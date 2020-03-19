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Галина Мубаракшина
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Цифры: количество новых платных пользователей Slack за полтора месяца превысило квартальный показатель Материал редакции

Из-за карантина компании вынуждены переходить на удалённую работу.

7000
платных пользователей подключилось к Slack c 1 февраля по 18 марта 2020 года
  • С 1 февраля по 18 марта 2020 года количество новых платных пользователей корпоративного мессенджера Slack выросло примерно на 7000. Об этом говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
  • В третьем и четвёртом квартале финансового года, закончившегося 31 января 2020 года, компания добавляла примерно по 5000 платных пользователей.
  • Другой корпоративный мессенджер, Microsoft Teams, 18 марта достиг показателя в 44 млн ежедневных активных пользователей (DAU), пишет Business Insider. 11 марта эта цифра составляла 32 млн человек в сутки.

#новость #slack #microsoftteams

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3 комментария
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Yamimono

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есть же дискорд. поправьте меня

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Alexander Romanov

Yamimono
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зачем ты пишешь если не шаришь....

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Li Bel

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