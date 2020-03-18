Подключиться смогут только клиенты банка.

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Абоненты виртуального оператора «Тинькофф» и клиенты одноимённого банка смогут подключить eSIM — виртуальную SIM-карту. Об этом vc.ru рассказал представитель финансовой группы.

«Тинькофф мобайл» стал вторым в России оператором связи, который предлагает эту услугу. Первой была компания Tele2. Её инфраструктуру использует виртуальный оператор. Пилотный проект согласован с силовыми ведомствами, уточняют «Ведомости» со ссылкой на представителя группы «Тинькофф».

Технология eSIM даёт возможность пользоваться сотовой сетью без физической SIM-карты. Услуга доступна только для абонентов «Тинькофф» и клиентов банка, так как они уже прошли идентификацию. Для этого нужно скачать приложение оператора. Подключиться можно вручную или отсканировав QR-код, который пришлёт «Тинькофф мобайл». На смартфонах с Android подключение будет автоматическим.

Кнопка eSIM появится в приложениях до конца текущей недели, уточнили vc.ru в компании.

Новый сервис могут удалённо подключить 11 млн активных пользователей во всех 63 регионах России, где официально представлен оператор, утверждает генеральный директор «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков.

В апреле 2019 года Tele2 начал подключать своих абонентов к eSIM. Однако в мае эксперимент был приостановлен по просьбе Минкомсвязи. В сентябре министерство разрешило продолжить подключение.

В октябре 2019 года виртуальный оператор связи Easy4, который работает на сетях Tele2, получил разрешение ФСБ на продажу eSIM с возможностью переключения между операторами. Для оформления требовалась регистрация на госуслугах.