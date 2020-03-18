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Галина Мубаракшина
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Оператор «Тинькофф мобайл» начнёт подключать абонентов по технологии eSIM Материал редакции

Подключиться смогут только клиенты банка.

34 комментария
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Абоненты виртуального оператора «Тинькофф» и клиенты одноимённого банка смогут подключить eSIM — виртуальную SIM-карту. Об этом vc.ru рассказал представитель финансовой группы.

«Тинькофф мобайл» стал вторым в России оператором связи, который предлагает эту услугу. Первой была компания Tele2. Её инфраструктуру использует виртуальный оператор. Пилотный проект согласован с силовыми ведомствами, уточняют «Ведомости» со ссылкой на представителя группы «Тинькофф».

Технология eSIM даёт возможность пользоваться сотовой сетью без физической SIM-карты. Услуга доступна только для абонентов «Тинькофф» и клиентов банка, так как они уже прошли идентификацию. Для этого нужно скачать приложение оператора. Подключиться можно вручную или отсканировав QR-код, который пришлёт «Тинькофф мобайл». На смартфонах с Android подключение будет автоматическим.

Кнопка eSIM появится в приложениях до конца текущей недели, уточнили vc.ru в компании.

Новый сервис могут удалённо подключить 11 млн активных пользователей во всех 63 регионах России, где официально представлен оператор, утверждает генеральный директор «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков.

В апреле 2019 года Tele2 начал подключать своих абонентов к eSIM. Однако в мае эксперимент был приостановлен по просьбе Минкомсвязи. В сентябре министерство разрешило продолжить подключение.

В октябре 2019 года виртуальный оператор связи Easy4, который работает на сетях Tele2, получил разрешение ФСБ на продажу eSIM с возможностью переключения между операторами. Для оформления требовалась регистрация на госуслугах.

В феврале 2020 года Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца 2020 года. В министерстве считают, что дистанционная идентификация пользователей пока ненадёжна.

Снижение цен на мобильную связь и выбор…
И почему у неё проблемы в России.
vc.ru

#новость #тинькофф #esim

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34 комментария
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Александр Блинков

5

Пока не поддерживают(

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Тинькофф

Александр
0

Здравствуйте.

О запуске проинформируем на нашем официальном сайте. Рекомендуем следить за новостями.

Ответить

Сева Морозов

Тинькофф
2

А что такое рекурсия?

Ответить

Вася Пражкин

Тинькофф
0

Кто туда ходит? Даешь новости на VC первыми!

Ответить

Тинькофф

Александр
1

Запуск планируем до конца текущей недели.

Ответить

Ivan Larionov

5

О как же эпично обосрался маркетинговый отдел.

Ответить

Dmitrii Bugrov

3

Назвиздели.. Смените заголовок!!!
Пока не начал поделючать

Ответить

Тинькофф

Dmitrii
0

Здравствуйте.
Подключение станет доступно в ближайшее время. Рекомендуем следить за новостями на нашем официальном сайте.

Ответить

Mike Prokopenko

Тинькофф
1

шикарный оператор, пользуюсь год, гораздо лучше тройки, как по саппорту, так и по скорости интернета

Ответить

Dmitrii Bugrov

Mike
4

Оператор тиньк на базе Теле2 если что :)
Но теле2 бесит, а тиньк супер. Парадокс

Ответить

Тинькофф

Mike
0

Здравствуйте.
Благодарим за положительный отклик.

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Mike
0

гораздо лучше тройки, как по саппорту, так и по скорости интернета

и что по скоростям?

Ответить

Dmitrii Bugrov

ϏϙηαϟϮ
0

Когда как

Ответить

Dmitrii Bugrov

Тинькофф
0

В приложении уведомите пжлс :)

Ответить

Тинькофф

Dmitrii
1

Здравствуйте.
Рады, что оценили нашего оператора.
Планируем проинформировать и в приложении.

Ответить

Тинькофф

Dmitrii
0

Планируем запуск до конца недели.

Ответить

Anton Zakharov

–1

А статью прочитать, не? Господи. 

Кнопка eSIM появится в приложениях до конца текущей недели, 

Ответить

Ivan Larionov

Anton
2

В первой итерации статьи этой информации не было.

Ответить

Andrey Fedorov

Ivan
1

Более того, в текущей версии статьи на Ведомостях написано, что уже все работает

Ответить

Denis Kiselev

1

В условиях карантина и короновируса - требовать личного присутствия для идентификации - уже сомнительно.

Хороший повод поменять позицию гос ведомств! Дистанционную продажу лекарств же разрешили - да, безрецептурных. Но хоть что то

Ответить

Игорь Крафт

1

На поддержке Тиньков говорят что не вкурсе работает или нет ....да уж

Ответить

Тинькофф

Игорь
0

Здравствуйте. 
В ближайшее время подключение станет доступно. Рекомендуем следить за новостями на нашем официальном сайте.

Ответить

Тинькофф

Игорь
0

Запуск намечен до конца недели.

Ответить

Ivan Miasnikov

1

Кликбэйт

Ответить

Сергей Сергеев

0

Как подключить-то?

Ответить

Andrey Fedorov

Сергей
1

Никак

Ответить

Тинькофф

Сергей
0

Здравствуйте.
Рекомендуем следить за новостями на нашем официальном сайте.
Подключение станет доступно в ближайшее время.

Ответить

Тинькофф

Сергей
0

Планируем подключение до конца недели.

Ответить

Martin Holbrook

0

Олег, прокомментируй

Ответить

Тинькофф

Martin
0

Здравствуйте.
О запуске проинформируем дополнительно. Рекомендуем следить за новостями на нашем официальном сайте.

Ответить

Тинькофф

Martin
0

Запуск произойдет до конца недели.

Ответить

Ivan

0

Может типа народ кинется карты открывать? Может на это рассчитывают?

Ответить

Комментарий удален

Тинькофф

Игорь
0

Здравствуйте.
Проинформируем о запуске дополнительно. Рекомендуем следить за новостями на нашем официальном сайте.

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Denis Novikov

Тинькофф
0

Олег, что за формализм?

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