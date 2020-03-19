Цифры: количество новых платных пользователей Slack за полтора месяца превысило квартальный показатель
Материал редакции
Из-за карантина компании вынуждены переходить на удалённую работу.
С 1 февраля по 18 марта 2020 года количество новых платных пользователей корпоративного мессенджера Slack выросло примерно на 7000. Об этом говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В третьем и четвёртом квартале финансового года, закончившегося 31 января 2020 года, компания добавляла примерно по 5000 платных пользователей.
Другой корпоративный мессенджер, Microsoft Teams, 18 марта достиг показателя в 44 млн ежедневных активных пользователей (DAU), пишет Business Insider. 11 марта эта цифра составляла 32 млн человек в сутки.
Yamimono
есть же дискорд. поправьте меня
Alexander RomanovYamimono
зачем ты пишешь если не шаришь....
Li Bel