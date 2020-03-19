Google приостановила выпуск обновлений для Chrome и Chrome OS, чтобы избежать перебоев в работе во время карантина
Материал редакции
Многие компании перевели сотрудников на удалённую работу из-за вспышки Covid-19.
Google приостановила выпуск обновлений для браузера Chrome и операционной системы Chrome OS: компания хочет избежать непредвиденных ошибок и сохранить бесперебойную работу программного обеспечения во время массового карантина. Об этом разработчики сообщили в Twitter.
«Наша цель — обеспечить стабильность, безопасность и надёжность Chrome и Chrome OS для всех, кто сейчас от них зависит. Мы будем отдавать приоритет обновлениям, связанным с безопасностью, которые будут включены в Chrome 80. Оставайтесь с нами», — говорится в заявлении компании.
Многие компании перевели сотрудников на удалённую работу в связи с распространением коронавируса Covid-19. Среди них — Mail.ru Group, «Тинькофф», Selectel, «Яндекс», Twitter, Google, Facebook, Amazon и другие.
Илья Бегун
Лучше бы Вайбер прекратил каждые 3-4 дня обновление десктопной версии пихать...
Bot FabricИлья
Вайбер?! Ты серьёзно? Для чего он, тем более на десктопе?
Dear Moscow,Илья
Вайбер прекратил каждые 3-4 дня обновление десктопной версии
Илья, рекомендуем вам срочно измерить температуру.
Алексей Патрин
Кулхацкеры:
Stanislav
Не пойму чем отличается использование браузера и на работе? Где тут логика?
Денис ПихаровStanislav
Хотят избежать новых багов, которые приезжают с каждым обновлением, потому что если баг серьёзный, то исправлять его в первые часы будет некому
Yuri Ahmedov
Слыш вирус ну это уже слишком.