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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Оператор «Тинькофф мобайл» начал подключать абонентов по технологии eSIM Материал редакции

Подключиться могут только клиенты банка.

3 комментария
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Абоненты виртуального оператора «Тинькофф» и клиенты одноимённого банка смогут подключить eSIM — виртуальную SIM-карту. Об этом vc.ru рассказал представитель финансовой группы.

«Тинькофф мобайл» стал вторым в России оператором связи, который предоставляет эту услугу. Первой была компания Tele2. Её инфраструктуру использует виртуальный оператор. Пилотный проект согласован с силовыми ведомствами, уточняют «Ведомости» со ссылкой на представителя группы «Тинькофф».

Технология eSIM даёт возможность пользоваться сотовой сетью без физической SIM-карты. Воспользоваться услугой могут только абоненты «Тинькофф» и клиенты банка, так как они уже прошли идентификацию. Для этого нужно скачать приложение оператора. Подключиться можно вручную или отсканировав QR-код, который пришлёт «Тинькофф мобайл».

Новый сервис могут удалённо подключить 11 млн активных пользователей во всех 63 регионах России, где официально представлен оператор, утверждает генеральный директор «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков.

В апреле 2019 года Tele2 начал подключать своих абонентов к eSIM. Однако в мае эксперимент был приостановлен по просьбе Минкомсвязи. В сентябре министерство разрешило продолжить подключение.

В октябре 2019 года виртуальный оператор связи Easy4, который работает на сетях Tele2, получил разрешение ФСБ на продажу eSIM с возможностью переключения между операторами. Для оформления требовалась регистрация на госуслугах.

В феврале 2020 года Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца 2020 года. В министерстве считают, что дистанционная идентификация пользователей пока ненадёжна.

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vc.ru

#новость #тинькофф #esim

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3 комментария
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Denis Kiselev

2

В условиях карантина и короновируса - требовать личного присутствия для идентификации - уже сомнительно.

Хороший повод поменять позицию гос ведомств! Дистанционную продажу лекарств же разрешили - да, безрецептурных. Но хоть что то

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Александр Блинков

2

Пока не поддерживают(

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Сергей Сергеев

0

Как подключить-то?

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