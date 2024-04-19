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Полина Лааксо

Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT и переводить донаты авторам Статьи редакции

Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров на конференции Token 2049.

  • Первые выплаты по программе монетизации каналов начнутся с 19 апреля 2024 года. Согласно условиям, владельцы каналов должны получать 50% выручки Telegram от рекламы, которая в них отображается.
  • В «ближайшие несколько недель» сервис также представит новую модель разделения доходов: пользователи смогут оставлять авторам контента «чаевые». По словам Дурова, это «многомиллиардный рынок». Авторам будет причитаться 70%, а сама система заработает на блокчейне TON. Вывод средств обеспечат в одноимённой криптовалюте.
  • Стикеры, а потом и эмодзи токенизируют: их можно будет продавать и покупать в виде NFT. Создателям полагается 95% выручки. Даты запуска пока нет.
  • Дуров рассказал, что, помимо этого, компания будет развивать мини-приложения и чат-ботов, чтобы создавать их могли даже пользователи без навыков программирования, например, для продажи своих товаров.
  • На фоне выступления основателя Telegram, а также главы TON Андрея Рогозова курс криптовалюты упал почти на 10%.
Павел Дуров
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Полина Лааксо
«Мы хотим быть нейтральной платформой»: Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону Статьи редакции

Основные тезисы из разговора основателя Telegram с американским журналистом.

Павел Дуров

#новости #telegram #павелдуров

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17 комментариев
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 Комментарий года

какая-то странная шапка у него

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Запопу Кусь

Кстати, а почему все гении лысые? Маск, наш Дуров, Безос ещё. 🤔
Может быть мозгу нужно охлаждение... 🙄

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Fred Han

Хочешь сказать что все женщины 2пые?

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Gabriel M

Не все. Это генетическая предрасположенность, стрессы и плохое питание

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Михаил Юмашев

в Турции такие всем делают, за дорого правда ,но зато после того как шапка отрастет держится долго

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Альвар

Как он продержался 20 минут в футболке?

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Куртуазный маньерист

до этого лежал в ванной со льдом полчаса. немного замёрз

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Запопу Кусь

Ну ты посмотри - опять одетый 🤦‍♀️

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Griby Lenina
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ihovsky

А чего ТОН то вниз полетел? :)

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Ale K

Не оправдал ожиданий

Если что все альткоины зависят от колебания курса главной криптовалюты

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ihovsky

Если бы Дуров снял футболку, взлетел бы в космос :(

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Альвар

Отрицательно вырос

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Вадим Д.

Продавать стикеры, это да, это сильно.
А вот донаты - норм, засчитано 👍🏻

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Михаил

Прогресс неостановим! Павел как всегда на высоте, гений

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Роман Степанов

В 2021 году*

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Королюк Кирилл

Я так понимаю теперь реклама которая в каналах вылазит от телеграмм авторы каналов будут получать за это деньги?

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