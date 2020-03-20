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Сервисы
Лиана Липанова
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«Яндекс.Эфир» разрешил пользователям загружать собственные видео — но только высокого качества Материал редакции

Сервис обещает монетизировать ролики и «финансово поддерживать» талантливых авторов.

6 комментариев
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Видеосервис «Яндекс.Эфир» позволил пользователям размещать собственный профессиональный контент на площадке, рассказал vc.ru представитель компании. Кнопка «Загрузить видео» появилась в правом верхнем углу экрана.

Раньше «Яндекс.Эфир» показывал традиционный для телевидения контент — телепередачи, фильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другое. Ролики, предложенные пользователями, будут проходить двухэтапную модерацию — сначала на соответствие правилам сервиса и на качество, а затем пройдёт ручная перепроверка исполнителями с сервиса «Яндекс.Толока».

«Лучшие» видео могут попасть в тематические каналы сервиса или на главную страницу «Яндекса». Также в «Яндекс.Эфир» попадёт профессионально снятый видеоконтент из «Яндекс.Дзена».

Если общее число просмотров роликов авторов превысило 50 тысяч, то он сможет монетизировать контент с помощью рекламы разных форматов — от мультироллов до нативной интеграции брендов, рассказал представитель «Яндекса». Кроме того, компания обещает «финансово поддерживать» авторов, помогать в создании или продвижении контента. Другие подробности в компании не раскрывают.

В компании позиционируют «Яндекс.Эфир» как премиальную площадку для видеоблогеров — с её помощью пользователи смогут получить доступ к «многомиллионной» аудитории «Яндекса», заявили в компании.

#новость #яндекс

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6 комментариев
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ЧТО В НУТРИ/детский канал

0

Спасибо

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Martin Holbrook

ЧТО
1

Тебе спасибо (с) Органы

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Alexandr Simonov

0

На наших глазах происходит зарождение суверенного скрепотьюба

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Aleksandr Barantsev

0

очередной рутуб?

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Alexandr Simonov

Aleksandr
0

Очередной да не очередной.

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Иван Касаткин

Aleksandr
0

Ну так-то у Яндекса уже было «Видео», из которого они планировали сделать аналог YouTube. До 2014 (вроде) года.

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