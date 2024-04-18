Meta* добавила обновлённого ИИ-помощника в строку поиска в своих приложениях и запустила сайт с чат-ботом Статьи редакции
И тестирует функцию Imagine в Meta* AI для создания изображений по текстовому запросу в реальном времени.
- Meta* представила обновлённого помощника Meta* AI, созданного на базе языковой модели Llama 3, пишут The Verge и TechCrunch. Сервис доступен на английском языке в США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Сингапуре и некоторых других странах.
- Теперь чат-бот доступен в строке поиска в Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и Messenger*, а также в ленте Facebook*. Например, если пользователь планирует поездку в групповом чате в Messenger*, он может в поиске попросить Meta* AI найти подходящие рейсы, не выходя из приложения.
- Или, если пользователь увидел публикацию в своей ленте в Facebook*, он может спросить у помощника о ней. Например, если это будет фотография северного сияния, можно спросить, в какое время года лучше всего наблюдать за ним.
- Meta* запустила отдельный сайт для доступа к чат-боту meta.ai (у редакторов vc.ru не получилось им воспользоваться: страница не открывается или появляется сообщение «Meta* AI пока не доступен в вашей стране»).
- Компания начинает тестировать функцию Imagine в Meta* AI для создания изображений по текстовому запросу в реальном времени. Пока — в бета-версии WhatsApp* и веб-версии Meta* AI в США. По заявлению компании, изображение будет меняться одновременно с вводом текста.
- Также пользователи теперь могут попросить Meta* AI анимировать изображение или превратить его в GIF-файл. Компания отметила, что улучшилось и качество сгенерированных изображений.
*Meta, которая владеет Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Перепробывал несколько впн. То же самое. Так что, не только Россию блокируют. Видимо нужно из странны участника теста зайти.
А пришли ссылку на сайт
И у меня не получилось
Речь не в блокировке, а в списке доступных стран:While it has only been available in the US to date, Meta AI is now being rolled out in English to Australia, Canada, Ghana, Jamaica, Malawi, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia, and Zimbabwe, with more countries and languages coming.
Последний скрин очень забавный, будто анимировали открытку из одноклассников
Только не одноклассники с их открытками для бабушек )
Комментарий удален модератором
А что там с метавселенными? Или Цукер на ИИ повёлся