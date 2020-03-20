Сервис обещает монетизировать ролики и «финансово поддерживать» талантливых авторов.

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Видеосервис «Яндекс.Эфир» позволил пользователям размещать собственный профессиональный контент на площадке, рассказал vc.ru представитель компании. Кнопка «Загрузить видео» появилась в правом верхнем углу экрана.

Раньше «Яндекс.Эфир» показывал традиционный для телевидения контент — телепередачи, фильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другое. Ролики, предложенные пользователями, будут проходить двухэтапную модерацию — сначала на соответствие правилам сервиса и на качество, а затем пройдёт ручная перепроверка исполнителями с сервиса «Яндекс.Толока».

«Лучшие» видео могут попасть в тематические каналы сервиса или на главную страницу «Яндекса». Также в «Яндекс.Эфир» попадёт профессионально снятый видеоконтент из «Яндекс.Дзена».

Если общее число просмотров роликов авторов превысило 50 тысяч, то он сможет монетизировать контент с помощью рекламы разных форматов — от мультироллов до нативной интеграции брендов, рассказал представитель «Яндекса». Кроме того, компания обещает «финансово поддерживать» авторов, помогать в создании или продвижении контента. Другие подробности в компании не раскрывают.