «ВКонтакте» опередила развитие соцсети Марка Цукерберга. Последний якобы даже скопировал идею, которой Дуров поделился с ним при личной встрече, но не стал реализовывать.
Про решение оставить «ВКонтакте»
- «ВКонтакте» со временем стала самой популярной соцсетью в России, Украине, Беларуси, Казахстане и ряде других стран. Дуров считает, что по большей части первоначальный успех проекта — его заслуга, потому что сначала именно он был единственным сотрудником компании: сам писал код, разрабатывал дизайн, администрировал сервера, отвечал от лица техподдержки.
- Проблемы возникли в 2011-2012 году, когда соцсетью стали пользоваться для организации масштабных протестов. По словам Дурова, российское правительство просило забанить группы организаторов демонстраций, но компания отказалась. Она не хотела занимать чью-то сторону — ей было важнее защитить свободу слова и собраний.
- В 2013 году ситуация повторилась. Российская сторона якобы попросила выдать персональные данные тех, кто занимался протестами в Украине. Перед Дуровым встал выбор: поступиться принципами или продать долю, оставить пост гендиректора и уехать из страны.
- Он выбрал отъезд. «Было больновато. Первая компания — как ребёнок. Я вложил в неё много творчества, времени и сил», — вспоминает Дуров, но признаётся, что свобода дороже денег.
Про выбор страны для ведения бизнеса
- Идея создать мессенджер появилась у предпринимателя ещё в России. Он осознал, что на рынке нет защищённого инструмента для общения, а значит, можно разработать свой. Стандарт шифрования придумал брат Дурова, которого Павел называет «гением». Сам он продумывал пользовательский интерфейс и опыт в целом.
- Изначально предприниматель пытался вести бизнес в самых разных точках мира: Берлине, Лондоне, Сингапуре, Сан-Франциско. Основным недостатком во всех случаях стала бюрократия.
- В Германии, например, он не мог нанимать инженеров из-за пределов ЕС: по местным правилам он должен был сначала дать объявление в газете и полгода ждать откликов. Привлекать рабочую силу извне можно было бы, только если за эти полгода не получилось бы найти сотрудников на месте.
- В Сан-Франциско не понравилось слишком пристальное внимание ФБР и служб безопасности: они подходили с вопросами в аэропорту, стучались в дом. Агентства «хотели деталей» о работе мессенджера основателя из России. Дуров же считал, что такое сотрудничество противоречило бы принципам компании, которая ратует за приватность.
- Последний раз предприниматель приезжал в США с одним из инженеров Telegram. Местные службы пытались разузнать у того, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложении, и пытались убедить инженера вписать в код «определённые инструменты». Дуров полагает, что они рассчитывали создать «лазейки».
- Позже, «семь лет назад», Дуров приехал в ОАЭ, где хотел попробовать поуправлять бизнесом в течение полугода. С тех пор «не оглядывался назад». В ОАЭ легко вести дела, разрешения на проживание выдают автоматически, а сотрудников можно нанимать из любых точек мира, главное — предлагать им хорошую зарплату.
- Налоговая система лояльная, а инфраструктура при этом достойная — дороги, аэропорты, отели. Плюс ОАЭ — «нейтральная территория». Государство «хочет ладить со всеми». Никакого давления со стороны местных властей не было — только поддержка, говорит Дуров.
Про внимание со стороны властей и корпораций
- Давление на мессенджер оказывают правительства разных стран. Иногда оно объяснимое — если речь идёт о деятельности, например, террористов или о публикациях, которые противоречат базовым правилам любого общества (например, пропагандирующие или демонстрирующие насилие, в том числе над детьми).
- Но часто власти «переходят черту» и посягают на свободу слова и тайну переписки. Например, после штурма Капитолия в 2021 году Telegram получил письмо от конгрессмена-демократа с просьбой поделиться данными тех, кто вышел на демонстрацию, иначе сервис признают нарушителем Конституции США.
- Через две недели поступило письмо от конгрессмена-республиканца — он предупреждал, что компания нарушит Конституцию, если выдаст данные. Компания не выдала данные, но исходя из собственных установок.
- Дуров также подметил, что основное давление на самом деле оказывают не правительства, а Apple и Google. Они могут разом удалить приложения Telegram из своих магазинов, если сочтут его нарушителем их внутренних правил. Сами правила общие, говорит предприниматель. Вопрос в том, как корпорации их интерпретируют и применяют.
- Telegram пытается находить компромиссы, но Apple и Google их не любят. Дуров понимает, что удаление мессенджера из магазинов — серьёзная ситуация. Но серьёзная она в том числе и для самих корпораций, считает он. Благо, пользователи становятся грамотнее и всё лучше понимают, что можно, а что нельзя.
- Быть очередным политическим игроком Telegram не хочет и потому занимает нейтральную позицию. По словам основателя, «конкуренция разных идей способствует прогрессу». Если мессенджер выберет чью-то сторону, значит, то же самое придётся сделать и пользователям. Дуров же хочет, чтобы люди разных взглядов могли свободно общаться и находить точки пересечения.
Про венчурные деньги и штат Telegram
- По словам Дурова, Telegram что «лесной пожар» — каждый день в нём регистрируются по 2,5 млн пользователей. Сервис при этом не тратит на маркетинг ни цента, пока его соперники вливают «десятки миллиардов долларов».
