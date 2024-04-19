Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT и переводить донаты авторам Статьи редакции
Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров на конференции Token 2049.
- Первые выплаты по программе монетизации каналов начнутся с 19 апреля 2024 года. Согласно условиям, владельцы каналов должны получать 50% выручки Telegram от рекламы, которая в них отображается.
- В «ближайшие несколько недель» сервис также представит новую модель разделения доходов: пользователи смогут оставлять авторам контента «чаевые». По словам Дурова, это «многомиллиардный рынок». Авторам будет причитаться 70%, а сама система заработает на блокчейне TON. Вывод средств обеспечат в одноимённой криптовалюте.
- Стикеры, а потом и эмодзи токенизируют: их можно будет продавать и покупать в виде NFT. Создателям полагается 95% выручки. Даты запуска пока нет.
- Дуров рассказал, что, помимо этого, компания будет развивать мини-приложения и чат-ботов, чтобы создавать их могли даже пользователи без навыков программирования, например, для продажи своих товаров.
- На фоне выступления основателя Telegram, а также главы TON Андрея Рогозова курс криптовалюты упал почти на 10%.
- Telegram запустил рекламу в 2021 году. Её можно разместить через платформу Telegram Ads. Объявления показываются пользователям без Premium-подписки в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков после всех публикаций.
- В 2024 году сервис запустил программу монетизации каналов и функции для бизнеса.
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какая-то странная шапка у него
Кстати, а почему все гении лысые? Маск, наш Дуров, Безос ещё. 🤔
Может быть мозгу нужно охлаждение... 🙄
Хочешь сказать что все женщины 2пые?
Не все. Это генетическая предрасположенность, стрессы и плохое питание
в Турции такие всем делают, за дорого правда ,но зато после того как шапка отрастет держится долго
Как он продержался 20 минут в футболке?
до этого лежал в ванной со льдом полчаса. немного замёрз
Ну ты посмотри - опять одетый 🤦♀️
А чего ТОН то вниз полетел? :)
Не оправдал ожиданий
Если что все альткоины зависят от колебания курса главной криптовалюты
Если бы Дуров снял футболку, взлетел бы в космос :(
Отрицательно вырос
Продавать стикеры, это да, это сильно.
А вот донаты - норм, засчитано 👍🏻
Прогресс неостановим! Павел как всегда на высоте, гений
В 2021 году*
Я так понимаю теперь реклама которая в каналах вылазит от телеграмм авторы каналов будут получать за это деньги?