Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Лиана Липанова
1286

Google приостановила выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS, чтобы избежать перебоев в работе во время карантина Материал редакции

Многие компании перевели сотрудников на удалённую работу из-за вспышки Covid-19.

  • Google приостановила выпуск обновлений для браузера Chrome и операционной системы Chrome OS: компания хочет избежать непредвиденных ошибок и сохранить бесперебойную работу программного обеспечения во время массового карантина. Об этом разработчики сообщили в Twitter.
  • «Наша цель — обеспечить стабильность, безопасность и надёжность Chrome и Chrome OS для всех, кто сейчас от них зависит. Мы будем отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80. Оставайтесь с нами», — говорится в заявлении компании.
  • Многие компании перевели сотрудников на удалённую работу в связи с распространением коронавируса Covid-19. Среди них — Mail.ru Group, «Тинькофф», Selectel, «Яндекс», Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие.
«Яндекс» рекомендовал сотрудникам временно…
Меры предосторожности из-за распространения коронавируса принимают и другие ИТ-компании.
vc.ru

#новость #google #chrome

Сервисы
Подписан
Отписаться
Оператор «Тинькофф мобайл» начнёт подключать абонентов по технологии eSIM
Подключиться смогут только клиенты банка.
2
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google","chrome"], "comments": 7, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 113401, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Mar 2020 09:43:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
SEO
Эффект от SEO есть, клиента — нет: часть вторая
История о том, как мы работали, выкладываясь на максимум, но все равно чуть не потеряли клиента.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 113401, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/113401\/get","add":"\/comments\/113401\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/113401"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 200396, "last_count_and_date": null }
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Бегун

5

Лучше бы Вайбер прекратил каждые 3-4 дня обновление десктопной версии пихать...

Ответить

Bot Fabric

Илья
10

Вайбер?! Ты серьёзно? Для чего он, тем более на десктопе?

Ответить

Dear Moscow,

Илья
7

Вайбер прекратил каждые 3-4 дня обновление десктопной версии

Илья, рекомендуем вам срочно измерить температуру.

Ответить

Алексей Патрин

1

Кулхацкеры:

Ответить

Stanislav

0

Не пойму чем отличается использование браузера и на работе? Где тут логика?

Ответить

Денис Пихаров

Stanislav
1

Хотят избежать новых багов, которые приезжают с каждым обновлением, потому что если баг серьёзный, то исправлять его в первые часы будет некому

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Слыш вирус ну это уже слишком.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

hh.ru
Подписан
Отписаться
Удаленная работа — не повод тормозить HR-процессы: опыт hh.ru
Рассказываем, как сохранять спокойствие и порядок на местах.
0
Райффайзенбанк
Подписан
Отписаться
Подача налоговой декларации без посещения отделений ФНС​
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Как оптимизировать запросы в SQL?
В этой статье хочу рассказать о некоторых приемах, позволяющих значительно ускорить работу с SQL операторами. (Источник…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Алексей Седов
за день
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
Alex Petrov
за неделю
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Гриша Булыжников

«Сеньоры» со стальными яйцами…

Алексей Петровых

Mooovie.ru — сервис…

Yuri Ahmedov

Что обычно дорожает вслед за…

Алексей Петровых

Mooovie.ru — сервис…

Leha Shum

Как я оплатил самую дорогую в…

PROSCOM DESIGN

«Сеньоры» со стальными яйцами…

Konstantin

Американский стартап Lynk…

Алексей Любимов

Как я оплатил самую дорогую в…

Иван Хаустов

Как подписывать электронные…

Карфаген должен…

Курс доллара превысил 80 рублей…

Leha Shum

Mooovie.ru — сервис…

Тинькофф

Оператор «Тинькофф мобайл…

Алексей Любимов

Как я оплатил самую дорогую в…

Evgeni Nabokov

Apple представила iPad Pro с…

Sam Beckett

Водители «Яндекс.Такси…

Александр…

Как мы научились экономить на…

Yuri Ahmedov

Курс доллара превысил 80 рублей…

Василий Петров

Mooovie.ru — сервис…

Иван Хаустов

Как подписывать электронные…

Aliya Keshishian

Граненый термостакан от…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "4b5d03ba" } { "page_type": "default" }