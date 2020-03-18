Компания открыла «маркетплейс» звёзд второстепенной величины — сейчас на платформе 20 тысяч знаменитостей, которые сняли для пользователей 365 тысяч персонализированных роликов.

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Новый формат монетизации славы

Основанный в 2017 году сервис Cameo — это платформа, где пользователи платят знаменитостям за личные видеосообщения. Актёры, певцы, комики, блогеры (в основном второстепенной величины) устанавливают свои ставки за видео — в среднем от $25 до $250, но некоторые выставляют суммы и в несколько тысяч долларов.

Пользователи коротко описывают, что звезда должна сказать или для кого предназначено сообщение, а видео записывают в течение нескольких дней или даже часов.

Основная идея Cameo — у знаменитостей, актёров второго плана или музыкантов узких жанров есть свои поклонники, которые их любят и восхищаются ими. И тот, кто для одних актёр «категории С», для других — «категории А», считает сооснователь и глава проекта Стивен Галанис. Кроме того, «бюджетные» звёзды просят меньше денег за видео.

Есть и более известные личности вроде Snoop Dogg, видеосообщение которого стоит $420, Сары Джессики Паркер, нескольких актёров сериала «Офис» и Линдси Лохан.

К марту 2020 года платформа опубликовала более 365 тысяч видеороликов от 20 тысяч знаменитостей.

Ice T, Бетенни Франкель и Snoop Dogg

По словам Галаниса, поначалу покупатели отправляли видео для друзей, а сейчас сервис используют для предложения пожениться, объявления пола будущего ребёнка, отправки спортивными фанатами видео конкурирующим болельщикам и так далее.

«Это новый способ общения, и восторг, вызванный платформой, не сравним ни с чем», — заявляет руководитель Cameo.

Как зарабатывает

Cameo удерживает комиссию 25% с каждой транзакции. Команда предпочитает продавать больше видео, а не привлекать дорогих звёзд, в том числе ради охвата и бесплатной рекламы. Так как покупатели часто делятся полученным видео в соцсетях, чем больше роликов будет отправлено, тем известнее станет Cameo.

Галанис заявляет, что фокус на увеличение количества «дешёвых» звёзд в 2019 году позволил увеличить выручку в пять раз по сравнению с 2018 годом.

Если бы Drake был на Cameo, он мог бы попросить $10 тысяч за видео. Не так много людей могут позволить купить ролик за такую цену. Наш ключевой показатель эффективности — количество созданных Cameo. Так что для нас дело не столько в том, кто их делает, а в том, сколько людей мы смогли порадовать. Стивен Галанис глава Cameo

Инвестиции и развитие

Всего компания привлекла $65,2 млн.

В июне 2019 года Cameo во втором раунде инвестиций получила около $15 млн. Компания планирует потратить их на улучшение мобильного приложения, например, позволить покупателям отправлять видеозапросы и загружать фото для знаменитостей. Но приоритетом станет поиск сотрудников за пределами США.

Для этого Cameo открыла дополнительные офисы в Австралии и Великобритании. Один из соучредителей сервиса Мартин Бленкоу переехал в Лондон, чтобы подыскивать европейских звёзд.

«Мы наблюдаем бешеный спрос от клиентов вне США, хотя знаменитостей из Европы на площадке не так много», — рассказывает Галанис в разговоре с Fast Company.

В 2019 году треть заказов сделали пользователи за пределами США, тогда как знаменитостей не из Америки на Cameo — не больше 5%. Целевые страны для расширения сервиса — Австралия, Великобритания, Канада и Мексика, пишет TechСrunch.

Определённые категории вроде комиков и музыкантов оказались более успешными в США, поэтому Галанис считает, что правильно будет найти их коллег за пределами страны. Сервис также хочет привлечь больше звёзд, которых любят местные жители: K-Pop-певцов в Южной Корее, футболистов в Европе, звёзд Болливуда в Индии.

Ещё одно направление для расширения — генеральные директора, инвесторы. Всего на платформе Cameo может появиться около 5 млн знаменитостей, считают руководители стартапа.

Стивен Галанис Chicago Business

Сложности Cameo

Cameo отмечает, что транзакционная модель с заказом роликов достаточно нишевая: мало кто будет каждый день покупать достаточно дорогие видео. Они могут быть интересным подарком на свадьбу или день рождения, но не более. Кроме того, Cameo сложно встроить в повседневную жизнь пользователей, в отличие от Instagram, Facebook или TikTok. Поэтому Галанис ищет новую аудиторию среди брендов.

Стандартное пользовательское соглашение сервиса закрепляет права на видео за знаменитостью и Cameo. Фактически покупатель — арендатор и может поделиться роликом только в некоммерческих целях.

Сейчас Cameo экспериментирует с новой функцией, чтобы бренды могли лицензировать контент от звезды и задействовать его в рекламной кампании. Чарли Шин, например, просит за обычное видео $550, но за партнёрство с брендом получит до $5000.

Площадка может стать новым опытом взаимодействия брендов со знаменитостями, аналогов которого не существует в рекламных агентствах, считает исполнительный вице-президент VaynerMedia Ник Миаритис. Он замечает: обычно договориться о чём-то со звездой — это «шесть встреч и 17 телефонных звонков», сейчас же — «одно нажатие в Cameo».

«С точки зрения креативности идеи беспрепятственное общение со звездами очаровательно», — заключает Миаритис. Также Cameo привлекает звёзд для участия в благотворительных акциях, передаёт выручку от роликов в фонды и сотрудничает со спортивными организациями.

По словам Галаниса, задачи Cameo связаны с масштабированием команды и самой платформы. У компании есть большой список знаменитостей, инвесторы, а также бренды и пользователи, готовые платить за продукт.

Такие конкуренты, как CelebVM, Greetzly и Starsona появились, но не смогли стать успешными, считает TechCrunch. Сейчас Галанис совершенствует Cameo и при этом старается «не облажаться».