- Рост мессенджера — исключительно «органический». Пользователи любят продукт за функции, скорость, безопасность и рекомендуют его друзьям, сравнивая с другими сервисами. Последние, по словам Дурова, всё ещё копируют то, что Telegram реализовал лет шесть назад.
- Причина, по которой Дуров не хотел привлекать венчурные деньги, — это желание сохранить независимость. Он знал, что цели и миссии компании могут идти вразрез с приоритетами инвестфондов.
- У предпринимателя на счету лежит «несколько миллионов долларов», есть биткоины, но он не тратит их на недвижимость, самолёты и яхты. Вместо того чтобы принимать решения, которые оценят только он и его друзья (например, интерьер в доме), Дуров хочет принимать решения, которые повлияют на опыт 900 млн человек, пользующихся Telegram ежемесячно. Он рассчитывает, что в течение года эта цифра вырастет до 1 млрд.
- Если Telegram и привлекал деньги, то разве что выпустив облигации три года назад и запустив криптовалютный проект. Речь о продаже доли в компании никогда не шла.
- Дуров — единоличный владелец мессенджера. Он же выступает главой компании и единственным проджект-менеджером. Предприниматель считает, что это позволяет сервису развиваться быстрее.
- HR-департамента в Telegram нет, да он и не нужен, говорит Дуров. Сервис ищет инженеров, устраивая для них профильные соревнования. Так, на момент интервью команда инженеров состояла примерно из 30 человек — «эдакий отряд морских котиков».
- Когда основатель виделся с Джеком Дорси, который на момент встречи руководил Twitter, он подчеркнул: управлять компанией можно и в составе 20 сотрудников. Дорси признался ему, что сам всё понимает, но не может разом уволить людей, потому что держатели акций решат, что дела плохи. Им будет трудно доказать, что это повысит эффективность бизнеса.
- Необходимость отчитываться перед уймой людей — это минус выхода на биржу, отметил Дуров и напомнил: Илон Маск не просто так сделал Twitter частной компанией после выкупа. Сам он снова допустил, что в будущем возможно всякое, но в ближайшее время Telegram не думает выходить на IPO.
- Дурову, к слову, нравится, что Маск выкупил Twitter (Х). Пока остальные соцсети копируют опробованные конкурентами модели, Х пытается быть изобретательной, как и Telegram. Часть её решений не выгорят, но другие сработают — и это главное. Миру нужно больше таких компаний, считает предприниматель.
*Meta, владеющая Facebook, запрещена в России.
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Об этом человеке известно только, что он не сидел в тюрьме, но почему не сидел - неизвестно.
© Марк Твен
Возможно, это просто недосмотр или недоразумение (-:
Он вернулся из будущего что бы этого не допустить)
Паша сделай норм звонки в телеге, ну этож пздц какой-то каждый раз с соединением
Тоже заметил это
Даже с гигабитным каналом🤮
И верни наконец стену!
У демшизы уже бомбануло, что его инженера пытались завербовать в США?
Их и личное письмо конгрессмена и его частные просьбы не смутят
Ватники почему-то считают, что все, кто с ними не согласен, должны молиться на США. Бинарное мышление, что с них взять.
Собсна, у демшизы точно такая же ситуация
Стоят два стула...
На какой сам сядет, а на какой товарищу майору сесть предложит?
Нельзя быть популярной и нейтральной платформой одновременно.
Но выбор сделан, таков путь.
Такер Карлсон прям собиратель сказок. То с одним сказителем поговорит, то с другим. Так скоро и на свою Карлсониану насобирает
Судя по поведению Дурова, он сам нехилый маркетинг делает продукту, эта статья, опять же
Если компания вне политики, то пусть платит за рекламу владельцам каналов из России
Интеренсо. ФСБ его не хотело завербовать, а вот ЦРУ хотело... что-то тут недосказано... Маском попахивает.
Ну если у кого то были сомнения что Паша кукла у которой в жопе рука ФСБ по локоть и который сливает все данные из телеги. То после этого интервью они должны отпасть.
Там шифрование, то что вы описали в своем сообщении - сделать невозможно
Нет там никакого шифрования в группах.
Шифрование только в секретных приватных чатах. Которым пользуется дай бог 0.5% от всех пользователей дурачков думающих что телега шифрованная и не сливает данные.
А ноги ФБР там нет? Посмотрите, пожалуйста
Нету поэтому он и не поехал в США и Европу работать. Нельзя работать на двух хозяев). О чем он и сказал в интервью.
Дуров верни стену!
Дурной пример заразителен)
Ау, маркетологи
Паша говорит - ноль $ на маркетинг!
ноль !
Почему?
(потому-что Продукту реклама не нужна)
Потому что "сарафан" рекламирует
В телеге проблемы с регистрацией новых аков.
Ставил другой номер телефона чтобы добавить ещё акк - не приходит СМС. Говорят уже больше года в телеге сбой - далеко не все могут акк зарегистрировать хоть через телефон, хоть через ПК и по СМС из других стран и звонки не проходят :(
Люди и в уже созданные акки телеги войти не могут с 2022 года из многих стран (в основном СНГ).
"якобы") На самом деле, такого не было, Дуров клевещет, намекает нам VC)
Пашка наш слон!
Верим про нейтральную платформу?